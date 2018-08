De esta agua no beberé

“Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre deberá ser la nuestra.”

-Mahatma Gandhi

degradación sigue, la violencia no cede, los robos, asesinatos, secuestros, extorsiones persisten en el país, en Veracruz ni se diga, más bien hay que denunciar, hacer un frente común ciudadano. ¿Quién dice yo? La situación de México ya la conocemos: mientras Amlito da impulso a sus consultas, los malandrines no dan tregua ni tantito. Da temor y coraje. Pero dejemos por esta entrega el desgaste diario. Vayamos a otro deterioro… Me lleva la que me trajo. Que nadie diga “de esta agua no beberé”, dice el refrán. Yo no bebo agua, los peces fornican en ella, se carcajeó el actor y comediante W. C. Fields. Y Tales de Mileto, presumiblemente serio, dijo que el agua es el elemento y principio de las cosas. Pero no alcanzamos a medir la importancia de tal afirmación. No sólo nos estamos acabando el agua, la estamos contaminando y, lo peor, nos la están robando. ¿Se privatiza o no el agua en México? Problema que aún está en discusión, pero mientras que se chinguen los que menos tienen. Ahí luego “reparamos” los daños y se paga a los damnificados. Ajá.

Del 26 al 31 de agosto del año en curso, se celebra en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Discuten y discuten, dan propuestas, “pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. Imagina que vayas al grifo y no salga ni una gota de agua, no podrías beber, lavarte, lavar los alimentos, curar una herida con seguridad. Imagina un hospital sin agua. Una cocina sin agua. No se puede hacer nada sin agua. No se puede vivir sin agua”. (diainternacionalde.com).

Torgny Holmgren, Director Ejecutivo del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), y organizador de la Semana, expresó que “con la demanda de agua en rápido crecimiento, cada vez es más evidente que el agua es un problema de todos. La escasez de agua se ha convertido en la nueva norma en muchas partes del mundo”.

O sea, el mundo se ahoga por nada. En estas estamos. Van unos datos. En el informe reciente “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”, realizado por la UNAM, se lee: “La disponibilidad de agua renovable por habitante en México se redujo en 2015 a 3.338 metros cúbicos al año, cuando en 1950 la disponibilidad por habitante era de 18.035 metros cúbicos al año. Es decir, una reducción de 81% en los últimos 65 años.”

Más cifras: 9,08 millones de habitantes no tienen acceso a agua segura para su salud; 1,5 millones de indígenas no tiene servicio de agua entubada en la vivienda y 3,2 millones carecen de drenaje; 54% de las aguas negras se descargan en ríos o arroyos, mientras que sólo se sanea el 35,36% de aguas residuales; 70% de los ríos, lagos y presas en México tienen algún grado de contaminación.

Actualmente México cuenta con 144 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen en el país, es decir, una quinta parte (22%).” (actualidad.rt.com).

Ahí nomás. En México brota sangre y se acaba el agua. O agua que no has de beber…O tomad y bebed, esta es mi sangre…

cinismo y anexas

fin, que Drácula entra en la panadería.

-¿Me da dos panes?

– Pero… ¿Usted no es Drácula?

-Sí.

-Yo siempre había pensado que Drácula sólo bebía sangre.

-Sí, correcto. Lo que pasa es que aquí afuera ha habido un accidente y es para untar.

La verdad, dicen que tengo tipo de sangre cero negativo, ¿he nacido para ser pesimista? Fui con el doctor y le pregunté: “¿Qué tal mis análisis de sangre?” “Pues no han salido del todo mal, hemos encontrado un poco de sangre en tu alcohol”.

E cuanto al agua, ¿cómo sacas a Superman del agua? Pues oxidado ya que es el hombre de acero.

*¿Cómo se dice en chino pobre? Chin lu, chin agua y chin ga.

*¿Cómo se dice en japonés diarrea? Kagasagua.

Ahí se ven.