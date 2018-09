 Una nueva ley de medios de comunicación

Como parte de la llamada Cuarta Transformación del país, MORENA ha anunciado recientemente que ya se encuentra trabajando en la elaboración de una nueva ley para medios de comunicación otra más- pero la cual se asegura ahora sí se apegará a la realidad.

Lo cierto es que en los últimos sexenios, cada administración y cada presidente de la república aplican su muy particular forma y estilo de trabajar con los medios de comunicación.

Y no necesariamente se tiene que estar escrito en una ley o sus reglamentos respectivos, sino que como ocurrió por ejemplo con Luis Echeverría con Excélsior de Julio Scherer se llegó no solo a cortar el pago de publicidad sino a patrocinar todo un golpe de estado al interior del periódico para sacar a sus directivos y personal.

Más adelante, también fue definitoria la frase de José López Portillo que en pleno informe de gobierno aseguró: “no les pago para que me peguen”.

Todo eso sin que mediara ninguna ley ni documento.

De manera formal, han sido varios también los intentos por “regular” la relación del gobierno con los medios de comunicación, pero se han quedado en simples buenas intenciones, porque en la realidad, esa misma realidad de la que ahora hablan los MORENOS, se termina ignorando la ley de medios de comunicación y actuando de manera subrepticia.

Por lo pronto, durante el Primer Foro Hacia una Agenda Legislativa en Materia de Comunicación Social se anunció que MORENA ya trabaja en una nueva ley de medios y Jesús Ramírez, designado como vocero de presidencial de Andrés Manuel López Obrador reiteró que las oficinas de comunicación desaparecerán y de reducirán a meros enlaces.

Ramírez sostuvo que ya no se gastarán más recursos del erario para cubrir con propaganda los malos resultados del gobierno federal, como fue el caso en la administración que está por concluir en materia de seguridad y educación.

El vocero de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno va a un proceso de cambio democrático para incluir voces que han estado fuera del periodismo, pero al mismo tiempo habrá que dignificar la labor del periodismo, pues recordó que sin información no hay democracia.

Otro de los participantes en el foro fue el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo quien sostuvo que su bancada trabajará para una nueva ley en materia de regulación de medios de comunicación, “que se ajuste a la nueva realidad y que deje de ser utilizada la propaganda para cubrir malos resultados gubernamentales”.

Aseguró que los medios no son los enemigos del gobierno.

Por su parte Dolores Padierna adelantó que la nueva ley para medios de comunicación, se pueda hacer mediante leyes secundarias con nuevas reglas

Padierna sostuvo que la ley actual para medios de comunicación “ya dio de sí”, y reiteró que la comunicación no puede estar al margen de la transformación del país.

Por lo pronto, ya existe una nueva voluntad política de llevar a cabo una auténtica transformación de la forma en que se lleva a cabo la relación entre medios de comunicación y el gobierno. Hay que esperar para ver cómo se van a dar esos cambios, no vaya a ser como ha ocurrido siempre que todo es un gatopardismo, en donde todo cambia aparentemente, para volver a funcionar igual.