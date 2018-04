¡El Bronco, Jaime Rodríguez, se voló la barda y se lleva entre las patas a don Pejejito! ¿Será?

EL BRONCO (JAIME RODRIGUEZ) Se salió con la suya es decir, deberá por parte del INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) considerarlo en las boletas para jugar y participar en la elección del primero de Julio: Día de la elección para sacar al nuevo TLATOANI, vale decir, según la lengua Náhuatl “el que habla” o para mayor explicación; el que regirá los destinos del México de hoy y del porvenir: El Bronco, gobernador con licencia por el Estado de Nuevo León y que guste o no, jugo de candidato independiente por dicha gubernatura y como se vio gano la elección y como decía el chaparrito de Catemaco ¿Dónde estás Jorgito? Nos guste o no se tendrá o se tuvo que aceptar que el Bronco se la comió y entera (sin albur) y hoy después de participar en la previa designación de candidato al través de recolectar 850 mil firmas ciudadanas y muy a pesar de que el INE, lo descalifico, el terco y persistente norteño se inconforma con la decisión del Instituto Electoral y para ello se inconformo o dicho procesal mente hablando, apelo a dicho fallo y ¡PACATELAS! Que el Tribunal de alzada o sea el Tribunal Electoral quien revisa el fallo que había emitido el INE y ¡SOPAS! El Bronco podrá ser votado y su nombre aparecerá al lado de los demás candidatos, como son el PEJEJITO el niño maravilla (Ricardito) MEADI, el auto llamado manchadito y Margarita la esposa de Felipillo.

Tal revocación decretada por el Tribunal Federal Electoral tuvo como consecuencias reacciones anormales, por no decirte que para algunos candidatos presidenciales no cayó muy bien dicha resolución, pero como decían los clásicos en la política; en esta actividad no hay nada escrito y quiérase o no más morderse uno y la mitad del otro…

Así vimos por ejemplo la reacción por parte de la representante de Morena y del Pejejito: “no estoy de acuerdo ni lo estaré de que el Tribunal Electoral haya resuelto en ese sentido: de revocar la decisión tomada por el INE, pues los magistrados que analizaron, estudiaron el asunto se fundaron en que al Bronco se le violo el Derecho de audiencia del independiente además de que los magistrados (abogados) dijeron que las firmas que presento el Bronco eran legitimas y legales y además de que los abogados no saben nada de aritmética o será que tendremos que aprender la ciencia de los números, así que yo invito a mis compañeros abogados que le tomemos la palabra a Doña Tatiana Clothier (lastima de ser hija de ese gran señor que se llamo Manuel J. Clothier, quien es un icono en las filas del Pan) pues “ingao” desde mañana empezaremos a estudiar el ábaco o buscamos la computadora para aprender hacer las cuentas y gracias a Doña Tatiana por recordarnos a los abogados que somos una nulidad en la ciencia de los números.

Para muchos politólogos y sabedores de la lucha electoral, opinan que la inclusión del Bronco Rodríguez en las boletas traerá un cambio en las intenciones del voto y que además los votos que logre alcanzar el norteño afectara, sobre todo, al candidato de Morena, o sea a Don Andrés “Pistolas” Manuel López, ya que piensan que él será el más afectado de ahí que deduzca el enojo y el berrinche de la hija de Dona Manuel Clothier, cosas tiene la vida “Mariana” Don Manuel Fiel a su doctrina panista en su momento (“Derecha Progresista”) y el Peje dizque de izquierda, el agua y el aceite no se combinan o son los nuevos tiempos de los pragmáticos: “cosas veredes mío cid, recordando las palabras de Rodrigo Díaz del Vivar.

Así que con esta decisión “Histórica” por parte del Tribunal Electoral en favor del Bronco, viene a dar un giro en la próxima elección y como dice la conseja popular, ¡cuidado a aquellos que piensan que el Pejejito la tiene segura!

La pregunta obligada que surge con esta decisión a favor del Bronco, ¿a quién beneficio? Yo diría que lo mas que puede pensarse es que la favorecida es la democracia y todo esto se lo deben al vistonario e ilustre tuxpeño llamado Jesús Reyes Heroles, que en su momento logro la Reforma Política Electoral en su tiempo y en su momento pero mejor esperemos que nos depara el destino, mientras no despierte el “México Bronco” del que nos habla Don Jesús el de Veracruz.