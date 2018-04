Las campañas y sus candidatos

A estas alturas del partido, cuando van transcurridos ya varios días del llamado período de campañas electorales, para elegir presidente de la república, gobernador del estado, senadores y diputados federales, resulta interesante hacerle la pregunta a los electores veracruzanos, si cuando menos conocen los nombres de los y las aspirantes que aparecerán en las boletas del día de la elección el ya próximo primero de junio.

Porque hasta ahora, pareciera que los únicos que andan en campaña son los candidatos presidenciales, que continúan con la estrategia de manera directa e indirecta, de denunciar y tratar de demostrar los errores y las incapacidades de sus contrincantes.

Otro aspecto interesante de las campañas y sus candidatos, es que todos los candidatos buscan evitar el desprestigio de todos los partidos políticos y por ello es que en sus spots en televisión y en espectaculares no utilizan los logotipos de sus partidos, sino que ahora están usando algún otro dibujo hasta con colores diferentes.

Debido al desencanto y hasta enojo que existe en la sociedad en contra de los partidos políticos, utilizar los membretes de cualquiera de las organizaciones políticas tradicionales, constituyen más una pesada loza con la que tienen que cargar, que un motivo de identificación y aprobación hacia los electores.

Acá en el terruño veracruzano, donde hace varios días, se supone que los aspirantes a la Gubernatura, el Senado, y el Congreso Federal ya debieran estar recorriendo toda la entidad en los dos primeros casos y su distrito en el de los diputados, hasta ahora no se ha visto por ningún lado, ni siquiera en los medios masivos de comunicación.

Pareciera como si los aspirantes a ser el próximo gobernador del estado, estuvieran confiados en que lo que logren avanzar los candidatos presidenciales los habrán de jalar también al triunfo.

Pero no hay que confiarse, en que por ejemplo, si López Obrador desde el principio de la contienda aparece en los sondeos de intención del voto como el favorito, automáticamente acá en el estado, el candidato de MORENA Cuitláhuac García Jiménez -así se llama por si todavía no lo conocen- tiene garantizada la victoria.

En el caso del candidato del PAN a la gubernatura, el principal obstáculo a vencer y convencer al electorado, es que sea una imposición de su padre, el actual Ejecutivo Estatal.

El candidato del PRI, aunque sea el de mayor experiencia y trayectoria política, que haya atraído hacia diversos sectores del estado recursos millonarios de la federación, pocos son los que lo saben y tiene que desmarcarse -igual que ya lo hicieron los candidatos presidenciales- de la pesada y repudiada marca del partido.

Hay una candidata a la gubernatura que hasta hace poco era diputada en el Congreso del Estado, de donde salió para ser abanderada por algún partido, pero la verdad es que tampoco se le ha visto haciendo campaña para al menos darse a conocer entre los electores.

Volviendo al principio de la pregunta de esta columna, sobre si se conocen a los candidatos que aparecerán en la boleta electoral, si la respuesta es negativa, es decir que no son identificados aún, pues entonces, ya ni para qué cuestionar si son conocidas sus propuestas de campaña en las que se supone trabajarán en caso de ser elegidos.

Todavía resta aún tiempo de las campañas electorales en la entidad, todos los partidos y los candidatos, están a tiempo de “ponerse las pilas” como dicen en mi pueblo, para lograr llegar a los electores, primero para que los identifiquen y luego para que conozcan y apoyen sus propuestas.

En todos los casos, deberán buscar dar un golpe en el timón, porque hasta ahora no se les ha visto como candidatos que estén desarrollando una campaña electoral, sino más bien como turistas que andan haciendo recorridos por algunos lugares, saludando a quienes se encuentran en su camino.

