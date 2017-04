Vibran regios con el Duelo de Estrellas del Futbol

Los goles, la magia y los recuerdos estuvieron en la Arena Monterrey con los ídolos del pasado

Monterrey, Nuevo León –

Una noche llena de recuerdos, nostalgia y memorias vivió la afición de la Sultana del Norte con el Duelo de las Estrellas del Futbol 2017, en la Arena Monterrey, donde los seguidores al balompié volvieron a ver sobre el terreno de juego a sus ídolos de antaño.

Ahora en lugar de una cancha de pasto natural con 11 jugadores por equipo, hubo una alfombra sintética y siete elementos por bando, con dos equipos que fueron comandados por Pepe Treviño y Osvaldo Batocletti como entrenadores.

Los equipos fueron el rojo, teniendo a Luis Hernández como capitán, integrado además por Eduardo Salinas, Óscar Cavazos, Carlos González, Pepe Nieves, Enrique Escudero, Héctor Nicanor, Claudio Núñez, Héctor Mancilla y Sergio Verdirame.

El equipo Blanco tuvo a Walter Gaitán como capitán y además estuvieron Carlos Guerrero, Erick Cavazos, Hiram Isas ‘el Gignac Rayado’, Laurenco Andrade, Juan Guerra, Fabián Peña, Javier Lozano y Careca.

Los asistentes disfrutaron de un juego en el que el resultado era lo de menos, pues la prioridad era divertirse, convivir, disfrutar de volver a ponerse el uniforme y reencontrarse con viejos conocidos, además de tener la libertad de sacar esos chispazos de genialidad que caracterizó a la mayoría de estas estrellas durante su etapa como jugadores en activo.

“Son momentos en donde nos juntamos con ex compañeros y amigos y siempre tratamos de pasarla bien y que la gente pueda disfrutar de ver a algunos ex futbolistas, compañeros que he tenido de otras épocas”, expresó Gaitán.

El conjunto rojo dominó el primer tiempo y se fueron al descanso ganando 4-3, pero en el complemento los blancos reaccionaron y lograron dar vuelta 6-5, pero los comandados por Luis Hernández terminaron por imponerse 10-8, aunque lo principal en todo momento, fue volver a disfrutar de las grandes Leyendas del Futbol.