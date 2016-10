Tavo Pérez sabe cumplir con su palabra

Cumplió con su distrito.

Su nuevo reto es San Andrés Tuxtla.

Deja una gran cobertura de beneficios para toda su demarcación política.

El diputado Tavo Pérez Garay dando lectura de su último informe de labores legislativas y de gestoría social.

DENNIS VILLARRUEL ZAMUDIO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

“A mí me hubiera gustado a lo mejor haber estado en un momento político con más respaldado, siento que me faltó apoyo por parte del gobierno y de las demás instancias, hicimos todo lo que con esfuerzo pudimos y esto fue con nuestros propios recursos, estiramos la sábana lo más que pudimos para cubrirlos a todos por lo cual me siento muy satisfecho porque esta fue una interacción muy bonita, la verdad que aquí no es tan solo el diputado, es la sociedad, la comunidad con el diputado haciendo un equipo como debe ser, es la única manera de seguir adelante”. Lo anterior me lo declaró en exclusiva el diputado por este distrito, Octavio Pérez Garay luego de haber concluido la lectura de su tercer y último informe legislativo y de exitosa gestoría social en favor de todos sus representados, el joven diputado local por este feneciente distrito político-electoral local XXV tras haberle preguntado que más le hubiera gustado realizar en su actual encomienda. Ahora, sobre su calificación de que el municipio de Ángel R. Cabada es como su segunda casa, el congresista dijo con énfasis “la verdad es que el alcalde Santiago Avendaño “el gallo”, y su distinguida esposa Silvia Vergara García, han sido mis buenos amigos desde el principio de mi campaña, me abrieron las puertas de su casa, me acogieron en buena intención y al igual que toda la ciudadanía de Cabada siempre me ha abierto los brazos y desde luego estoy muy comprometido con todos ellos y muy agradecido”. Por otro lado también reconoció el trabajo que como alcaldes de San Andrés Tuxtla y Catemaco han venido realizando Manuel Rosendo Pelayo y Jorge Alberto González Azamar, respectivamente. Al cuestionarlo con respecto a que en una parte de su trascendental oratoria públicamente dijo que en Lerdo de Tejada tiene un enlace suyo y que es Hermas Cortés García, de quien agregó que a pesar de ser de otro político (el PAN) “platicamos, llegamos a acuerdos, acuerdos en los cuales antepusimos lo más importante que debe ser siempre el poder beneficiar a la ciudadanía, a la gente a las que nos debemos, le reconozco su apertura y el que me haya venido a acompañar”. A pregunta expresa por el que esto escribe, concerniente a que más en lo futuro haría por San Andrés Tuxtla, Tavo Pérez indicó que hay mucho que hacer. “la gente está cansada de mentiras, la gente quiere realidades, la gente quiere a un político cercano con ellos, ya estamos cansados de la represión, de que nos quieran bloquear, de que nos quieran coartar nuestra libertad de expresión, creo que hay que respetar a todas las ideologías, todas las formas de pensar, un político debe estar siempre sujeto a la crítica positiva como negativa, debe tener la madurez para aceptarlo, y sobre todo para dar resultados, dar la cara, eso es lo que todos queremos, a veces no es lo que nos puedan dar, sino la forma en como nos atienden, en mi caso, yo hablo por mí, los periodistas son mis amigos, yo les agradezco que me dan la oportunidad de llegar a más personas, puesto que los periodistas son portavoces de mis mensajes, si no fuera por ustedes mi trabajo se quedaría simplemente en la gente que lo vive o que lo siente realmente y reitero, les agradezco también sus críticas por que al final de cuentas son un termómetro de la sociedad, ustedes también nos dan parámetros para saber por dónde hay que seguir y darnos cuenta en donde o en que estamos fallando. Con respecto a mi encargo popular hicimos cosas que no se habían hecho, es por ello que me siento satisfecho, como diputado regresé y recorrí todo el distrito las veces que fueron necesarias, dimos resultados, nunca prometimos de más, de todos los compromisos que hicimos, fuimos muy cuidadosos de cumplirlos y creo que eso me da hoy la posibilidad de poder caminar en las calles con la cabeza en alto y sin tener temor a nada. Y ahora tengo un reto por delante, el reto de llama SAN ANDRÉS TUXTLA, aquí nací, aquí vivo y aquí voy a morir, yo no soy como otras personas que en su momento se convierten en aves que quieren hacer verano en San Andrés Tuxtla cuando hay elecciones”. Y en lo que respeta a la pregunta obligada a que si contenderá para la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla ya sea por su partido, el PRI o el PAN u otro instituto político, el aun diputado de la LXIII legislatura local afirmó “con el PRI tengo coincidencias en algunas cosas, en otras no, pero más que nada me debo a la ciudadanía en general, yo creo que todo aquel político y todo los ciudadanos creemos por sobre todas las cosas ya no vamos por el partido, vamos por la persona que garantice más progreso y aquí en San Adres Tuxtla hay muchas personas valiosas. Espero desde donde sea, poder seguir aportando progreso para mi gran y noble pueblo de San Andrés Tuxtla, esa es mi meta y yo se cumplir con mi palabra y con mi pueblo de San Andrés. Ratificó contundentemente el diputado local Tavo Pérez Garay. Concluyendo con esta entrevista.