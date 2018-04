 El campo de Otapan: escenario histórico del béisbol tuxtleco y el recuerdo, para aquellos que fueron protagonistas ejemplares

POR: OCTAVIO E. MALDONADO HERVIS

Allá por la década de los 60 y cuando aquí en San Andrés el deporte del béisbol predominaba en gran parte de la ciudad y de la Región de los Tuxtlas, y donde la competencia deportiva entre los distintos equipos despertaba pasiones por los encuentros que sostenían verdaderos trabucos, y que desde luego disfrutábamos como afición al “Rey de los Deportes” y que nos permitió conocer a verdaderos profesionales y prospectos que con el tiempo llegaron alcanzar engrosar las filas de equipos de la Liga Mexicana que dejaron un grato sabor a los amantes de este bello deporte. Pues nos dio la oportunidad de conocer a verdaderas estrellas y estetas de tan popular deporte.

Fue así que vimos desfilar por el vetusto (Otapan), por el tiempo que ha sido escenario para dedicarlo al beisbol, aunque no podemos soslayar el hecho que en muchas ocasiones lo han usado para lanzar globos o llevar a cabo luchar libres “!Oh My God!”, para festejar a políticos con motivos de sus cumpleaños, como aconteció con el llamado “Chendo Mentiras” gracias también a que según “Radio Bemba” fue solventada dicha “comelona” por la pasada de charola a los contratista y algunos funcionarios de confianza que “voluntariamente” apartaron su cuota ¡oh ese culto a la personalidad motu proprio!

Pero retomando el tema y porque nos tocó vivir esos inolvidables encuentros de béisbol recordamos aquellos peloteros, que marcaron todo una época, pues quién no recuerda esos equipos que traían en sus “Filas”, como por ejemplo, Lerdo de Tejada, que contaba con un tremendos pícheres como Lázaro Uscanga, Guanábana García, Pancho Montes de Oca, Mario Montané y peloteros de cuadro como Roberto Ortiz o bien a un jardinero sin par como Hilario “Jungla” Salinas y todos ellos dirigidos por el Tlacotalpeño “Chico” Gamboa. Por el lado Sur, quien no recuerda al equipo patrocinado por la Sección 36 del Ingenio Cuatotolapan, que en un momento conto con el cubano tercera base, “Camaleón” García y también el cubano Cecil Yera y además con un pícher llamado “Bola de Humo” Nardo Cupil, así como los jugadores nativos de San Juan Sugar Cheli y su hermano primera base ambos de apellidos Ortiz, quienes dejaban en el campo la camiseta.

Pero desde luego, no podemos dejar en el tintero la novena local (San Andrés) que también contó con verdaderas estrellas que si bien en esa época no contaba con un mecenas que podrían contratar a estrellas de la Liga Mexicana, si contaban con prospectos de buena talla y que lo único que pudieron obtener fue el patrocinio de las concesionarias de cervezas, como la Carta Blanca y otras marcas conocidas y quienes con ayuda de algunos aficionados entusiastas aportaban su granito de arena, y así vimos jugadores como Pepe Quinto (tremendo cácher) pícheres o lanzadores de gran calidad como Leonel Telona, Adrian Chang, Ramón Rodríguez, alias el “Perrero”, Mario Neve que jugaba algunas veces tercera base, el inolvidable titular de la “esquina caliente” don Fallo Rodríguez, el parador en corto y bien recordado César Carmona, Mundo Gutiérrez, el fino primera base Santiago “Chanti” Cárdenas.

Los hermanos excelentes fildeadores y aporreadores de la pelota Roberto “Pinga” García y don Pepe García y por supuesto un fildeador y buen bat “El Chueco” Ulúa, dirigidos por los grandes entusiastas Armando Baltazar o don Fallo Carmona, quienes si acaso no lograron campeonato alguno (que yo recuerde) cubrieron una página histórica demostrando que a pesar de no contar con profesionales, si lograron dejar huellas imborrables de ser un equipo de garra y pelea, y que siempre fueron alentados por la afición sanandresina, imágenes que quedaron grabadas en una afición que añora esa etapa que vivió nuestra ciudad y Región Tuxtleca y que hoy a esa distancia muchos recordamos con afecto y reconocimiento a estos héroes olvidados, pero que hoy al través de estas líneas nunca olvidaremos.

Finalmente quise dejar para cerrar estos comentarios; sobre la figura de un nativo de la tierra del tabaco, Sihuapan, que siendo un bisoño cuando surgió de las extrañas de esta agreste comarca para enrolarse en este deporte rey, haciendo sus pininos en un equipo patrocinado por empleados de la Oficina de Hacienda Federal de esta ciudad y participando en un campeonato local y de una categoría modesta de segunda fuerza y que si mal no recuerdo, había logrado obtener un campeonato; pero lo sorprendente y sobresaliente de esta novena fue el despertar de esta figura, quien por cierto su complexión física era de tamaño bajo, pero musculoso, quien tuvo la facultad física innata de tener como característica lanzar la pelota a una velocidad endemoniada, quizás si hubiéramos tenidos un radar como ahora se estila, alcanzaba más de 93 o 94 millas y eso le valió que por esa “gracia” que tenía se le endilgó el mote de “La Piedra” y cuyo nombre era Martín Paxtián, quien tal vez no logró mantenerse en un equipo de la Liga Mexicana, si alcanzó, contratación en la Liga Petrolera de Tabasco y donde después de dejar el béisbol, se incorporó como trabajador de PEMEX, en verdad “La Piedra” alcanzó un lugar en un salón de la fama virtual y que le dio luz y prez a nuestra Región Tuxtleca y Veracruz por supuesto.

Según informes familiares, Martín Paxtián hace algunos, años se vino a radicar a la ciudad de Jáltipan de Morelos y fue lamentablemente hace un mes aproximadamente, que perdió la vida en un accidente de carretera, así desde estas páginas expresamos nuestras condolencias a sus familias, pues así como Martin Paxtian merece nuestros respetos y reconocimiento también, se lo expresamos a todos aquellos peloteros que como Roberto “La Chunga” Aguirre. T

También quedaron grabadas sus imágenes en las gradas y en el campo de Otapan, y que ojalá haya alguien que les rindan a estos peloteros los honores y reconocimiento que se merecen.

P.D. Un recadito para nuestro Presidente Municipal Tavo Pérez Garay, que sea a través de la COMUDE Municipal que lleven a cabo organizar una Liga Infantil de Beisbol, como por ejemplo lo hizo el Ayuntamiento de Xico, a pesar de ser políticamente un municipio modesto y con menos presupuesto que el nuestro y donde se invitaría a los sanandresinos amantes del béisbol coadyuven en esta tarea deportiva.

¡Salud!.