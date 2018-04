El joven Papanteco y el custodio traído desde Coatza

¿Qué Pelegrín se les infartó?

Que la CEAPP organiza reuniones de acercamiento entre periodistas y la SSP; a lo mejor les van a enseñar la diferencia entre un taquero y un reportero…

—Chopenjawer

Historias que han surgido alrededor de los policías muertos en el penal La Toma, en Amatlán de los Reyes, coinciden en la juventud de los policías que fueron llevados como carne de cañón al matadero.

Información del experimentado reportero papanteco, Bernabé Vallejo Olvera, detalla que este martes fue despedido por amigos y familiares el policía Eleazar Hernández Cortés, de apenas 22 años de edad, y quien participó en el operativo para meter en control al penal al momento del amotinamiento.

El cuerpo del infortunado salió de su humilde vivienda en Papantla hacia el camposanto justo enfrente de su casa. Apenas tenía un año de haber ingresado a la Secretaría de Seguridad Pública, y hace una semana había sido asignado a la zona de Córdoba. Su muerte deja una joven viuda con tres meses de embarazo y otros tres familiares que también dependían de él económicamente.

Sin la presencia de ningún representante de la SSP fueron inhumados sus restos.

Por su parte, este martes fue velado José Alberto Rodríguez Ramos, conocido entre la flota como “El Tix-Tix”, de familia humilde y con una vivienda modesta en Coscomatepec, donde fue despedido por sus familiares y amigos, pero tampoco hubo siquiera una corona de la Secretaría de Seguridad Pública.

Resulta que, según la fuente, Rodríguez Ramos llegó de refuerzo al penal de Amatlán de Los Reyes desde Coatzacoalcos, donde estaba asignado como custodio. Lo anterior confirma que tuvieron que desplazar a varios policías de varios puntos del estado porque no había elementos suficientes y José Alberto llegó esa noche desde el antiguo Puerto México, que está entre tres o cuatro horas de camino.

Comentan que su situación laboral era por contrato (es decir, no tenía base), así que a su esposa sólo le dijeron que alcanzaba para su finiquito y ya. Deja en la orfandad a una hija de 20 años, un hijo de 17, y un niño de 2 años que no puede caminar.

Ambos cayeron en el cumplimiento de su deber, y lo menos que se espera es que el Gobierno de Veracruz no sea tan mezquino como para no asegurar a los deudos de los policías asesinados.

Por cierto, circula la versión de que en realidad no se llevaron al verdadero dueño del penal, un personaje identificado como “Comandante Chon”; luego entonces, el traslado de los peligrosos reos terminaron en baba de perico.

LA CORTINA DE HUMO DE SIEMPRE: “DETENTE UNOS DUARTISTAS Y ¡PUM! DESVÍAMOS LA ATENCIÓN”

El asunto es que como el caso de La Toma ya alcanzó niveles internacionales y ni para echarle el moco a la administración pasada, pues recurrieron al socorrido recurso de detener ex funcionarios y hacer todo un mitote, como dice el secre de Sedesol, Rodrigo Marín, a quien este martes le tomaron las oficinas los de Antorcha.

Comentan por ahí que antes de detener a dos ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado ¿por desaparición forzada de cadáveres?, el muy informado columnista Manuel Rosete maneja la versión de que en realidad trabaron a Antonio Gómez Pelegrín, ex secretario de Finanzas en la pasada administración, pero que en el operativo de su detención, cuando ya todo estaba listo para presentar el show, durante su traslado hacia el penal de Pacho Viejo se les puso mal y los encargados de custodiarlo informaron a sus superiores, quienes decidieron abortar el asunto porque amenazaba con revertirse.

Y es que si bien para la nueva generación Gómez Pelegrín sólo fue el secretario de Duarte que fue insultado por el déspota de “Miguel Chiquito” porque no le daba su lana, el señor es un profesionista respetable estimado en los más altos círculos sociales, formado en la vieja guardia gutierrezbarrista; otros aseguran que es amigo personal de gente muy cercana al presidente Peña Nieto.

Gómez Pelegrín, por cierto, al final del Duartismo, recibió la visita de un secretario vinculado a la fuga del “Chapo” Guzmán para amenazarlo de un modo muy gangsteril y soltara el billete para “Miguel Chiquito”, en aquellos momentos en que tenían tomado el Palacio de Gobierno.

Hay otra versión que indica que irán por Gabriel Deantes antes de que la PGR se los arrebate, especialmente ahora que están congelando cuentas a funcionarios y asesores de la pasada administración.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Momentos muy difíciles para el gremio: hasta el cierre de esta edición seguía desaparecido el reportero Enemesio Fabián Hipólito López, de quien no se tienen noticias desde que se dirigió a cubrir la Caravana de Migrantes… El caricaturista Brunof hace una protesta en sus cartones para pedir el pago puntual de su sueldo… Y la compañera Martha Meza está internada en el CEM, y desde aquí se le desea una pronta recuperación.

OTRA NOTA: Que ya pidió licencia fue el diputado federal Gonzalo Guízar Valladares, dirigente estatal del PES, pues anda presionando con todo para que le den la candidatura a la diputación local por el distrito de Coatzacoalcos Rural (30), misma que tentativamente iría para la suplente de Eva Cadena, Águeda Salgado, pero Gonzalo la quiere bajar para ir él. La otra es que quién sabe si MORENA ceda dicha posición, pues es más que harto conocida la relación cercana entre Guízar y el Gober Chachalaco.

LA ÚLTIMA, PORQUE GRIPA: Otra vez los de MORENA y sus accidentes automovilísticos: esta vez le tocó al diputado plurinominal local Isaías Pliego Mancilla, quien sufrió una aparatosa volcadura en Paso de Ovejas. Que afortunadamente no le pasó nada a él ni a sus acompañantes, pero su unidad sí quedó para la chatarra.