Era por demás previsible que el primer debate de candidatos a la Presidencia de la República iba a ser un espacio en el cual todos, absolutamente todos los candidatos no punteros, iban a ir en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Era por demás previsible que los ataques iban a ser contra quien encabeza las preferencias en las encuestas, porque también saben que los debates son una debilidad del tabasqueño.

Habrá que subrayar que el estilo de López Obrador está muy desconectado del dinamismo de los debates modernos, de la medición de los tiempos destinados para réplicas, y se confirma que estos definitivamente no son lo suyo. Su hablar pausado y falta de argumentos contundentes, hacen ver a AMLO como un candidato cansado, desgastado, desfasado anticuado, recurrente a las líneas discursivas que lo han hecho popular: “los pobres primero”, “soy peje no lagarto”, “ese avión no lo tiene Obama”, etc.

Incluso en algún momento, hablo de “dos concepciones” cuando en realidad la palabra correcta era “conceptos”.

Uno de los ataques más reiterados en contra de López Obrador fue el tema de la amnistía, y AMLO perdió una gran oportunidad para dejar en claro cuál es el sentido de esta. Meade, por ejemplo, fue uno de los que más atacó con todo este tema diciendo que el ex jefe de Gobierno se ha coludido con criminales.

Quizás uno de los que puso el dedo en la llaga del descontento popular, fue Jaime Rodríguez “El Bronco”, cuando subrayó que el origen de todos los problemas son los partidos políticos. Otra de las propuestas –muy polémica y radical– fue la de literalmente cortar la mano a los ladrones. También lo trabó la periodista Azucena Uresti, una de las moderadoras, quien le preguntó si era mentiroso y tuvo que admitir que sí, por aquello de que no cumplió con quedarse 6 años gobernando Nuevo León.

“El Bronco” también se quedó sin respuesta a la pregunta directa a Meade y Anaya de que si finalmente se van a aliar, algo que ya flota en el ambiente como una posibilidad en el escenario a futuro y se plantea entre analistas políticos. Ni el priista ni el panista contestaron.

De Meade habrá que señalar que parecía el candidato que sí hizo la tarea. Fue como el alumno aplicado que sí practicó hasta la forma de pararse y hablar frente al público. El que tuvo mensajes sino más contundentes, al menos más practicados para cómo decirse. Luce quizás como el mejor preparado, pero le pesa la marca partidista.

Hasta Margarita Zavala se lo hizo saber en un momento determinado: su honestidad no es suficiente para sostener al PRI.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón también le entró a golpeteo en contra de López Obrador: “Voy a defender a las familias y no dar amnistía”. Por cierto que en su mensaje las palabras “Valores”, “Familia” y “Defenderte” fueron muy recurrentes; palabras muy vinculadas al sector conservador del país.

Y sí, la retahíla de ataques es que AMLO espanta inversiones, se junta con delincuentes, tiene a todos los priistas en MORENA, que no declara patrimonio, y muy pocos ataques entre los demás candidatos.

Quizás el único que repartió parejo los trancazos fue Anaya, pues también recordó casos tristemente célebres del priato como el de César Duarte, el socavón en el Edomex, y hasta de Javier Duarte de Ochoa, de quien dijo robaba al darle agua destilada a niños con cáncer (que finalmente resultó falso).

López Obrador, por su parte, reiteró (algo que no es descabellado) que la violencia es un tema de pobreza y que no se puede enfrentar con más violencia, calificando lo anterior como una estrategia fallida. Sobre el tema de la amnistía también reiteró: “Hay que hacer todo para garantizar la paz”; y acusó que los demás candidatos le echaban montón.

Por cierto que una de las frases más utilizadas en redes fue la manera en que pronunciaba el nombre del presidente de Estados Unidos, “Donal Trum”, a quien dijo que ya le ofreció venderle el avión presidencial.

Entre ocurrencias y ataques, habrá qué ver si realmente le causaron mella a AMLO. Si de esta sobrevivió, se ve muy difícil, casi imposible, que lo bajen.

