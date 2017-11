Veracruz entre la inseguridad y los adeudos

Exige Gobierno Federal a Yunes devolver 48 millones de pesos de SeDeMa a la Tesorería de la Federación.

Piden que Yunes reconozca y pague adeudo a 199 municipios

Octubre, el peor en lo que va del yunismo: con 174 asesinatos, rebasa en 99% a 2016

Yunes ordena ‘tapar el pozo’ en Hidalgotitlán tras asesinato de Santana Cruz; ¿y drones y ‘orejas’ dónde están? Se pregunta sociedad.

Agencias | Xalapa, Ver.—

Gobernantes.com.- El Gobierno del Estado de Veracruz deberá reintegrar 48 millones de pesos que reclama el gobierno federal, los cuales fueron entregados en 2016, el último año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hoy sometido a proceso en el Reclusorio Norte, y que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En ese sentido, en el marco de su comparecencia en el Congreso del Estado, la secretaria del Medio Ambiente, Mariana Aguilar López afirmó que el reembolso de esos recursos federales es reclamado por la Tesorería de la Federación debido a las irregularidades detectadas en su uso, toda vez que los reintegros por 48 millones de pesos no se radicaron en la Sedema pues se quedaron en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La funcionaria señaló que, adicionalmente, la dependencia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto desvío de 91 millones de pesos en la pasada administración. “En total, aseguró, son 91 millones de pesos los que comprende la denuncia que interpusimos por irregularidades”. Mariana Aguilar refirió que a esto hay que sumar la deuda con proveedores que dejó la pasada administración y que asciende a 43 millones de pesos, pues incluso se dejó de pagar la renta del inmueble que ocupa la dependencia y por lo cual iban a ser desalojados, así como los servicios básicos.

La secretaria refirió que a través de una mesa de conciliación llevada a cabo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se cotejó uno a uno cada programa y el estatus de cada uno. “Habría sido más grande el monto; sin embargo, cuando encontramos los papeles pudimos hacer esta solventación”. Por otro lado, la titular de la Sedema también hizo un llamado a la Semarnat para que no otorgue el permiso de cambio de uso de suelo de 265 hectáreas en la comunidad la Paila, Municipio de Alto Lucero para la actividad minera.

Aguilar López reiteró que el gobierno del estado se opone a la minería a cielo abierto ya que resulta tóxica para el entorno, por lo que el Consejo Estatal Forestal de Veracruz determinó que no era viable el proyecto. En ese sentido, recordó que los integrantes votaron que no es viable “debido a que comprometería la biodiversidad, provocaría la erosión de los suelos, deterioraría la calidad de agua, su captación y afectaría la salud púbica”. Así las cosas en materia de Medio Ambiente en Veracruz.

Periodistasdigitales. – El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, presentará una propuesta de punto de acuerdo ante el congreso local para que el gobierno del estado pague los adeudos pendientes a 199 ayuntamientos que podría ascender a 4 mil 500 millones de pesos,

“Tenemos el interés de asistir al congreso local para que se pueda pedir a los señores legisladores se registre la deuda que queda en los ayuntamientos, es una deuda que no se ha pagado, son tres meses de diferentes participaciones del año pasado y particularmente lo habré de señalar que es el tema de los remanentes de la bursatilizaciôn, que son recursos que se están generando y son remanentes del 2017 y que estamos pagando, y estamos hablando de 138 millones de pesos, que habrán de ser radicados en febrero del 2018, pero que corresponden a las administraciones 2017.”

Se trata de que los legisladores presenten un Punto de Acuerdo a fin de beneficiar a 199 municipios, diferentes montos y hasta hay un municipio que tiene 13 millones de pesos y Xalapa le deben 9 millones de pesos.

Aun cuando esos pasivos datan de la pasada administración estatal que encabezó Javier Duarte y después Flavino Ríos Alvarado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se comprometió al inicio de su bienio a que liquidaría los pagos que la secretaria de Finanzas tenía pendientes.

“Con ello tendrían solvencia económica para hacer frente los pagos de fin de año y otros pendientes por pagar, por obras y proveedores”.

Morena hace también un exhorto.

Por su parte la diputada local, Daniela Griego Ceballos, pidió al gobierno del estado reconocer y pagar la deuda que tiene con más de 199 alcaldes y que podría ascender a 4 mil millones de pesos y si bien es un conflicto heredado de Javier Duarte, se trata también de un pasivo institucional.

