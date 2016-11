Temor y desconfianza entre comunidad LGBT por pruebas de VIH defectuosas

Desde San Andrés Tuxtla se pide investigación a profundidad, se juega con la vida de población

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

La comunidad lésbico gay en San Andrés Tuxtla se mostró temerosa frente a la noticia de la aparición de 70 mil pruebas rápidas defectuosas que compró la Secretaría de Salud de Veracruz, para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre mujeres embarazadas, y pidió a la Fiscalía General del Estado, y a la Secretaría de Salud de Veracruz la revisión y resultados de todos los lotes que se adquirieron ese mismo año y consecuentemente.

Luego de darse a conocer la noticia, las reacciones no se hicieron esperar, e Isidro Martínez Vázquez reclamó que no se debe jugar con la vida de la población en general, dígase hombres o mujeres, e incluso entre la comunidad que representa.

“Yo me he hecho pruebas rápidas, donde yo tengo la certeza que esas pruebas son especiales y de calidad que me van a dar un resultado positivo o negativo pero con grado de certeza, yo sé que son pruebas profesionales porque es del sector salud, pero jugar con la vida de un ciudadano es penado, y las autoridades del ramo de salud deben tomar cartas en el asunto”, dijo.

Y es que no sólo son 70 mil pruebas las que ponen en riesgo a los veracruzanos por probables contagios, se habla de 70 mil bebes que no tienen certeza de su salud y que en algunos casos pueden estar creciendo con el VIH.

La comunidad lésbico-gay insistió que al no existir más datos sobre este problema, se desconoce si estas pruebas rápidas defectuosas también llegaron a la población en general, incluido este sector que constantemente se realiza exámenes del sector salud.

“Las pruebas deben ser supervisadas minuciosamente por las autoridades porque nosotros hemos sido responsables, ellos deben revisar las ya existentes y dar a conocer la verdad”: concluyó.