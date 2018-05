En las próximas elecciones, el PRI no la agarra ni de policía.

En Lerdo ningún candidato priista tendrá oportunidad de triunfo.

Duarte de Ochoa y Jorge Carvallo son los sepultureros del PRI.

Respetuoso de las leyes electorales y sin hacer proselitismo alguno, el Alcalde Hermas Cortés trabaja incansablemente por el bien de Lerdo.

Total, abrupta y abrumadoramente abatida se encuentra en Lerdo de Tejada la otrora poderosa militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la indignación y el coraje de sus militantes, provocados por el desconsuelo, desolación, la amargura, la corrupción y la impunidad del gobierno del Estado del sexenio anterior del incipiente ex priista Javier Duarte de Ochoa que dejó como exorbitante lastre en detrimento de toda la sociedad veracruzana y en forma muy específica se puede asegurar que también arruinó al municipio de Lerdo de Tejada, máxime con el nefario y funesto cierre en ese entonces de la agroindustria más emblemática de dicho municipio y de los demás poblados circunvecinos, el “Ingenio San Francisco”, trayendo con este infortunio fabricado por mentes perversas, indolentes, corruptas y cínicas del Duartismo en contubernio entre ese gobierno y el Grupo GARGONZ que a todos consta fue utilizado para saquear económicamente al ex coloso azucarero “San Francisco” y de paso desmantelarlo quitándole toda oportunidad de resucitar y sobrevivir. Esta situación vino a causar una terrible resquebrajadura en toda la estructura de la economía y seguridad social de todos los habitantes de esta comarca obrera-cañera. Para colmo de males el PRI todavía en las pasadas elecciones para renovar los ayuntamientos se dio el lujo de imponer como lo hizo en Lerdo a una candidata de actitud ingrata, grosera, majadera y sin raciocinio, lo que la hizo ver como una persona caprichosa y déspota, motivos de sobra para que los ciudadanos de este lugar la hicieran perder estrepitosamente en la recién pasada elección municipal, por lo que ni su dizque impulsor político, el diputado federal Jorge Corvallo Delfín (a quien también el PRI le debe su debacle en Lerdo y en todo el distrito electoral federal y en sus respectivos distritos locales) pudo imponerla como presidenta municipal porque así convenía a sus maquiavélicos intereses económicos y de poder político. Con estos ejemplos, el de Duarte y el de Jorge Carvallo, quienes resultan ser los verdaderos sepultureros del Partido Revolucionario Institucional en dicha demarcación, es que la ciudadanía lerdense se ha atrincherado en contra del PRI. Afortunadamente para Lerdo de Tejada y consecuentemente para la coalición “por Veracruz al frente”, en forma imparcial, con mucho amor, pasión, buena intención, mucho esfuerzo, respetuoso de las leyes electorales y sin hacer proselitismo alguno, el Alcalde, Hermas Cortés García está trabajando incansablemente en una de sus principales metas para el magnánimo beneficio de sus gobernados, él también anhela y busca la casi imposible oportunidad, por las condiciones en que se encuentra, de reactivar el Ingenio San Francisco, Hermas Cortés sabe lo que esto equivaldría para favorecer el tangible progreso económico y social de su entrañable pueblo, él está consciente de que esto elevaría tridimensionalmente el ánimo y el deseo muy peculiar de trabajo en el cual su gente quiere volver a escuchar en épocas de zafra los pitidos del Ingenio San Francisco convocando a los obreros a acudir a los turnos laborales correspondientes. Pero lo que sí es un hecho que el PRI en Lerdo de Tejada no tiene ninguna oportunidad de triunfo en cualquiera de las cinco próximas elecciones a efectuarse el 1º de Julio. Esta desastrosa situación se la propiciaron los mismos ex gobernantes y ex dirigentes del PRI por sus malas, desleales, corruptas actuaciones y decisiones, por lo que al parecer este partido se aplicó el harakiri por lo que se vislumbra en dichas elecciones que el PRI no la agarra ni de policía y como dijera mi padrinasazo Renato García Morales en su frase que quedó para la posteridad “Triste su historia” para el colmo de sus padecimientos, este partido con su actual presidencia carece de total liderazgo y si en cambio le sobra ineptitud e indolencia por parte de su actual dirigente, quien es una persona que no obstante a que es profesionista escolar no se acerca ni interacciona con su militancia, convirtiendo a este instituto político en un barco sin timonel.