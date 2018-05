El crimen en Veracruz

¿Diez muertes diarias?

En Veracruz es mucho más importante comprar el voto que proteger la vida humana.

Hasta ese nivel de miseria han llegado los partidos políticos, los candidatos a cargos de elección popular, los gobiernos municipales, estatal y federal.

Todavía no descubren que en el estado asesinan a sangre fría, con premeditación, alevosía, ventaja y el tiro de gracia a un promedio de diez personas diarias.

Y, ¿quiénes son los autores intelectuales o ejecutivos de éstos episodios sanguinarios elaborados a la alta escuela?.

Para algunos el clásico ajuste de cuentas por el control del tráfico de drogas, combustibles, precursores sintéticos y la posesión de plazas, el resultado del enfrentamiento de las fuerzas armadas con el crímen organizado, la huella visible de la delincuencia común y otros no saben el por qué de ésta carnicería.

¿Qué diría si le contara que en los próximos dos meses habrá 610 muertos en diversos puntos del suelo veracruzano? Sí, víctimas embolsadas, descuartizadas y con huellas visibles de tortura, arrojadas en calles, parques, colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos, carreteras o a campo abierto.

Si suma los 31 días de mayo con los 30 de junio obtendrá 61 días, los cuales al multiplicar por diez, le darán 610.

El promedio de diez se toma del seguimiento aplicado a la página de nota roja de los diversos medios impresos, los cuales consignan diariamente el número de cuerpos encontrados en la vía pública y puestos a disposición del Servicio de Medicina Forense (SEMEFO).

El número de víctimas varía, en ocasiones desciende, en otras empata y en otras más supera las cifras conocidas hasta el momento.

Los afectados por el secuestro, la extorsión, la tortura y la muerte, entre los que se encuentran niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, caen cada veinticuatro horas en las zonas rural y urbana de Veracruz.

Y ante éste escenario de terror, los candidatos en aparente complicidad con representantes de los tres niveles de la administración pública, insisten con índices de fuego en el discurso de la indiferencia hacia la seguridad de la vida humana.

¿De qué sirven las recientes reformas aplicadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz y las revisiones a la Ley Orgánica del Municipio Libre?.

Es estado de indefensión jurídica es deplorable de pies a cabeza pasando por el abdomen.

La presencia policiaca en los 212 municipios resulta insuficiente para mantener la tranquilidad social, la secretaría de Seguridad Pública del Estado no cuenta con el perfil en la lucha contra la delincuencia y las fuerzas armadas no contienen el avance de los enemigos de la ley y el orden.

Tal parece que la única función del ciudadano común y corriente, consiste en votar y pagar impuestos, pero se le excluye de manera deliberada de las garantías más elementales en eso que han dado en llamar por allí derechos humanos.

Y para muestra con un botón basta.

Siete de cada diez personas se sienten inseguras por todos los lados habidos y por haber, por delante, por atrás, por la derecha, por la izquierda, por el cetro, por arriba y por abajo.

La intranquilidad social parte de la cadena de asesinatos, asaltos, balaceras, ejecuciones, enfrentamientos armados, asaltos en tiendas y restaurantes y robos en casa habitación.

Lo anterior se desprende de sondeo realizado y luego publicado por el diario El Mundo, distribuído e impreso por los corporativos Huilango Medios, S.A. de C.V. y la Sociedad Editora Arróniz, S.A. de C.V., el reciente veinte de abril del 2018 en Córdoba.

Esta figura no es exclusiva de la llamada Ciudad de los treinta caballeros, sino que forma parte de la cadena de denuncias expuestas por publicaciones de periodicidad diaria con sede en Tantoyuca, Túxpan, Álamo, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Oluta, Jáltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Choapas y Nanchital.

Algunos medios de comunicación se pueden equivocar en el manejo de hechos probables o consumados, pero veinte, se alejan de la posibilidad de la campaña tendenciosa o de la manipulación de cifras.

La inseguridad pública y privada no tomó por asalto a la población civil, sino que de manera lenta y progresiva desalojó los espacios de tranquilidad y armonía ante la mirada cómplice o impotencia de autoridades locales.

Lamentable que al ciudadano sólo se le use para votar por determinado partido, aplaudir a candidatos en concentraciones masivas y en pagar impuestos al municipio, al estado y a la federación, lamentable.

