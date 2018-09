En Los Tuxtlas y en la Zona Cañera los mejores alcaldes son:

Tavo Perez, Argeniz Vazquez, Hermas Cortes y Arturo Lira.

Sin temor a equivocarme, basado en los múltiples y diversos comentarios populares de los habitantes de los Tuxtlas y de la Zona Cañera y por lo que visto y constatado no todos los alcaldes de estas regiones están respondiendo con sus promesas y propuestas de campaña, no, no lo están haciendo y no es por las equis condiciones no se les den, no, no es así, se la están pasando contemplando el rezago social que desde hace muchos años atrás padecen sus respectivos pueblos con total menosprecio y valemadrismo, estos munícipes solo están dedicados a disfrutar el dinero del pueblo y el poder que este le ha conferido. No obstante en las mencionadas demarcaciones también hay municipios que son afortunadamente presididos por personas honestas, responsables, comprometidas con su respectivo pueblo y con gran vocación de servicio social y a ellos si bien vale la pena mencionarlos porque a pesar de haber encontrado su correspondiente municipio económicamente “en banca rota” (como dice actualmente AMLO), están realizando diversas obras prioritarias en favor de dar mejores condiciones de vida a sus coterráneos, desde luego me refiero en la región de los Tuxtlas al licenciado Octavio Pérez Garay “Tavo Pérez” de San Andrés Tuxtla, al licenciado Argeniz Vázquez Copete de Santiago Tuxtla, y en la Zona Cañera obviamente menciono al licenciado Hermas Cortés García de Lerdo de Tejada y por ende a Arturo Lira Mojica de Saltabarranca, estos cuatro magníficos presidentes municipales ya se caracterizan por estar correspondiendo con mucho amor, pasión, dedicación y responsabilidad su cabal compromiso de realizar su mejor desempeño en este loable trabajo de gobernar a sus representados que fincan con sus nobles convicciones e ideales que bien heredaron a través de la positiva educación que desde muy pequeños supieron inculcarles sus queridos padres. Su actuación también es concebida por su patriótico pensamiento y raciocinio. Con estos cuatro buenos alcaldes, dos en los Tuxtlas y dos en la Zona Cañera formando parte de su más importante geografía distrital, dichos municipios tienen garantizado el mayor y mejor progreso sustentable para estas demarcaciones. Tavo Perez, Argeniz Vázquez, Hermas Cortés y Arturo Lira si nos hicieron gritar con emoción el día 15 de septiembre por la noche ¡Viva México!. En lo que respecta los consiguientes municipios, a sus habitantes no les queda otra más que aceptar la triste y nefaria realidad que con sus actuales autoridades municipales a partir de este primero de enero les ha tocado padecer, sufrir, y pese a esto aprender a sobrevivir. Es más, uno de los que gobierna un municipio de la zona cañera es petulante, déspota, soberbio, mentiroso y con notoria neurosis, tan es así que en su población se ganó el apodo del “alcalde chimoltrufio” porque como dice una cosa, dice otra, ni modo, ni por ser por tercera vez Alcalde de su pueblo ha podido lograr cambiar para ser mejor como persona y como político, su nombre es Arturo y que conste no me refiero al gran dilecto señor Arturo Lira Mojica puesto que él siempre si ha tenido muy buena actitud, los pies bien puestos sobre la tierra y también atiende en el despacho de la presidencia municipal con mucha atención, esmero, predisposición, cortesía y muy buena educación, ¡Sin mentiras y sin neurosis!.