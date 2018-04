 ¿Políticos honestos, honestos, honestos?

A unas cuantas horas de que den inicio las campañas de los candidatos a gobernador del estado de Veracruz y los diputados al Congreso Local, resulta interesante y oportuno recordar la plática que tuvimos esta semana con el candidato Pepe Yunes Zorrilla, quien nos recordaba la anécdota que se cuenta del presidente de la república don Adolfo Ruiz Cortines sobre el tema de la honestidad y la corrupción de la que tanto se habla ahora en las elecciones.

Cuenta la anécdota que cuando algún amigo o paisano veracruzano se acercaba para recomendarle a algún candidato a ocupar un cargo público, don Adolfo Ruiz Cortines respondía con una pregunta: ¿y es honesto, honesto, honesto? A lo que generalmente el solicitante le respondía casi automáticamente que sí.

Entonces, don Adolfo como político experimentado y con cierta malicia, volvía a preguntar: ¿y ya ha estado donde hay?

Porque muchos políticos hablan y en sus discursos se refieren a la honestidad, pero en la mayoría de los casos, es porque no han estado en ningún puesto donde haya que manejar presupuestos millonarios.

Y aplicando la filosofía de don Adolfo, el candidato a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla es un político de intachable honestidad, que ha ocupado todos los puestos de la estructura de poder, desde presidente municipal, diputado local y federal, senador de la república y en todos esos cargos nadie le puede hacer un señalamiento de que hubiera mal dispuesto de los recursos, todo lo contrario, es un promotor de obras para los distintos sectores de la producción a lo largo de todo el estado.

Por eso es que ahora que inician las campañas electorales a nivel local en el estado, es necesario analizar la trayectoria, experiencia y capacidad de los candidatos y candidatas.

El ejemplo del presidente de la república veracruzano, don Adolfo Ruiz Cortines debería de ser un ejemplo no solo para los políticos, sino para toda la población en general, como un estilo de vida honesto a carta cabal.

Lamentablemente la figura del ilustre veracruzano, no es justamente valorada, como lo demuestra el hecho de que la que fuera su casa en el puerto de Veracruz, convertida en un museo, no es promovida ya no como un atractivo turístico para los visitantes, sino como un modelo de honestidad para los alumnos de las escuelas primarias que deberían de visitarla para conocerla y la forma contrastante en que vivió el presidente Ruiz Cortines.

Por cierto, que en esa casa de don Adolfo Ruiz Cortines, se llevó a cabo la primera entrevista -de las muchas que le hizo al mandatario- el maestro del periodismo Alfonso Valencia Rios, quien luego de que le hiciera un extenso reportaje, don Juan Malpica Mimendi lo nombró Jefe de Información del decano de la prensa nacional El Dictamen, cargo que ocupó hasta el último día de su exitosa carrera profesional.

Dos ejemplos de veracruzanos ilustres cada uno en sus tareas y que deben de ser recordados por las nuevas generaciones de políticos y periodistas.