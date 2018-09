En esta administración pública de Santiago Tuxtla…

La cosecha de obras públicas con Argeniz nunca se acaba

Recientemente inauguró la reconstrucción del “Puente Real” un tradicional símbolo de Santiago Tuxtla.

Dennis Villarruel Zamudio | Santiago Tuxtla, Ver.— Claro que así fue apreciado y asiduo lector, recientemente y enmarcado por una bella noche de resplandeciente luna, visiblemente emocionado e inspirado por el significado de este transcendental evento, observé detenidamente al presidente municipal constitucional de Santiago Tuxtla, al joven licenciado Argeniz Vázquez Copete notoriamente irradiando energía positiva, buena vibra y sobrado carisma mientras se encontraba feliz y satisfecho acompañado por los demás ediles, por su esposa Kristel Hernández Topete y por su señora madre, la diputada local por este distrito Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, así como también por el joven eficaz y muy responsable equipo de trabajo que colabora con él en la reconstrucción del nuevo Santiago Tuxtla, del mismo modo por un importante número de vecinos y demás ciudadanos de diversas colonias, barrios y de la cabecera municipal de los distintos sectores políticos y social de la colonial Santiago Tuxtla que estuvieron jubilosos presentes en el corte del listón inaugural del emblemático símbolo de esta localidad “El Puente Real”, este acto protocolario se convirtió en toda una entusiasta, alegre y bullanguera verbena popular que a la vez se sintió como un emotivo homenaje a esta obra que también simboliza gratos recuerdos de muchas generaciones pasadas, de padres de familia que veían contentos en este puente un propicio lugar para que sus niños jugaran sanamente y para deleitar también a los adultos por su oportuna y buena ubicación para lograr el positivo objetivo de un espacio para la recreación familiar. En esa gratísima noche del resurgimiento de dicha obra que a diferencia de la pasada, la arrasada por los fenómenos climáticos de octubre del año pasado, esta luce hoy con belleza armoniosamente artística que inspira placer y admiración de la sociedad de este lugar por tal motivo una respetable vecina de esta obra, la señora Luisa Rivas durante el evento de inauguración a nombre de los vecinos y del propio le dio al alcalde Argeniz Vásquez las más encarecidas gracias, expresándole que por devolverles a las familias y al municipio tan sublime reconstrucción de la mencionada obra que revive los recuerdos y simbolismo que le dan identidad a los santiaguenses de ayer, de hoy y de siempre, la sociedad de Santiago Tuxtla le agradece infinitamente esta magnífica acción que ratifica sus convicciones e ideales culturales y de respecto a las tradiciones populares. Por su parte y al hacer uso del micrófono y con sus convincentes palabras, el joven primer edil reconoció que “poco antes de tomar posesión como alcalde y de testigo está presente mi madre la diputada Yazmin de los Ángeles Copete; dije: me toca gobernar a mi amado Santiago Tuxtla en un tiempo muy difícil, en verdad demasiado difícil y esto desde que fui postulando como candidato yo ya estaba consciente de esta grave situación, pero no me importó, esto no me abatiría y tan poco menoscabaría mi gran y buena intención de luchar por el desarrollo y progreso de mi pueblo que me dio su noble y sincero voto porque confió en que yo soy la persona indicada, idónea para sacar del atolladero a nuestra querida patria chica y con pasión, entrega, dedicación y con muchos esfuerzos levantarlo de cara al nuevo presente y por ende al futuro inmediato lleno de progreso para nuestro territorio municipal. En este mismo tema la máxima autoridad de la población denunció públicamente que para esta obra nunca tuvo el respaldo del gobierno federal ya que este hizo caso omiso de las prioridades que se suscitaron tras las devastadoras lluvias de año pasado. “Pero nosotros no le íbamos a fallar a nuestro pueblo y con recursos de ayuntamiento aunque esto mermarla la posibilidad de realizar más obras públicas en los demás localidades, colonias y barrios de este lugar y a exigencia de la voluntad democrática popular de mis coterráneos hicimos un enorme esfuerzo para concretar orgullosamente el bienestar común “El Puente Real” porque representaba una sentida prioridad de todos mis apreciados paisanos. Es decir, a Argeniz no lo detuvo en su buena intensión la falta de apoyo Federal obligado a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) que dejó muy evidenciado el desdén, la indiferencia y la indolencia por parte del Gobierno de la República ante la crisis social y económica que provocaron los siniestros fenómenos climatológicos en el 2017 en esa región y que es Cuna de la Cultura Olmeca. A partir del sábado recién pasado por la noche y luego de la inauguración formal del “Puente Real” esta obra que está enclavada en el corazón de la cabecera municipal le brinda un atractivo y majestuoso sentido al genuino simbolismo y prototipo de las tradiciones y costumbres de esta gran sociedad tuxtleca. En este tenor Argeniz Vázquez también dio a conocer que próximamente inaugurarán la corretera estatal que comunica a Tres Zapotes con Saltabarranca y viceversa que comprende 5 kilómetros lineales de los cuales en su primera fase se construirán 800 metros con concreto hidráulico y el resto con asfalto. Así mismo apuntó la prioritaria reconstrucción del Centro de Salud de esta cabecera municipal ubicado frente en las instalaciones deportivas “El Palenque” ya que el actual está drásticamente deteriorado y representa un peligro constante para el personal que ahí labora como para los derechos habientes.

