La opacidad en el Congreso Veracruzano

Posiblemente porque pretende reelegirse en el Poder Legislativo del estado de Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Sergio Hernández Hernández presume que la actual legislatura en la que ha sido coordinador del grupo panista, “dejará un legado de transparencia y rendición de cuentas.”

Aunque a decir verdad, habría que tomarle la palabra al diputado Hernández Hernández, para analizar en detalle si en realidad se aplica ese llamado legado de transparencia y si como asegura hay una rendición de cuentas nítidas.

Vale la pena entonces, en próximas entregas de la Bitácora Política Veracruzana, analizar la forma en que se supone se ha transparentado el quehacer y el manejo de los recursos públicos en el Congreso del Estado.

Porque como lamentablemente se está volviendo algo común, una cosa es lo que casi a diario repiten los políticos en sus discursos, asegurando que trabajan con absoluta transparencia y rendición de cuentas -como debiera de ser- pero cuando tratamos de aplicarlo para conocer la manera en que se está actuando, entonces vemos que una cosa es lo que dicen y otra muy distintas lo que hacen.

Por principio de cuentas, habría que ver hasta donde se permite el acceso ciudadano a la información de los gastos y su administración correcta en el llamado Poder Legislativo.

Para el diputado panista Sergio Hernández Hernández el principio de máxima publicidad y transparencia de las acciones del Congreso se cumple y garantiza con el hecho de que las sesiones de las comisiones y el pleno se transmitan por youtube -como si los veracruzanos tuvieran los recursos y tiempo necesarios para seguir ese medio en horas de trabajo- porque no se guardan para poder ser consultados cuando sea posible en la página de mismo Congreso.

Ni siquiera las intervenciones de los legisladores, a favor o en contra, de algún tema a tratar en el pleno o las comisiones están disponibles en internet para ser consultadas.

No se puede hablar de máxima publicidad del trabajo legislativo, cuando no se publican ni los informes de cuentas públicas, no solo del Congreso del Estado, sino también de las dependencias estatales que están obligadas por ley a entregarlas, pero que así como son recibidas, son archivadas en el cajón de los secretos de estado.

Sin lugar a dudas, que uno de los temas que más interesan y son motivo de descontento con el trabajo político, es el combate a la corrupción, pero en ese tema, pareciera que no corre prisa para la Junta de Coordinación Política -donde participan los coordinadores de los grupos partidistas- para que se pongan de acuerdo, al menos, con la fecha en que se debería de tratar de elegir al Fiscal Anticorrupción, los contralores de las dependencias estatales y organismos descentralizados, que deberían de estar vigilando la correcta aplicación de los recursos públicos.

Pero los y las diputadas del Congreso Local, pareciera que están más preocupadas en asuntos electorales, ya que varios han pedido licencia para separarse del cargo y lanzarse como candidatos a otros puestos o simplemente tratar de reelegirse nuevamente.

Aunque el diputado panista Sergio Hernández Hernández presume que las acciones de transparencia implementadas no tienen precedente en la historia del Poder Legislativo de Veracruz, casualmente, la mayor parte de la información que por ley de transparencia están obligados a ser pública, es la de las anteriores administraciones en el Congreso y la de la actual legislatura, no ha sido actualizada.

Recordó que la opacidad con la que se condujeron durante años las legislaturas locales, con mayoría priísta, atentaron contra el derecho de los ciudadanos a conocer las funciones del Poder Legislativo, provocando desinterés en la vida democrática del Estado.

Vamos a tomarle la palabra al diputado panista Sergio Hernández y vamos a continuar desmenusando la página oficial del Congreso del Estado y los datos que se han hecho públicos, los que no se han actualizado y los que de plano no se han subido a las redes de internet, como lo establece la Ley de Acceso a la Información, a través de la página oficial http://www.legisver.gob.mx.