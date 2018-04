Un vigilante del DIF y un ex militar, entre los policías muertos en la toma

Cierra la Semana Santa con sangre en Veracruz

Alguien que le diga a Téllez Marié que se ve mal con su disfraz de Estetoscopio Medina Chairez en un velorio

—Chopenjawer

Hubo policías muertos y Téllez inamovible como Bermúdez en el Duartismo

—Chopenjawer

Aunado a que el operativo en el penal La Toma para trasladar a cuatro peligrosos miembros de la delincuencia organizada fue todo una catástrofe que terminó con 7 muertos y más de 20 heridos, ahora trasciende que algunos de los policías que participaron ni siquiera estaban entrenados para algo de tal magnitud.

Medios coinciden en el análisis: se supone que eran 4 delincuentes de alta peligrosidad y pertenecientes al crimen organizado a los que iban a trasladar; luego entonces, deberían haber estado presentes miembros del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Marina y hasta los Avengers.

Lo anterior lleva a pensar si en realidad dicho traslado lo quisieron hacer a la fuerza, de manera oculta y quizás violando algunos protocolos, porque de otra manera no se explica cómo es que una cuerda de rutina se convirtió en una de las peores tragedias del Yunismo.

Cada hora que pasa se va confirmando que algo muy raro de lo que planearon en el penal, donde no había elementos suficientes al inicio del desmadre, y ni siquiera estaban capacitados para seguridad penitenciaria o antimotines.

Tales son los casos de los dos jóvenes y valientes policías de Orizaba que este lunes tuvieron un merecido reconocimiento y guardia de honor por su servicio y caída en cumplimiento de su deber: Elías Yopihua Yopihua y Cirilo del Ángel Fernando.

Nos comentan que Elías Yopihua había sido militar y recientemente se había unido a la corporación municipal en la eterna Pluviosilla. Según datos que circulan en internet, tenía 33 años y apenas tenía 15 meses activo.

Por su parte, Cirilo del Ángel Fernando, de 41 años, estaba asignado a vigilar la entrada del DIF de Orizaba; en este caso se sabe que incluso él ya había terminado su guardia y ya estaba en su domicilio, pero pidieron que se reportara y llegó hasta las instalaciones de la Policía Municipal conocidas como Tugrablock, para trasladarlo a Amatlán (siendo que Córdoba está más cerca) nomás para llevarlo al matadero.

Un dato relevante a destacar es que hace dos años se tenían poco más de 1,900 custodios en todo el estado de Veracruz, y hoy hay poco más de 350.

Hoy el gobernador habló del tema revelando que existe una investigación porque aparentemente hubo un “soplón” quien alertó a los jefes de la delincuencia organizada en La Toma. Por la tarde, durante el evento de homenaje a los Policías Estatales caídos en las instalaciones del Mando Único de Córdoba, trascendió la detención del director del penal, Valentín Hernández Santiago, así como del jefe de Custodios, por lo que no tardarían en presentarlos como responsables, abrirles su respectivas carpetas de investigación y vincularlos a proceso por el motín… Ya tu sabe, jódete al eslabón más débil…

De entrada, en Orizaba ya dijeron que existen aproximadamente 20 quejas por violación a los derechos humanos de los reclusos en contra de Hernández Santiago, según declaraciones del director de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Arturo Ramírez Cruz.

¿A poco no sabía el experto en seguridad las cochinadas que hacía su director de penal? C’mon, don’t fuck me with that shit.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: La que dejó Doña Margarita Zavala al Gober Cascarita vía Twitter: “Si el Estado no puede proteger a la población penitenciaria, ¿cómo va a proteger al resto de la población? El motín en Veracruz es señal de alarma sobre nuestro sistema penitenciario. Propongo un programa integral para profesionalizar y modernizar todas las prisiones del país”… ¿Me estás oyendo, Chachalaco Increíble?

OTRA NOTA: Éxito rotundo el de la Expo-Feria de Coatzacoalcos en su edición 2018, y que se llevó a cabo del 23 de marzo al 1 de abril, contándose con la presencia de más de 250 mil asistentes. En el último concierto se presentó uno de los salseros más importantes de Latinoamérica: Tito Nieves, quien con su ritmo tropical puso a bailar a los más de 25 mil asistentes en el Teatro del Pueblo.

LA ÚLTIMA PORQUE CAFÉ Y UNAS MANTECADAS: Que pese a las chaquetas de hace unas semanas donde los candidatos a la gubernatura Miguel Chiquito y Güitlaguac se deban sendas ventajotas de uno sobre el otro, en la realidad, hasta el momento, el panorama es de empate; el Chiquito, según comentan, se estancó, y Güitlaguac podría crecer un poco más sí se aplica y no espera que nomás venga AMLO a visitar Veracruz. De cualquier manera, en cualquier escenario, manejan un claro empate.

La insistencia de las autoridades es que no se hable mal de Veracruz, pero es inevitable tapar el sol con un dedo.

Lo que debería haber sido un procedimiento de rutina le costó la vida al menos a 6 policías estatales y municipales de Orizaba. Lo que era una cuerda de reos, terminó en tragedia.

No se puede hablar de un saldo blanco en Semana Santa, cuando en plenas vacaciones (hasta el gobernador anunció que no iba a haber reunión del Grupo Coordinación Veracruz porque iba a tirar la hueva en Chachalacas, aunque finalmente reculó) hubo un amotinamiento por un mal operativo donde querían trasladar a un líder de un grupo delictivo.

Según datos extraoficiales: inicialmente quisieron hacer una requisa de rutina en el penal de “La Toma”, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, pero en la realidad era un pretexto para trasladar al menos un reo de alta peligrosidad apodado “El Cachorro”, a quien se le ha señalado de seguir operando células del crimen organizado desde dicho penal.