El alcalde también reconoció que desde los primeros meses de su gobierno municipal la gente se preguntaba que hasta cuando se iba a ver la construcción de alguna obra, ante esta situación tan compleja y consciente de que debía imperar la razón les decía a los integrantes de su equipo “hay que aguantar” que las cosas se van a realizar en tiempo y forma tal y como lo marca la normatividad, “ni antes, ni después”. Y bajo este régimen, feliz dijo “hoy para mí es un verdadero honor y gusto estar aquí y sobre todo con ustedes en plena inauguración formal del “Puente Real” la cual me satisface mucho y más aún el hecho que me brinde cada uno de ustedes con su espontánea y mejor sonrisa, esto me llena en cada ocasión que luego de inaugurar y entregar alguna obra me contagia con su satisfacción y mucha alegría y me alientan, me inspiran y me motivan para seguir trabajando incansablemente con mucha pasión, tesón, amor, entrega y diligencia por mi municipio, por mi gente con quienes en realidad comparto el mérito de logros prioritarios e importantes como lo es este, la reconstrucción del “Puente Real y muchas obras más. Por qué esta reconstrucción de la mencionada vía de comunicación terrestre no tan solo es logro y éxito del alcalde, ni de sus compañeros ediles y de su equipo de trabajo, es más que nada logro y éxito del pueblo de Santiago Tuxtla. En este mismo cálido y emotivo escenario el presidente municipal también destacó el apoyo de su esposa Kristel Hernández, Presidenta del DIF municipal, de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete, de quien dijo que no ha habido otra diputada o diputado, senador o senadora que se preocupe tanto y que haya gestionado incansablemente multiples recursos y obras como ella, de igual forma calificó al gobernador Miguel Ángel Yúnes Linares a quien agradeció en forma muy acentuada el enorme e inédito apoyo y respaldo que su municipio ha recibido de su parte para la positiva transformación, evolución y hacer más progresista a Santiago Tuxtla. En otro orden de ideas el joven munícipe no pudo pasar por alto el comentar sobre el tema de la reconstrucción del Mercado Municipal aclarando conciliatoriamente que por parte del ayuntamiento que hoy preside hay muy buena disposición de concretar dicha obra con la total anuencia de los locatarios de quienes dijo existe también una gran disposición para la realización de tan importante y popular obra que beneficia mucho a los locatarios y prestadores de servicios como a todos los consumidores que ahí acuden porque ya no estarían en el permanente peligro que provoca el gran deterioro del citado inmueble comercial. Por lo que avizoró que en cuestión de unos días ya con el consenso general se iniciará la prioritaria reconstrucción del Mercado Municipal.

Ya para concluir su discurso inaugural el alcalde aseguró a la nutrida y entusiasmada concurrencia que los más de 3 años que le quedan el frente del gobierno municipal seguirá trabajando por Santiago Tuxtla sin descanso, con ahínco, con obstinada perseverancia en todo lo que implique las actividades propias del progreso municipal. Por otra parte en la entrevista exclusiva con quien esto escribe y a pregunta expresa en torno al gobernador electo expresó. “espero con mucha esperanza que rebase lo realizado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en favor del pueblo de Santiago Tuxtla que se lo va agradecer extraordinariamente y yo seré el primero en levantarle la mano para que le aplaudamos con satisfacción todo lo que bueno que pueda hacer por este colonial municipio, independientemente de afiliaciones partidistas, yo tengo el gran compromiso de trabajar neutralmente en favor del bienestar de todos mis coterráneos y confió en que el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez concibe al igual que yo la honrosa responsabilidad de gobernar para todos, sin distinciones, sin discriminaciones y sin preferencias y pasiones sectoriales. En lo personal le deseo al Licenciado Cuitláhuac García Jiménez mucho éxito y que le vaya muy bien en su desempeño como gobernador de Veracruz, porque yéndole bien al gobernador Cuitláhuac, bien le va ir a Veracruz y a Santiago Tuxtla. Concluyó con la entrevista el presidente municipal Argeniz Vázquez Copete.