Vuelca camión chatarra y deja 5 estudiantes heridos

Una falla mecánica ocasionó el accidente de un autobús de los azulitos

DIARIO DEL SUR

ACAYUCAN, VER.

Una volcadura de un autobús de la línea azulitos deja como saldo más de cinco estudiantes heridos de gravedad, tras el accidente que se suscitó en el municipio de San Juan Evangelista, la causa según el chofer fue una falla mecánica.

Según mencionaron fuentes policiacas que el autobús viajaba sobre la carretera que va hacia el municipio de San Juan Evangelista, al sentir la falla mecánica el chofer no pudo controlar el camión y se salió de la carretera a la altura del predio “El Borreguero” para quedar incrustado en un árbol.

Las malas condiciones de los autobuses de la línea azules dicen los pasajeros que a diario suben para trasladarse a su trabajo y otros las diferentes escuelas, no saben por qué para este municipio mandan los peores camiones de pasajes y este es el resultado final de que Tránsito los deje circular cuando son casi chatarra.

Los estudiantes lesionados fueron trasladados a diferentes clínicas por personal de la Cruz Roja Mexicana entre ellas a la clínica Metropolitana en donde fueron atendidos de inmediato, hasta el momento familiares de los jóvenes lesionados no saben si el dueño del camión pasajero se va a ser responsable de lo ocurrido, esperan habitantes de ese lugar que este camión no vuelva a la carretera, ya que sus condiciones no están para andar circulando.

El chofer del autobús salió muy mal herido ya que el golpe fue de frente y él se llevó la peor parte, Tránsito acudió al accidente de esta chatarra rodante.