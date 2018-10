Federación abandona a Yunes

¿PGR ya rompió relaciones con Yunes?

“No memes, Kirsch”, dicen que le dijo el Gober Mesero

–Chopenjawer

Una vez que la Procuraduría General de la República dejó de confiar en la “Fecalía” General del Estado (encabezada por el chismoso del “Fiscal Verduritas”) por andar filtrando a la prensa información sensible, corre la voz de que no es la única dependencia federal que dejó de tener acercamiento con los “Yunerastas” en Veracruz.

Cabe comentar que al menos en el caso de la PGR, tampoco se han prestado al nuevo teatro a medio montar del gobernador en el sentido de que están pidiendo se acelere el proceso de extradición contra Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte. La verdad es que no hay nada contra ella por más deleznable que nos parezca, pero todo indica que es otro de los engaños de Yunes a los veracruzanos. Puro show, puro circo.

Por otra parte, fuentes dignas de crédito, pero que pidieron el anonimato, comentaron a este columnista que a las recientes reuniones de seguridad ya no acuden tampoco delegados o mandos federales que integran el Grupo Coordinación Veracruz, mismas que se realizan los fines de semana.

Lo anterior no sólo es grave, sino preocupante, porque si bien “el choleño” ya tiene la fuerza de una Coca-Cola sin gas, él deja de ser gobernador hasta dentro de dos meses, donde pueden pasar muchas cosas en temas de seguridad. Por ejemplo, este lunes trascendió que en pleno centro del puerto de Veracruz, a espaldas del Palacio Municipal, asaltaron el conocido hotel “Puerta del Mar”; otro hotel asaltado en el mismo día fue el “San Ángel”.

El asunto es que también, siendo institucionales, los representantes del gobierno federal acudían a la convocatoria del gobernador a sabiendas de que éste intentaba capitalizarlo de manera mediática; los mandos militares y navales sabían que esto más allá de ser una reunión interinstitucional, era una manera en la que Yunes quería llevar agua a su molino por aquello de su plan familiar para gobernar por lo menos 14 años.

Los militares y marinos también tienen sus tiempos y sus órdenes, por lo que el todavía mandatario estatal tampoco puede acusarlos de que lo han dejado solo: por las calles todavía se ve patrullando a elementos del Ejército o la Marina, que tampoco tendrían porqué pedirle permiso a Yunes Linares.

La ausencia de los mandos y delegados tiene lógica, pues van al menos dos reuniones que no se publicitan en las redes sociales del gobernador (como es su costumbre) ni tampoco realiza su conferencia de prensa que más bien sonaba a numeralia de muertitos en Veracruz.

En este sentido, también es normal este escenario porque el actual gobierno tiene dos meses para irse, al igual que la administración de Peña Nieto y su transición al lopezobradorismo que es la verdadera prioridad para los representantes del gobierno federal, y no las transmisiones vía Feis o Tuiter del gobernador de cada fin de semana.

Lo que no debe perderse de vista es que Yunes se está quedando solo; se le están retirando de la mesa. Esto ya se acabó… Tic, tac… Tic, tac…

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: En el Congreso del Estado corre otra versión acerca de la vetada Ley Antimemes. Que fueron los diputados José Kirsch y Maryjose Gamboa –con el apoyo de Doña Mariely y las ex morenistas Sheridan y Cadena– quienes se mandaron solos para meter la Ley Antimemes sin consultarle nada al gobernador. Lo anterior se explica porque por muy perverso que Yunes sea, no es tonto y sabía que una ley de esta naturaleza era totalmente absurda y ridícula. Es decir, el mandatario no se iba a pegar un balazo en el pie a lo bruto para luego salir al “rescate” como el justiciero que puso orden después de haber armado todo el teatrito… Y si así lo hizo, ¿para qué? ¿Qué ganaba Yunes exhibiéndose a nivel nacional con un tema sensible de libertad de expresión? De cualquier manera, el veto del gobernador no tuvo siquiera la categoría de “heroismo de último minuto” sino que más bien fue una respuesta a la presión en redes sociales y hasta una reacción a un tuiter del gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez donde señalaba: “En la próxima legislatura solicitaré al Congreso local que se revise el artículo 196 bis sobre “acoso cibernético”, en caso de concluirse su promulgación; pues me parece desmedida la pena y ambigua la redacción”.

