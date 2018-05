Voten o no voten

Más y más charlatanería, es el juego por el poder. Por nada del mundo, una vez probado las mieles del poder, se le suelta, se comparte un poquito, pero nomás hasta ahí, porque de una u otra forma se necesita a otros para afianzar el dominio. Pasa aquí y en China, en todos los tiempos. Desde la guerra del fuego.

Lo único que crece es la violencia. Pero ya estamos hartos, cierto, de hablar o escribir sobre eso que ya sabemos o vivimos a diario. ¿Qué pues hacemos? Referirnos a los políticos que andan desbocados por el voto. En ese proceso electoral que es un “cochinero”, como bien lo dijo María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy: “…las elecciones de este año son un juego en el que su movimiento [indígena] no tiene cabida, pues rondarán las trampas, el dinero y el poder” –¿cuándo no? Y añadió: “Voten o no voten, organícense”. (sinemebargo.mx, 02-05-18). He ahí el meollo del asunto. Los únicos organizados son los del crimen… ¿O no? ¿Coludidos?

Hablemos mejor del Día del Niño que pasó. Es terrible también la situación de la niñez. Sólo busquen en internet las cifras de la pobreza, la violencia que sufren, el abandono, el abuso, la indiferencia, el trabajo diario que realizan, etc., etc., etc.

Hablemos del amor… ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿On ‘ta? Hablemos de tú y yo, de nosotros, de ellos, de aquellos, de nuestro prójimo… ¡Chin! Pos sí que estamos de la chingada. ¿Por dónde ver la realidad bonita y alegre y feliz? Desde luego que hay caminos para seguir.

Si alguien sabe dónde está la puerta hacia el paraíso, no sea cabrón y que me diga. Que me dé la dirección. Porque aquí el infierno va de mal en peor, y no soporto mucho el calor.

Los días y los temas

El IVAI va… Los ciudadanos Adriana Martínez Cadena, Carlos Felipe Alvarado Domínguez, Guillermo Gutiérrez Porras, Javier Jair Heredia Riverón, Jair Alejandro Moreno García y Rosa Aurora García Luna fueron nombrados como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), para un periodo de dos años. Bien, eso necesitamos más y mejor información… Claro, más y mejor personas honorables ahí mismito.

Felicitaciones a todos ellos; más a mi amigo Carlos Felipe Alvarado Domínguez, periodista, abogado y buen padre de familia. Ahora, a trabajar.

Y ya que andamos por estos terrenos, los diputados reformaron el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado para señalar que el Órgano Interno de Control del IVAI vigilará que las normas, procedimientos administrativos y contables se apliquen eficientemente, conforme a los lineamientos establecidos por las leyes en la materia y los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Vaya, otorgar mayor transparencia que permita la evaluación y revisión de programas y políticas públicas. Así sea.

De cinismo y anexas

Dijo el presidente Enrique Peña Nieto: “Nadie negocia conmigo. Yo soy presidente, los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo voy en otro camino, yo soy presidente de la República, estoy dedicado a trabajar y cerrar bien mi administración”.

¿Le creemos?

Por cierto, dicen que corre en la red una información falsa (“fake news”); se las comparto, ahí ustedes saben que tanto se descerebran:

“A partir del próximo lunes 07 de mayo, toda la semana hasta el domingo 13 de mayo, a las 22:00 hrs. a través del canal de National Geographic, se transmitirá la serie documental “México: un gran País, mal gobernado.”

Anexo el calendario, ojalá tengan oportunidad de verla y difundirla.

Lunes 7: Introducción a la conformación del Partido Revolucionario Institucional

Martes 8: Luis Echeverría (Matanza de Tlatelolco)

Miércoles 9: José López Portillo (Nacionalización de la Banca y el peso versus dolar )

Jueves 10: Carlos Salinas de G. inicia

Viernes 11: Carlos Salinas “el gran Maestro” (los Engaños)

Sábado 12: El PRI en tiempos del PAN

Domingo 13: Peña Nieto; R. Anaya, El hijo predilecto de Salinas.

Sería excelente espacio para que los que no conocen la historia de un partido Político (PRI), el cual ha abusado de su Pueblo de diferentes maneras, se informen, sepan de lo que son capaces.”