Horas antes, una manta adjudicada al Cártel Jalisco Nueva Generación colocada en Amatlán daba cuenta precisamente de la situación anterior: que dos miembros del crimen organizado seguían operando desde el penal de La Toma, entre ellos “El Cachorro”.

En conferencia de prensa posterior, el gobernador anunció que finalmente se trasladaron a 4 presos de alta peligrosidad a una cárcel federal: “El Cachorro” (líder del autogobierno en “La Toma”), “El Chichis” (este se supone que ya había sido cambiado de penal desde 2006, pero el gobernador omitió el dato de que seguía dentro de La Toma), así como “La Paloma” (vinculado al asesinato del periodista Ricardo Monluí Cabrera) y otro personaje identificado como “El Viejón”.

El problema fue que las autoridades penitenciarias y policiacas perdieron el control de la cuerda desde el inicio y los internos leales a sus líderes se amotinaron para impedir dicho traslado. Fue un caos su logística, su organización y literalmente mandaron a los policías al matadero.

Tanto fue la pérdida de control, que testigos presenciales vieron cómo durante la noche salían policías heridos en ambulancias desde el centro penitenciario, además de que tuvieron que solicitar refuerzos porque estaban siendo rebasados por los internos.

Mientras estos hechos ocurrían alrededor de las 9 de la noche, el que fue captado paseando en Orizaba (cerca de ahí) con un séquito de guardaespaldas fue el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien todavía se fue a dormir a sabiendas de la situación de riesgo en La Toma y apareció apenas hasta las 8.30 de la mañana de este domingo; familiares de internos se quejaron que no les atendió y nadie les informaba qué pasaba.

De hecho, la pérdida del control del penal fue durante prácticamente toda la noche de sábado, madrugada y parte de la mañana de este domingo, porque los internos lograron someter a la Policía y se atrincheraron. Golpearon a los oficiales y finalmente los encerraron en un cuarto donde murieron asfixiados porque quemaron colchones en dicho espacio.

Tan novatos se vieron los policías, que hasta les ganaron el brinco los jefes malosos enviando un audio donde denunciaban que el titular de SSP, Téllez Marié, los había amenazado de muerte.

Más tarde, alrededor del mediodía, llegó el gobernador a Amatlán cuando la situación ya estuvo bajo control y confirmó lo que en boletín previo ya se sabía: había policías muertos y reclusos heridos.

Desde no hace mucho circulan cartas anónimas atribuidas a elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, donde revelan irregularidades y malos tratos por parte de la nueva administración. Tampoco se puede dejar de lado que en narcomantas han vinculado directamente al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, de trabajar con el cártel de Los Zetas. La nota de “La Toma” creció a niveles nacional e internacionales, donde no le gusta que crezcan ese tipo de notas al mandatario estatal.

Al cierre de esta columna, había trascendido que uno de los reos golpeados ya había fallecido.

¿Seguirán sosteniendo a Téllez Marié con este caso donde seguramente mucha tropa no tolerará que sus compañeros hayan muerto?

Lo anterior parece que ya está confirmando, lamentablemente, que algo terrible pasa al interior de la SSP; por lo pronto ya hay policías muertos mientras el gober chavorruco andaba haciéndole al surfista.

MINATITLÁN, OTRA VEZ

Otra guerra declarada es en el sur de la entidad, donde este domingo de resurrección aparecieron dos cuerpos descuartizados cerca del corralón de grúas Vázquez, en la comunidad Mapachapa, del municipio de Minatitlán. Como si no bastase, le prendieron fuego al lote de autos en el interior.

Habrá que decir que hubo playas abarrotadas, así como balnearios y lugares de descanso, y si bien eso es bueno para Veracruz no se debe desviar la mirada de una situación real: la de la delincuencia sangrienta que opera en Veracruz.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que a nadie sorprende la versión de que Gonzalo Guízar Valladares reventaría la coalición MORENA-PES-PT en Veracruz. Desde este espacio hemos manejado que el dirigente estatal del PES es muy cercano al gober Cascarita y en algún momento pensaba operarle a favor de Miguel Chiquito. Con lo que no contaba Gonzalo es que en el Comité Nacional se le adelantaron e hicieron alianza con los pejistas y pues ahorita sacará el cobre de algo que era ya esperado. Cuentan que el enfado es porque no le dieron candidatura a diputado en Coatza.

OTRA NOTA: Muy activa anda la candidata plurinominal a la diputación federal, Anilú Ingram Vallines, quien se ha fijado como misión personal el sumar votos al partido tricolor, hacer un trabajo real en campo y operar con la estructura territorial creada a lo largo de su carrera política. Este domingo, por ejemplo, estuvo en Xico y Coatepec apoyando a la candidata Linda Rubí Martínez Díaz, caminando con ella en su distrito electoral. Dentro de su mensaje a votantes, expresó que “Pepe Meade es una persona sensible, de trabajo, preocupado por todos; él quiere condiciones dignas para todos los mexicanos”. Y es que aunque la veracruzana tiene todo a favor para quedar dentro de las famosas pluris, Anilú es una mujer de trabajo, muy inquieta, y así la conocemos muchos.

LA ÚLTIMA PORQUE JOCHOS: Vaya que están salados los Tiburones Rojos de Veracruz; por ejemplo, hoy se les incendió el vestidor –según versiones– porque alguien dejó una veladora al interior para bendecir el lugar. El asunto es que dicho espacio quedó inservible y por un pelito casi no salen a la cancha, donde ganaron dramáticamente 1 a 0 a los Xolos de Tijuana.