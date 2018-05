Las botargas; anaya quiere con peña; y dante, el profesional

Que el Chiquito también tuvo su botarga: un pelón con suelas y lentes

–Chopenjawer

En alguna ocasión se reunieron Dante Delgado Rannauro con el extinto Cirilo Vázquez Lagunes. La reunión, se supone, iba a ser en corto, privada, para discutir algunos temas concernientes a problemáticas del sur de Veracruz.

El problema fue que Cirilo, mañoso, llegó con decenas de campesinos; lo acompañaban supuestamente para entrevistarse también con el político, pero el extinto aspirante a cacique sabía de antemano que era una reunión privada. En realidad, dicen, era que Cirilo era muy desconfiado del poder y por eso llevo barrio que lo respaldara.

El maestro Vázquez Chagoya (abrazote, patroncito) contaba que en esa ocasión hasta tenía preparados unos camarones para la reunión, pero Cirilo salió con su batea de babas y finalmente no se llevó a cabo. Una frase que nos compartió es que en la conversación entre el ex gobernador y el fallecido barbudo, es que el alvaradeño expresó que Cirilo mejor se dedicara a sus vacas y que él, Dante, era un político profesional.

Y sí, por profesional se entiende que vive de eso. Es decir, según San Wikiripedia, un profesional “es una persona cuyo sustento de vida es a través del ejercicio de una actividad laboral específica (…) Los profesionales, en su mayoría, están sujetos a estrictos códigos de conducta, rigurosa ética profesional y obligación moral con la sociedad”.

Es decir, Dante no por nada se ha hecho millonario viviendo de la política, lo que nos lleva a pensar que finalmente no le debe haber salido barato a los Yunes de Boca del Río el que Movimiento Ciudadano se haya integrado a la alianza, pues Dante no da paso sin huarache de la marca Louis Vuitton.

Sí, la dignidad de Dante sale sobrando cuando hay negocio de por medio. Por eso el alvaradeño que se cree cordobés dice ser un político profesional. Por eso este domingo le levantó la mano al hijo de uno de sus más odiados enemigos: el que lo encarceló, el que no lo dejó ver a su padre cuando éste fallecía.

Nos quedamos con la frase del maestro caricaturista Brunof: “Hace treinta años llegué a pensar que Dante podría ser el mejor gobernador de Veracruz. Lo que es ser joven y pendejo”.

ANAYA QUIERE CON PEÑITA BEBÉ

Que a ver si no le sale muy caro a Anaya el haber mostrado como síntoma de desesperación el que haya dicho que está dispuesto a reunirse con el presidente Peña Nieto para hacer una alianza y frenar a López Obrador en su llegada a la Presidencia de la República.

Y es que según nota del semanario Proceso, en una reunión con miembros del grupo financiero Citibanamex: “el Ricardo Anaya manifestó de manera expresa su disposición a hablar directamente con el presidente Enrique Peña Nieto para “construir” una alianza que derrote a Andrés Manuel López Obrador”.

¿Buscar una alianza con el que precisamente tiene al PRI en la lona, el que causó la derrota del tricolor en varios estados del país y de paso tiene a su candidato sumido en tercer lugar? ¿Te cae? Bueno, no sorprende para nada.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que las botargas de Hugo Chávez en el evento de MORENA de este domingo opacaron hasta el arranque de campaña del “Chiquito”, pues fueron nota nacional. En el mismo sentido, también la autoría –atribuida al “Gober Cascarita”– también fue recordada como cuando aquella vez le enviaron travestis al entonces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas en su visita a Xalapa.

OTRA NOTA: ¿Cómo está eso de que el equipo de prensa del Chiquito no mandó fotos con Dante Delgado en su arranque de campaña? ¿Lo quieren o no lo quieren, pues? Dicen los malpensados que el motivo fue porque a Elías Danini no le alcanzó el tiempo para pedir una cámara prestada y tomarles fotos.

LA ÚLTIMA PORQUE SE MADRUGA: Como que Ana Gabriela Guevara ya no trae el “punch” de antes. No se niega que es un orgullo nacional en el atletismo, pero como que al arranque hubiera quedado mejor que se reuniera la plana mayor de MORENA (Peje incluido) en uno de los bastiones que le pueden dar muchos para la grande. Honestamente, creo que fue un mal inicio de campaña para Cuitláhuac y pudo haber sido mejor.