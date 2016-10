Violan a joven turista en calles de Veracruz

AGENCIAS

VERACRUZ, VER

Una joven mujer proveniente de Tlaxcala y que estaba de vacaciones en la ciudad de Veracruz fue “levantada” por tres sujetos, subida a una camioneta y violada sexualmente por uno de ellos en la colonia Chapultepec.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Veracruz, Belén Palmeros Exsome, confirmó que el hecho ocurrió hace aproximadamente mes y medio cuando la víctima caminaba por la tarde en esa zona.

La joven no presentó ninguna denuncia ante las autoridades, sin embargo tres días después solicitó atención médica en la Cruz Roja Mexicana en donde quienes la atendieron se percataron de que se trataba de una violación.

“Resulta que venía ella acompañada y unos muchachos estaban rondando y rondando la zona, las iban siguiendo, las subieron a la camioneta, abusaron sexualmente de ella nada más y posteriormente la tiraron a la calle”.

La mujer que se rehusó a presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes, señaló que fue atacada por los tres hombres, pero solo uno la violentó al interior del vehículo.

“Estaba todavía de día cuando ella fue víctima de violencia”.

En lo que va del 2016 el Instituto Municipal de la Mujer tiene el registro de nueve casos de violación sexual en el municipio de Veracruz.

Los otros actos se han presentado en Geo Villas del Puerto y Laguna Real. Ante esa situación la Policía Naval ha reforzado la seguridad en esa zona que se ha convertido en un foco rojo.

“Pero sí es muy necesario que las mujeres reporten estas situaciones porque si las mujeres no denuncian, no tenemos localizados los focos rojos y eso es muy necesario, que las mujeres denunciemos y lancemos el mensaje que no estamos solas”.