¡Se inició el carnaval político electoral!

Quizás México sea el país donde los procesos electorales están regidos, obviamente, por una ley electoral, que por ese poder legislativo la inicia, la discute y aprueba a su modo u obedeciendo a un partidocracia que ha sembrado o establecido un poder donde válgase el vulgo, “Solo sus Chicharrones truenan” ; pero como bien decía mi añorado amigo ALFREDO ¡NI PEDOS! Y bien en esa Ley Electoral que organiza, vigila y rinde resultados, de una elección, bien Federal, local y Municipal, se encuentra el seguimiento que se le debe dar a todo proceso electoral, y donde se empieza por el registro de candidatos, las campañas electorales y finalmente el día señalado: el día de la elección.

Por mientras nos encontramos en la etapa del inicio de las campañas de los candidatos que aspiran a ser primeramente: Presidente de la República, Senadores, Diputados, Federales y Locales, y con el extra de elegir a unos gobernadores que como se dice en el argot político se convierten en virreyes ¡oh monarquías donde se han quedado!

Pero como suele decirse, vámonos a comentar lo que pasa en la aldea Tuxtleca; donde vemos candidatos de todos colores y sabores, aunque eso si con el sello suigeneris de que llegaron como candidatos por ese fenómeno de metamorfosis política que se está registrando en los tiempos actuales y que como dicen los politólogos locales: es el momento del pragmatismo político, o sea ¡las ideologías políticas, papa on tan? Mi hijo dejate de sueños tropicales, lo importante es llegar y tener el PODER ¿me entiendes mi hijo?

Por lo pronto nos encontraremos con que algunos candidatos a diputados echaran toda la carne al asador y sobre todo que cuentan con lo principal ¡el billete! Pues siguiendo la doctrina de Hank González, un político pobre es un pobre político”, así que nada de que el aspirante a ocupar una curul este debidamente preparado y capacitado para ser legislador, lo que cuenta o vale es el billete, los que piensen que por su presencia y habilidad política van a conquistar el cargo ¡pobres ilusos!

Así que esta especie de carnaval político, tiene de todo y morocho: desde reparto de despensas, para la gente jodida, así como camisetas, cachuchas, manteles, tortilleros, sombrillas, ah y desde luego con el logotipo del partido que lo postula y con su nombre, esa es la nueva cultura electoral que impera. Por cierto que en una ocasión estando en la ciudad de Xalapa y comentando con unos amigos que también estaban metidos en el ajo político, me comento, oyes allá en San Andrés Tuxtla, tu tierra, EL PRI siempre gana las elecciones, a lo que conteste, si hermano allá somos chingones y entonces me replico: allá, si hay democracia, si en efecto y me riposto: ¡si democracia de las despensas ¡sin comentarios!

Decía yo que muchos candidatos, ahora postulados por las coaliciones permitidas por el INE y el OPLE en un tiempo vistieron camisetas tricolores, amarillas y azules y ¡oh bendita democracia! Ahora se convirtieron en modernos camaleones, ni modo hermano es de sabios cambiar de camiseta el meollo del asunto, lamentablemente estriba en que el populacho- bien sea de colonias o rurales- de estas cosas no les toman importancia, pues lo que les interesa es que le llegue el recurso, ya sea económico o en especie.

Así que por lo que hace a las propuestas ofrecidas por los candidatos, en aras de lograr el sufragio a su favor, es lo de menos, aunque siempre escucharemos la misma cantaleta “me comprometo ante y por todo amigo ciudadano, que no les faltara el agua, la luz, haremos escuelas, gestionaremos tecnológicos modernos, hospitales de mejor nivel y además habrá seguridad y combatiremos a la delincuencia organizada y la impunidad será erradicada así como la pinche corrupción por parte de las autoridades en sus distintos niveles, o sea que con tal de llegar a la meta trazada estos candidatos son capaces de prometer a sus votantes, llevarlos al planeta Marte y de gratis ¡oh mama mía que chulada de ejemplar, que Dios los proteja y los bendiga! Y como decía mi entrañable amigo Lic. Genaro Reyes Oliveros cuando disertaba algún tema y para epilogar diré que la palabra Carnaval, significa la fiesta o festival de la carne, aunque ahora le agregaria la fiesta de alcanzar el hueso!