OTRA NOTA: Este lunes se dio a conocer que el “Gobierno del Cambio Prometido que Nunca se Dio y Todo Era para Impulsar al Chiquito” incurrió en presunto daño patrimonial por 338 millones de pesos del ejercicio fiscal del año 2017. Según datos, durante el primer año del Gober Mesero, tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos cometieron el daño a la hacienda pública estatal. Además del presunto daño patrimonial, existen inconsistencias en las adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de pesos, y se tratan de Desarrollo Social, por 40.5 millones de pesos (cuya titular era la ahora senadora Indira Rosales; su reemplazo anda amparado para que no lo detengan por laudos laborales); la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por 71.7 millones (cuyo ex titular Julen Rementería también se fue al Senado pese a los señalamientos de haber entregado obras a panistas y empresas fantasma); el Instituto de Espacios Educativos, por 78.8 millones, y Servicios de Salud de Veracruz, por 71.7 millones. Éstas dependencias no presentaron dictámenes de procedencia debidamente formalizados de acuerdo a la normatividad y a la legislación en la materia, según las auditorías practicas por el Orfis. El mismo Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior detalla además que existen 6 mil 747 millones de pesos deudores por anticipos de la Tesorería de Veracruz a corto plazo que habrían sido retenidos del Fideicomiso para el Mantenimiento de la Deuda del Estado.

LA ÚLTIMA PORQUE… TAMALES: Que el próximo titular de Seguridad Pública en Veracruz viene desde el norte del país, específicamente de Monterrey. Dicen que es recomendado de la diputada federal Tatiana Clouthier, a quien todos amamos mucho.

Del PAN-PRD de Yunes no sorprende la Ley Mordaza; sorprende el silencio de MORENA.

–Chopenjawer

A dos meses de que acabe el “Gobierno del Cambio Prometido que Nunca se Dio y Todo Era para Impulsar al Chiquito”, son más que notables los “coletazos” que sigue dando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El más reciente es la de tratar de meter al bote a su némesis Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el cual originalmente no fue incluido en el tratado de extradición del ex gobernador capturado en Guatemala.

Ahora con la penosa sentencia de 9 pinchurrientos años que le dieron al ex mandatario estatal por asociación delictuosa y lavado de dinero –aseguran expertos que podría salir en tres– se supone que el vecino país sureño ya habría dado su consentimiento para que Duarte sea juzgado por dicho delito, según fuentes de la “Fecalía” General del Estado (FGE) donde despacha el “Fiscal Verduritas”, y que fue retomado con reserva por algunos medios este domingo.

No obstante, hay señales de que probablemente a Yunes no le alcance el tiempo para imputar tal delito (seguramente el Ministerio del Exterior de Guatemala va a estar a su disposición como el resto de sus empleados/gatos); fuentes consultadas al respecto también indican que la figura de “excepción a la regla de especialidad” con la cual buscan el consentimiento del vecino país, suena más a circo que a una realidad.

Pero más allá del caso Duarte, también existen versiones de que la Procuraduría General de la República (PGR) habría ya perdido la confianza en la FGE de Veracruz por una mala anécdota que arruinó la relación institucional.

Según fuentes, la negociación reciente que se dio entre los abogados de Duarte y la PGR era algo que desconocían por completo los “espías” de Yunes Linares y el Fiscal; fue hasta poco antes de la última audiencia que supieron de dicho acuerdo (donde Javier “N” se declararía culpable) porque a reporteros de medios nacionales les filtraron dicha información que se fue publicando en diversos medios, lo que agarró de sorpresa a los que dicen gobernar en Veracruz e incluso a algunos reporteros que llevaban puntualmente el caso Duarte.

Lo anterior proviene desde que la PGR optó por la reconfiguración del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa en agosto de este año. Esto le fue confiado al “Fiscal Verduritas” por las altas cúpulas de la Procuraduría, pero el Fiscal no se aguantó las ganas de contar el chisme y (previo permiso de su patrón, obviamente) filtraron a la prensa que la PGR había realizado tal movida.

