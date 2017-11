Trabajadores IMSS del SNTSS… Proponen próximo líder de la Sección IX

Los sindicalizados propusieron a Francisco Noel Fernández Hernández para líder de la sección IX

Dennis Villarruel Zamudio | Lerdo de Tejada, Ver.— Una gran e importante aglomeración de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Sección IX. Veracruz norte provenientes de la cinco zonas que la integran como son los de Xalapa, Cardel, Veracruz, Poza Rica y Lerdo de Tejada, acudieron este fin de semana recién pasado al domicilio particular de su compañero Francisco Noel Fernández Hernández para solicitarle acepte ser su candidato a la Secretaria General de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para el periodo próximo 2018 al 2024 del año que viene, augurándole que tendrá éxito en esta propuesta gremial y que le imponen con fé y esperanza conscientes de que con él su sección alcanzará la dignidad, mejores condiciones de trabajo y de vida y el compromiso real y efectivo de enaltecer a su organización sindical en todos los aspectos.

Por su parte Francisco Noel Fernández Hernández quien cuenta por lo menos con 18 años de actividad sindical y que durante este tiempo ya ha ocupado importantes cargos y responsabilidades dentro del comité seccional les agradeció sus espontáneos firmes y decisivos conceptos positivos hacia su persona y les expresó “Soy estrictamente respetuoso de nuestros estatutos y de quienes están al frente de nuestro gremio y es por ello que esperaré con disciplina los tiempos y las formas, sin embargo no puedo eludir esta propuesta que me hacen y me honra por lo que en tiempo y forma voy acatar esta decisión de ustedes confiando en su total respaldo e iré también a convocar a los demás compañeros de nuestra corporación que juntos sumamos más de 13 mil en la zona Veracruz norte, al proyecto de todos nosotros es dignificar nuestra sección IX, de cumplir con nuestros compromisos y propuestas y pugnar por mejorar las condiciones de trabajo y de vida para todos nosotros, para todos mis correligionarios.

Finalmente “Paco” como también es popular y afectivamente conocido Francisco Noel, Exhortó a todos sus compañeros trabajadores a que en su momento acudan a votar en forma reflexiva, democrática, y muy responsable, buscando siempre el bien común de todos los de la sección IX.

En este evento que sorprendió en todo momento a francisco Noel Fernández, estuvo haciendo acto de presencia la destacada jubilada del IMSS de Lerdo de Tejada, Lizbeth Hernández González quien es la regidora primera electa de ese ayuntamiento; así mismo asistieron como simpatizantes de este movimiento, Arturo Lira Mojica en su calidad de presidente municipal electo de Saltabarranca; Crescencio Rascón, Regidor segundo electo de Santiago Tuxtla, la líder y luchadora social más destacada en toda esta zona cañera, la profesora Edelmira Mayoral Solano, el asesor legal de este fuerte y nutrido sector sindical, el Licenciado Juan Bernal Melgarejo, entre otras grandes personalidades más que en este evento de trabajadores del IMSS se congregaron para luego de postular a Francisco Noel Fernández Hernández vitorearlo y aplaudirlo como su próximo candidato y virtual futuro Secretario General de la Sección IX del SNTSS.