taxista-choca-el-carro-para-evitar-asalto

 Chofer del 1541 se estampó en un poste

 Dos sujetos se lo querían llevar a Monte Grande

DIARIO DEL SUR

ACAYUCAN, VER.

El conductor del taxi 1541 de Acayucan, se impactó a propósito contra un poste en el barrio La Palma, para evitar ser asaltado por dos sujetos.

Minutos antes de las nueve de la noche el conductor de dicha unidad de servicio público se impactó en la esquina de la calle Jesús Carranza con Belisario Domínguez, para evitar ser asaltado ya que dos sujetos con pistola en mano le pidieron que se trasladará a la comunidad de Monte Grande, donde sería despojado de su unidad.

El taxista de quien se omite sus generales por obvias razones dijo “me dirigía a guardar el carro a la casa del patrón, entonces en la esquina de Enríquez con Hidalgo, dos sujetos me abordaron me dijeron que sólo iban unas cuadras más adelante, una vez en el taxi me sacaron un pistola y me dijeron que me dirigiera a Monte Grande, pero me dio miedo que algo más pasará y decidí chocar en carro, eso medio tiempo de huir”.

Cabe hacer mención que los delincuentes escaparon y ni la Policía Estatal o Naval, llegaron al lugar de los hechos, mientras que los vecinos del lugar fueron quienes auxiliaron al taxista afectado.