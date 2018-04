¿Se desmorona el PRI en Veracruz?

Y así como si nada, pasó desapercibida la muerte de Pitol… Estúpidas campañas

—Chopenjawer

Al interior del PRI de Veracruz todavía siguen los golpeteos y las patadas. Lo peor es que ya es en plenas campañas, cuando se supone que debieron arreglar las diferencias desde mucho antes.

En Veracruz los priistas no se hincan aunque estén viendo la tormenta, y mientras juegan a seguir la línea nacional de no permitir el avance de Morena porque así es la directriz nacional, no se ha visto a nadie que encare al Altiplano y le diga que es muy fácil pedir que se combata el avance de López Obrador, así de lejitos, pero sin que sepan la clase de alimaña (peor) que se tiene en Veracruz con su proyecto político/familiar.

Es decir, mientras los mandamases del PRI como Peña Nieto y pandilla cómodamente tiran línea para Veracruz (cuna de la debacle nacional del tricolor, dado a las fechorías del Duartismo), el que realmente gana del despapaye que tienen los tricolores es el gobernador de Veracruz y su “Chiquito” candidato a la gubernatura. El PRI en Veracruz, al igual que el panorama nacional, luce muy debilitado, desgastado… y si los priistas veracruzanos no se dan cuenta, la perpetuación de los Yunes de Boca del Río solamente exterminará al partido.

Por ejemplo, ¿cuándo el PRI contestó ataques certeros en aras de “¡Ay mana, no contestemos al PAN/Yunes porque va a crecer Morena!”, sin medir que el instituto político se debilitaba. Y así dejaron correr varios meses en espera de que llegara una señal de algún tlatoani para saber qué ruta tomar, pero el problema es que en el tricolor están tan divididos, que no se sabe si el partido se está purgando per se de tanta lacra o de plano se están quedando sin fichas.

Y es que así como criticaron que Vía(gra) Veracruzana le dio su apoyo al Chiquito hijo del gober y todo mundo puso el grito en el cielo diciendo que era puro cartucho quemado, ahora con la presentación de los coordinadores de campaña de Meade queda claro que también pueden presumir de tener a los mismos cuadros que la vez pasada tampoco hicieron gran cosa.

A lo anterior súmense las quejas de militantes que fueron desplazados de las candidaturas para colocar a personajes afines a los grupos de poder.

En este sentido, trasciende que ya hay impugnaciones en el proceso de selección de los candidatos a diputados locales por la vía plurinominal por ser violatorio de derechos político electorales, y si el asunto procede, se anula toda la lista y obliga al partido a repetir el proceso. Estamos hablando de que si procede –según la fuente– podrían dejar sin campaña al PRI en todo el estado por más de dos semanas en lo que se resuelve el caso.

Y es que al interior de Revolucionario Institucional ya deberían de preguntarse ¿cuántos realmente han dado la camiseta por el partido y no han sido solamente “posers” para el Feis?

¿Cuántos empleados leales (como ocurrió en el periodo de Renato Alarcón) fueron despedidos por darle chamba a los amigos? ¿O por qué los dirigente no protestaron cuando asesinaron a Ángel Viveros, un joven que daba todo por el PRI y tenía la camiseta más que bien puesta porque creía realmente en su partido?

A todo esto, ¿quiénes realmente sirven en el PRI? ¿Para qué sirven? ¿Qué operan? ¿Realmente tienen labor social o nomás ser priista es tomarse selfies repetidamente como idiotas?

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: No hay que perder de vista el mensaje contundente y claro que envió el clero este domingo en su boletín semanal, donde (palabras más, palabras menos) expresó que no se debe perpetuar a las familias en el poder… ¡Mokos, Cáscara y Chiquito! ¡Y lo firman montón de obispos!

OTRA NOTA: Por otro lado, este domingo en misa, algunos feligreses se sorprendieron porque desde la Iglesia Católica andan diciendo que se enviará una carta al Congreso solicitando que no se vote nuevamente a favor del aborto, para lo cual les pasarán una hojita donde deben firmar e incluir una copia de su INE… ¿Padrecitos mapaches?

LA ÚLTIMA PORQUE SE VA EL GUAJOLOJET: Que es cosa de días para que se anuncie que el Tiburón Mayor, Fidel Kuri Grajales, también renuncie al PRI y se vaya a Morena. Por cierto que en el partido de este domingo, donde perdieron los Tibus, estuvo el candidato Cuitláhuac García Jiménez, a quien le atribuyen la derrota… Chale…