“Se les debe de pagar, hemos insistido y pensando que ese dinero queda en las arcas municipales, porque era un dinero del Fondo de Infraestructura Municipal que en un momento se programó para el pago de obras, sin embargo los alcaldes están a un mes de terminar su gestión, por lo que habría de haber mecanismos de gestión para el pago de esa deuda, para que los alcaldes no hagan uso de ese dinero.”

La Jornada.- Octubre se convirtió en el mes con más ejecuciones en los primeros 12 meses que lleva el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Cifras del Semáforo Delictivo y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian un nivel de violencia generado por el crimen organizado que se agudiza.

En sus datos actualizados, el SESNSP reportó 106 víctimas por arma de fuego, la cifra más alta desde que el panista comenzó a gobernar Veracruz. A su vez, el Semáforo Delictivo calculó que los homicidios dolosos con arma de fuego vinculados al crimen organizado crecieron en octubre 99 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, que cerró con 76 crímenes.

En enero se consumaron 50 ejecuciones; febrero 58; para marzo la narcoviolencia creció a 85; mientras que en abril pasó a 63; mayo y junio sumaron 89 respectivamente; julio 79; agosto 65; mientras que en septiembre llegó a 90 y octubre alcanzó los 106 crímenes.

No obstante, de las 174 muertes dolosas reportadas en el décimo mes del año, 106 corresponden a víctimas por arma de fuego, 20 con arma blanca y 40 son considerados como “otros”.

A nivel nacional, la entidad veracruzana se posicionó en el tercer lugar de estados con mayor número de homicidios dolosos, el primer lugar lo ocupa Baja California con 228 crímenes y en segundo Guerrero con 186 casos.

Gobernantes.com.- Luego del niño ahogado, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ordenó “tapar el pozo” en Hidalgotitlán, donde el lunes pasado un comando armado fusiló al alcalde electo de ese municipio, Santana Cruz Bahena, y en ese tenor, ordenó reforzar la seguridad en ese lugar y en otros de la zona sur donde la violencia ya es intolerable. Y uno se pregunta: ¿no sería mejor exigirle mayor responsabilidad al afamado equipo de inteligencia encabezado por Sergio Cadena, a quien se le va todo, como la presencia de grupos armados como el que cegó la vida a Santana Cruz? ¿Dónde están los “orejas” y los famosos drones que tanto presume, independientemente de que las delegaciones de la SSP cuentan con un área de información política, además de los delegados de transporte y de tránsito que, también, informan”? Ahora dice el Gobernador que la investigación del asesinato del alcalde electo continúa su curso, pero evitó dar detalles por la secrecía, pero eso, detalló que el reforzamiento de la seguridad en el sur del estado que abarca a Minatitlán, Hidalgotilán, Uxpanapa y Jesús Carranza. “Se está investigando, no puedo dar información por razones obvias; (se refuerza la seguridad) en toda la zona y particularmente en esa zona, que comprende varios municipios, particularmente la zona rural de Minatitlán, Hidalgotitlán, zona del Uxpanapa y zona de Jesús Carranza, se ha reforzado la seguridad”. Y para no seguir abundando en el tema, dijo a los reporteros que propuso al Congreso del Estado que se entregue la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” a la Secretaría de Marina-Armada de México y al Ejército Mexicano por los apoyos que han otorgado a los veracruzanos en materia de seguridad pública y ante los embates de los fenómenos meteorológicos. Dice que la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” representa la distinción mayor que otorga el Congreso del Estado, la cual se entrega cada 3 de diciembre. “Propuse formalmente que el Ejército y la Armada de México reciban el reconocimiento ‘Adolfo Ruiz Cortines’ en razón del gran apoyo que los veracruzanos hemos recibido de estas instituciones, apoyo que se refleja no solo en las tareas cotidianas de seguridad pública sino también en momentos en que los veracruzanos frente a los fenómenos meteorológicos requerimos de fuerzas organizadas, de fuerzas bien equipadas como la Marina y el Ejército”, por lo que confió –y vaya que causó risa porque los diputados están a su servicio- que los legisladores locales valoren su propuesta y aprueben se conceda la distinción al Ejército y a la Armada de México. Reconoció que la presencia de las fuerzas armadas en el territorio estatal se requiere todavía para lograr la paz que demandan los veracruzanos. No obstante, aseguró que la administración estatal realiza esfuerzos para fortalecer la capacidad de instituciones estatales y municipales.