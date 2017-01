Taxistas y ciudadanos bloquean estaciones de servicio y carretera 180 en Catemaco por gasolinazos

LUIS MANUEL TOTO POLITO

CATEMACO, VER.

Taxistas de Catemaco y transportistas libres, así como ciudadanos bloquearon la carretera Federal 180 a la altura de conocida gasolinera que se ubica a la salida hacia Coatzacoalcos del municipio de Catemaco, se han inconformado por el alza a las gasolinas, el gas y la electricidad.

Un grupo de aproximadamente 30 conductores y concesionarios de la cabecera en Catemaco se han sumado a los paros carreteros en demanda de que el Gobierno Federal reduzca los costos de los hidrocarburos que han subido a partir del primero de enero del 2017.

Afirman que los incrementos tendrán un efecto nocivo en sus bolsillos, y la población no debe pagar las repercusiones de una mala política pública Federal y que se ubica dentro del contexto de la Reforma energética.

“Exigimos al Gobierno de Peña Nieto baje el precio de la gasolina, no queremos alzas” expresaba de viva voz uno de los inconformes.

Por su parte algunas cartulinas mantenían leyendas como: “Ya basta de tanto abuso, despierta pueblo”, “No al Gasolinazo”, “como no hay despensas o bailes no te unes”, “servicio público a ti también te afecta, no más gasolinazos”.

Las conductores sostuvieron que se trata de una manifestación pacífica que es para el bien colectivo, e hicieron el llamado ciudadano a unirse a estas inconformidades, no confirmaron plazos de los bloqueos.

A esto se añade que la estación de servicio 2584 dejó de dar servicio ya que los manifestantes también han cerrado el acceso a la misma.