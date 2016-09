Viajaban sin seguro hacia CDMX, tuxtlecos accidentados en Ixtapaluca

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Los 36 pasajeros del autobús accidentado en Ixtapaluca la mañana de este martes, viajaban sin el seguro de la unidad que los transportaba, lo que ha orillado al dueño de la empresa Turismo del Sur; Antonio Temix Lucho a deslindarse de su responsabilidad, aseverando que él sólo es arrendatario, y en su lugar el dueño del vehículo Uriel Ochoa Salazar debe responder por este incidente.

Después de recibir esta fuerte noticia, los familiares de los afectados se aferraron aún más a las instalaciones de la empresa después de permanecer desde muy temprano, y encararon al dueño, a quien exigieron responda ahora que se han deshebrado más problemas.

Antonio Temix alcanzó a asegurar que tres personas más le ayudan, y están atendiendo a los hospitalizados en el SAME de Chalco y Polanco en Ixtapaluca, sin embargo los familiares recibieron esta información con negativas, ya que mantienen otros datos: sus primos, hermanos, padres y hasta sobrinos seguían sin ser atendidos, y ahora serían centralizados en Polanco pero a hospitales generales y públicos, ya no particulares.

Notablemente consternados, algunas personas no soportaron saber que sus parientes más cercanos están a la deriva, sin un responsable y esperando respuestas, lo que provocó que lloraran.

El arrendatario de los transportes dio a conocer que pudo enterarse esta mañana del problema, sobre las 10 horas, y mientras tanto mantuvo ocupaciones afines como dar seguimiento al responsable de los camiones, pero sin tener éxito, ya que ahora son los abogados de Uriel Ochoa Salazar quienes enfrentan los problemas.

A esto se suma que caminos y puentes federales (CAPUFE) sólo ha otorgado pases médicos al chofer y a otro acompañante más, pero a los demás accidentados no han otorgado ni eso.

Y aunque la cuantificación real de las personas que se encuentran lesionadas no se ha confirmado, se sabe de manera oficial que la señora Rafaela Xolo Xolo de 73 años, y con domicilio en la comunidad Prolongación Tepanca, es una de las fallecidas en el percance, mientras una fémina más esta sin ser identificada.

Esta misma noche, sobre las 20:00 horas, un nuevo camión partió desde San Andrés Tuxtla hasta la ciudad de México, y la actualización de información arroja que los pacientes serán dirigidos a Ecatepec en el estado de México.

Ante este lamentable acontecimiento, los sanandresinos involucrados piden que se investigue a la empresa Turismo del Sur, y las autoridades federales aterricen a este municipio para realizar supervisiones profundas a las estaciones de transporte que viajan a distintos puntos del país, no solo para verificar el funcionamiento administrativo, también el de perfecto estado de las unidades, y que sus documentos se encuentren en regla.