La polaca está que arde en Los Tuxtlas

Funcionarios deben renunciar a sus huesos si quieren andar en la grilla

La polaca en la Región de Los Tuxtlas está que arde, literalmente arde y muchos actores políticos reúnen a sus huestes para que operen a favor o en contra de uno y otro según su conveniencia, la bronca no es esa, el problema real del asunto es que muchos no saben mirar su papel y dirimir si son funcionarios o son operadores, si quieren operar que dejen el hueso porque algunos hasta descarados son.

Primero, que alguien le diga a Homero Ramírez Ocampo juez del Registro Civil en San Andrés Tuxtla, que no se puede silbar y andar en la procesión al mismo tiempo, en política se es o no se es y este personaje es titular de una dependencia estatal en San Andrés y por ende no puede andar inmiscuido en temas de propaganda electoral como se ha demostrado, utilizando para tales fines días y horas hábiles en los cuales no puede hacer proselitismo ya que es empleado de todos los veracruzanos.

Que Homero se dedique a la grilla y deje el hueso o viceversa pero que haga algo de dos, recientemente su Director General en el Estado reunión a todos los titulares de Registro Civil en el Estado para dejarles bien claro esta situación, a Homero ni lo despeino y no le hizo caso, lo decimos porque el titular del Registro Civil en San Andrés es coordinador Regional del PRD en Los Tuxtlas, entonces ¿A que juega?

Lily Pérez de Pérez, al fin fue ratificada como candidata a la Diputación Local por el Distrito XXV de Los Tuxtlas que abarca los municipios de San Andrés, Catemaco y Hueyapan, abanderando el proyecto por la alianza Por Veracruz al Frente PAN-PRD.

Es así como llega a las aspiraciones de función publica en la región una persona nueva, podrán decir lo que sea pero Lily es nueva en estos menesteres, ese es su plus en medio de muchos candidatos malos, todos ellos quemados por sus múltiples aspiraciones o su “chapulinerio” partidista así como su mal actuar en la función pública, sin duda Lily vendrá a dar un aire de frescura a un proceso electoral que se nota podrido.

Otro que ha confirmado participación es Divaj Díaz del Castillo por la Alianza PRI-VERDE en el mismo Distrito XXV local.

No hay que perderle la marca ya que a pesar de todo es un político conocido, tiene una serie de operadores políticos que se saben el Distrito de memoria y apostara a ganar la diputación de esa manera, ya veremos si le da resultados, en tanto es de destacar que sirvió de unidad en Los Tuxtlas, unificando a dos partidos que en la federal van solos, no hay que perder de vista a Divaj, veremos que dice el electorado.