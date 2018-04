Se reúne Rafael Fararoni con militancia en Saltabarranca

 Impulso al turismo, cultura y educación

Comunicado de PRENSA | Saltabarranca, Ver.— Dando continuidad a su recorrido por el distrito XIX, Rafael Fararoni Mortera, candidato de la coalición `Por México al Frente´ acompañado de su suplente Octavio Ruiz Barrosa, visitó a la militancia y simpatizantes de Saltabarranca que se reunieron en la ganadera local, ahí refrendó el compromiso de ser un representante digno en el congreso federal de ser favorecido con el voto de los ciudadanos este 1º de julio.

Alejandro Cortázar, Presidente del comité municipal del partido acción nacional en Saltabarranca dio la bienvenida al candidato y exhortó a los presentes a cerrar filas a favor de la coalición que garantiza el rescate de México y la continuidad del cambio en Veracruz.

“Es un gusto recibir hoy a Rafael Fararoni, un hombre que ha sabido caminar, un empresario que ha crecido a base de esfuerzo y trabajo, les aseguro que tenemos al mejor candidato y será el mejor diputado porque es un hombre con visión, así que es tiempo de que juntos seamos participes del rescate de nuestro país, en Veracruz las cosas ya cambiaron y debemos asegurarnos que los malos sigan fuera, que no regresen, eso lo podemos lograr nosotros, todos a votar por Rafael Fararoni este 1º de julio”, expresó el líder partidista.

Por su parte el candidato de la coalición Por México al Frente, apuntó: “Yo les propongo un acuerdo social en el que juntos podamos combatir la pobreza, y no hablo únicamente de la necesidad de comida o vivienda, hablo de la pobreza en desarrollo cultural y educativo; por que déjenme decirles que el trabajo es de todos. Saltabarranca es un municipio reconocido por sus tradicionales fiestas de la mojiganga, pero sé que falta mayor impulso a estas festividades para que el turismo llegue y eso se vea reflejado en la economía de ustedes, pero Saltabarranca no es sólo la mojiganga, también hay cultura y es importante rescatar y preservar las tradiciones, para ello, en el congreso seré la voz que exija los recursos necesarios para que este municipio crezca, para que volteen los ojos y sepan que Saltabarranca existe”, expresó el candidato de la coalición conformada por PAN, PRD y Movimiento ciudadano”.

En ese sentido Fararoni abundó sobre la necesidad de cimentar las bases desde la educación, para ello dijo, es necesario contar con hombres y mujeres preparados para defender al país desde sus municipios, y se debe comenzar apoyando a la educación.

“Cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal de San Andrés Tuxtla le aposté mucho a la educación, el apoyo a los niños y jóvenes es fundamental para que tengamos hombres y mujeres de bien, preparados para enfrentar las adversidades del futuro y que sean ellos quienes puedan dar solución, aportando ideas y ejecutándolas, es por eso que dentro de las propuestas legislativa que les comparto, apoyar el impulso educativo y la cultura es prioridad; sin dejar de lado los sectores agrícolas y ganaderos, así como pesqueros porque sé que aquí de eso viven las familias, conozco sus necesidades, pero no vengo a decirles eso, vengo a decirles que sé como resolver esos problemas”, apuntó.

En el evento Rafael Fararoni estuvo acompañado del representante legal de Movimiento Ciudadano Benjamín Fonseca, Alejandra Hernández Cortés Secretaria del PRD, Arnulfo Limón Luna Secretario del PAN y Ángel Martínez Isidoro.