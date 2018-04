 MORENA y PRI van por “el pellejo” de Yunes Márquez

Ya de por si las encuestas electorales no le benefician en diversos puntos de la geografía veracruzana.

El escenario le es adverso y verdaderamente complicado, ya se habrá dado cuenta que en nada le beneficia la Alianza del PRD y MC, en cada demarcación distrital los candidatos sólo jalan agua para su molino y en las mismas circunstancias están los tiradores al Senado de la República.

A unos días de que arranque de manera “oficial” su peregrinar en busca del sufragio se ha percatado que estaría por entrar en las arenas movedizas porque simplemente ya no está en el ánimo del pueblo y si a eso le agregamos que los famosos “operadores” y “coordinadores” están hechos bolas porque reciben el rechazo popular, luego de que otorgan miles de despensas a los más pobres y margados del Estado, la gente se va y no quieren saber nada de “grillas baratas”.

Y tantito peor si le sumamos el desastroso tema de la inseguridad, los escandalosos actos de corrupción, el “perdón y olvido” de quienes saquearon las arcas administrativas y ahora son aliados y cómplices del mismo Gobernador Yunes Linares, tras el famoso “vómito negro”, los abusos de poder y prepotencia de la que hacen alarde los mismos funcionarios del Gobierno del Estado, quienes por cierto, nada hacen por defender a su “jefe” y sí por el contrario todos los días se aplican a fondo para instruir a sus subordinados a que les metan la “faca” al ya de por si jodido ciudadano, pues sí que están reventado Miguel Ángel Yunes Márquez.

¿Quiénes de los candidatos al Congreso de la Unión y del Estado le va a aportar votos a Yunes Márquez?

¿Julen Rementeria y Jazmín Copete, candidatos al Senado, ya le midieron el agua a “los camotes” y tienen cifras frías de los votos a obtener?

¿O será que estos candidatos pretenden colgarse de la “euforia” electoral que tiene Yunes Márquez?

¿O acaso pretenden utilizar el derroche desproporcionado de los recursos públicos, materiales y humanos del aparato oficial?

Pues simplemente, no creo que les alcance.

Y apunte usted, Morena y PRI ya solicitaron al OPLE que cancele el registro como candidato a Yunes Márquez, a fin de “mantener el proceso electoral inserto en la legalidad, aislar las viejas prácticas del régimen en las cuales busca sacar ventaja”.

Este es un proceso electoral en donde se le observa cada vez más rezagado a Yunes Márquez, candidato de la alianza PAN-PRD-MC.

Las denuncias de Morena y del PRI se basan en notas periodísticas que documentan la asistencia de Yunes Márquez a eventos públicos del ámbito gubernamental encabezado por su padre Yunes Linares. ¡T ´a cabrón!.

Arístides Mantilla Solana, el fortalecimiento del Frente Democrático Veracruzano

Todo parece indicar que ahora sí la voz de la ciudadanía tuxtleca se va a escuchar y se va hacer sentir en todos los frentes para que las instancias gubernamentales atiendan sus carencias y necesidades, demandas y planteamientos; en tal sentido el Frente Democrático Veracruzano nace como una incitativa ciudadana, más allá de los partidos políticos, que pretende construir una agenda propositiva a los tres niveles de gobiernos para mejorar las políticas públicas, involucra a los diputados federales, locales y a los senadores de la República.

Este proyecto enmarca nuevos rostros, nombres y apellidos, gente con talento y capacidad, hombres y mujeres profesionistas, empresarios, académicos, intelectuales, deportistas, entre otros, con visión, pasión, entrega, compromiso y responsabilidad, que bien podrían estar conformando las diversas plataformas y proyectos sólidos para las próximas administraciones gubernamentales en todo Veracruz.

En breve charla sostenida con el joven empresario y profesionista sananadrescano Arístides Mantilla Solana, resaltó la importancia de conjuntar organizaciones civiles, agrupaciones diversas, personas comprometidas y destacadas, grandes gestores, líderes naturales y demás, con el único fin de formar parta de la solución real y no solo de las quejas hacia el gobierno, ya que aseguró el cambio en gran medida depende de la propia ciudadanía, por lo cual hizo un llamado para unir fuerzas, no solo para quejarse y exigir, sino también para tomar parte en las soluciones a los reclamos.

Fue el pasado fin de semana cuando en Los Tuxtlas los integrantes del Frente Democrático recibieron el nombramiento de manos de Jorge Flores Lara Coordinador General de dicho frente en el Estado de Veracruz, en las que por cierto se notó la presencia del político de izquierda Agustín Mantilla Trolle

El comité regional distrital que habrá de llevar las riendas del frente en la región de Los Tuxtlas quedó conformado por Aurelio Cárdenas, Sandino Santes Ayala, Esmeralda Alicia Santos, Jorge Alfredo Cárdenas, César Paxtián, Gustavo Mendoza en el municipio de Catemaco y el buen amigo Arístides Mantilla Solana, rindió protesta como dirigente distrital en toda la región de Los Tuxtlas.