¿Fuego amigo lo de Salas y su festejo en SEFIPLAN?

Conferencia sin gas, sin nada nuevo, otra vez el Gordito

—Chopenjawer

Fue muy criticado en redes sociales el hecho de que se haya celebrado a una jovencita llamada Andrea Muñoz Ordóñez en instalaciones de la Secretaría de Finanzas, aparentemente en horas laborables, y acondicionando el espacio público para festejar su cumpleaños.

No es nada nuevo entre los burócratas, pero lo criticable es que mientras ellos celebran un cumpleaños, la percepción en general es que están usando el tiempo que deberían ocupar para trabajar.

En ocasiones anteriores incluso ha habido empleados despedidos porque precisamente comparten en redes cómo organizaron la pachanga en oficinas de gobierno y hasta ocuparon tiempo para adornar como si fuese un pequeño salón de fiestas.

Esta ocasión no fue la excepción, y hasta corrió como reguero de pólvora que el organizador o patrocinador fue el subsecretario de Ingresos, Alejandro Salas Martínez, conocido panista de hueso azulado, quien hasta la foto del recuerdo se tomó.

El tema fue la comidilla de prácticamente toda la semana, pero es interesante que la filtración suena más a un trabajo interno que a un simple descuido de redes sociales.

Y es que cuando estuvo más en su punto álgido el tema y la principal protagonista desapareció de redes sociales, alguien creó una cuenta falsa para seguirle dando ruido al tema, incluso con mensaje ofensivos hacia sus críticos.

Dicen que el asunto tiene que ver más con un asunto personal y de faldas del alto funcionario, pero entre los grillos existe la sospecha de que todo viene desde adentro, pues Salas Martínez no es precisamente del equipo del gobernador y es de esos panistas de viejo cuño que no comulgan del todo con la manera y estilo del Yunismo.

Que en ese sentido, tampoco se duda que por ahí haya habido presiones para que renunciara la eficiente Elie Ramírez, ahora ex jefa de Prensa de Julen Rementería, a quien culparon de la mala estrategia de colocación de los espectaculares, pero con una decisión muy drástica en contra de una de sus mejores fichas.

VAN POR EX FUNCIONARIOS TRAIDORES AL PRI

Muy importante la información que maneja Noemí Valdés, del diario Notiver, en el sentido de que (aparentemente) van a ir contra ex funcionarios Duartistas que se habían salvado de la feroz persecución que emprendió el gobernador contra algunos actores políticos de la pasada administración.

Y es secreto a voces que tanto Erick Lagos, Édgar Spinoso, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez habrían pactado con el gobernador Yunes Linares para entregar información y dinero a cambio de salvarse el pellejo; que por eso resultaba de lo más raro que personajes de esta calaña no fuesen tocado ni con la cascarita de un camaroncito de la paella que hace el Fiscal Verduritas.

El asunto es que ya en San Lázaro y en el Congreso del Estado había un gran descontento entre los priistas porque estos individuos parecía que no sólo la iban a librar el castigo, sino que también les iban a dejar tratar con el panismo que sepultó al PRI y está a punto de exterminarlo en Veracruz si en una de esas se atarantan.

Lo de Gabriel Deantes, comentan, era sólo el principio. Otro que le siguió en el camino de la investigación es el empresario Othón González, y por ahí vienen algunos de los mencionados arriba, quienes tendrán que rendir cuentas no al tlatoani jarocho, sino al del Altiplano.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: El diputado Emiliano López asumirá el liderazgo de lo que queda de la bancada del PRI en el Congreso local, comentan desde el Palacio Legislativo.

OTRA NOTA: Crisis en el panismo de Córdoba. Resulta que renunció el presidente del Comité Municipal luego del escándalo donde se filtró un audio que reveló las diferencias entre el blanquiazul y la alcaldesa, a quien acusan de apoyar al PRI… Esto también luego de la pésima reunión que tuvo el candidato presidencial Ricardo Anaya y “Miguel Chiquito” con los empresarios cordobeses, quienes les dejaron la mesa puesta en plena reunión. Otros que andan en crisis son los “Morenos”, pues comentan que la militancia y simpatizantes (especialmente del Movimiento Magisterial Veracruzano Popular) no quieren acompañar al candidato a la diputación Juan Martínez.

LA ÚLTIMA PORQUE ES CON BROCHE DE ORO: A la guapa Anilú Ingram, la candidata plurinominal a la diputación federal por la tercera circunscripción, se le vio muy de cerca con el candidato presidencial José Antonio Meade en su reciente visita a Veracruz. Anilú acompañó al candidato a la presidencia y su esposa, la señora Juana Cuevas en el vehículo principal en donde pudieron intercambiar puntos de vista y mostrar la amista y cercanía qué hay entre ellos. Como ustedes recodarán, Meade fue jefe de Anilú cuando él fue secretario de Desarrollo Social y ella delegada federal en Veracruz, año en el que por cierto 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Sin duda, una fuerte mancuerna que benefició mucho a Veracruz y eso hay que tenerlo en cuenta para las próximas elecciones.