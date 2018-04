El Bronco candidato presidencial

Luego de que los magistrados del Tribunal Electoral -máximo organismo regulador en la materia- concediera con cuatro votos a favor y tres en contra, la oportunidad de seguir en la contienda electoral a El Bronco, como candidato independiente a la presidencia de la república, en las redes sociales políticos, periodistas y analistas manifiestaron su descontento.

Como es bien sabido, el Instituto Nacional Electoral negó al gobernador de Nuevo León con licencia la posibilidad de figurar en las boletas electorales del próximo primero de julio, porque detectó irregularidades en el proceso de recabación de firmas de respaldo a su candidatura.

Pero entonces Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco se fue a interponer una demanda en el Tribunal Electoral, en donde los magistrados le dieron la oportunidad de seguir en la contienda, ante la imposibilidad de checar si las firmas recabadas son auténticas o no lo son.

Uno de los principales argumentos para no darle el registro como candidato a El Bronco es que se presume que empleo recursos públicos del gobierno de Nuevo León para la recolección de las firmas requeridas por el INE, en donde incluso se le abrió un expediente en contra de Rodríguez Calderón, pero a pesar de todo eso, el Tribunal Electoral votó a favor del independiente.

Con 4 votos a favor y 3 en contra, los magistrados del Tribunal Electoral concedieron al Bronco la oportunidad de seguir en la contienda por la presidencia del país.

Así las cosas, no importa que haya mentido, que hiciera trampa, que violentara la legalidad electoral. “El Bronco” Jaime Rodríguez será candidato presidencial gracias a las retorcidas interpretaciones de 4 de 7 magistrados electorales. La magistrada Mónica Soto Fregoso fue quien resuelve la votación.

Con este acuerdo Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se suma a los actuales cuatro candidatos presidenciales, resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin lugar a dudas que Jaime Rodríguez mejor conocido como El Bronco es un personaje dicharachero que le vendrá a poner sabor a la campaña con sus declaraciones en contra de los otros cuatro candidatos.

También habrá de servir para jalar algunos votos de los otros contendientes.

Lo que sí resulta muy lamentable, es el hecho de que el Tribunal Electoral y sus ministros y ministras pasen por alto a las instituciones como lo es el Instituto Nacional Electoral que entre sus atribuciones tiene precisamente la de establecer los requisitos y normatividad que deben de cumplir legalmente quienes aspiren a ser candidatos.

Porque con esta resolución a favor de El Bronco lo que se está haciendo más que servir como un moderador es alentar a quienes no cumplen con las leyes, para poder burlar lo establecido y buscar en una resolución en el Tribunal, que puedan participar, a pesar de no cumplir con las normas.

Seguramente que a ninguno de los tres candidatos y a la candidata a la presidencia de la república no les preocupara el hecho de que Jaime Rodríguez aparezca en las boletas y que ande haciendo campaña electoral, porque seguramente que no alcanzará a obtener la votación de los electorales, pero lo que sí es un hecho de que su participación, restará sufragios a los otros candidatos.

Con la aprovación para que El Bronco sea candidato a la presidencia de la república, el Tribunal Electoral le pega otro palo al Instituto Nacional Electoral.

Por eso ahora en las redes sociales se está proponiendo cambiar los papeles y se cuestionan ¿Si vamos a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la FEPADE, a denunciar al #TEPJF

por delitos electorales? Porque al permitir que el Bronco esté en la boleta, y fomentar la dispersión del voto opositor está apoyando abiertamente a los candidatos del PRI y del PAN?