Esto aparentemente sólo era para detonarse aquí en la aldea, pero el asunto se le salió de control a la dupla Yunes/Verduritas cuando reporteros nacionales comenzaron a preguntar a la PGR en la Ciudad de México si era cierta la versión que se estaba dando a conocer en Veracruz sobre la reconfiguración, lo que evidenció quién fue el chismoso de un asunto en el cual no querían hacer olas.

Y es por eso que este 27 de septiembre, en la “Fecalía” estaban todos sacados de onda porque la PGR no les decía nada de la mentada negociación, ni les contestaban el teléfono y prácticamente se enteraron por los medios de comunicación de la estrategia de la defensa de Duarte, sin que esta haya sido confirmada por la PGR. Quien corroboró el asunto fue el propio abogado del ex gobernador, minutos antes de entrar a la audiencia.

Lo anterior deja un escenario grave porque, a dos meses de que Yunes y sus cuates dejen el Gobierno y probablemente también se vaya mucho a la gaver el Fiscal, estarían rotas las relaciones entre ambas instituciones por la falta de confianza al titular de la “Fecalía” por parte de la PGR.

Habrá qué ver si efectivamente ya no existe una relación institucional entre la PGR y el Gobierno de Veracruz; por lo pronto, Yunes Linares ya pidió que, por favorcito, les entreguen las propiedades incautadas de Duarte a su administración que ya va de salida. De igual manera, el mismo Yunes dejó entrever que la situación financiera de Veracruz no es sana, que no hay dinero, y Cuitláhuac García Jiménez tendría que contratar créditos o pedir adelanto de participaciones federales para no incurrir en una falta de los compromisos financieros del mes de diciembre, cuando se pagan aguinaldos.

En este sentido, quizás la PGR (que pronto estará en manos del lopezobradorismo) sea más cauta y entregue al gobernador entrante esas propiedades; así entonces Cuitláhuac podrá tener por lo menos bienes con los que pueda maniobrar la nueva administración y cumplir con los compromisos decembrinos que Yunes ya no cumplirá… como muchas de sus promesas de campaña.

VERIFICENTROS: DAÑOS IRREVERSIBLES AL MEDIO AMBIENTE

El 1 de diciembre se llevará a cabo de manera oficial, el cambio de gobierno estatal en Veracruz, pero en materia de contaminación ambiental continuamos igual desde hace muchos años, es decir, gobiernos van y gobiernos vienen y solo hemos visto como se afecta más el medio ambiente.

Las autoridades lo han tomado a la ligera pero el daño es irreversible y sin darnos cuenta ya nos está afectando por el descuido de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En Veracruz, las concesiones de Centros de Verificación se utilizaban como una moneda de cambio para negociar con grupos conflictivos opuestos a las políticas públicas y esos negocios se multiplicaron, muchos sin cumplir con las normas para detener la contaminación ambiental.

Se otorgaban concesiones para operar Centros de Verificación también conocidos como “Centros de Corrupción” como si fueran placas para taxis, llegaron a estar activos cerca de 200 centros de verificación en el estado. Actualmente hay alrededor de 180 que dicen estar activos, pero todos, insisto, con equipos y tecnología obsoleta los cuales en el DF y otros estados desaparecieron hace más de 20 años y en nuestro Estado siguen corrompiendo y engañando a la sociedad.

Han venido trabajando sin haber invertido en equipos confiables y de calidad y en la mayoría de los casos, sin siquiera la necesidad de presentar los vehículos para verificar, entregando los hologramas de mano en mano y si el cliente tiene una flotilla importante, hasta la entrega a domicilio les ofrecen.

Eso se tiene que acabar y el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, podría al menos, adoptar las medidas necesarias para dar una muestra de responsabilidad y así mostrar su afecto por los veracruzanos.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que nadie le cree a los diputados de MORENA cuando se hacen los occisos en el tema de la Ley Antimemes que aprobaron en el Congreso del Estado… ¿Que no leen el orden del día?… Y si ya fue aprobada, ¿por qué no hay un pronunciamiento claro y conciso respecto a esta ley que es contradictoria a libertad de expresión? ¿Neta así va a ser el asunto? Digo, para que le vayamos midiendo el agua a los camotes.

OTRA NOTA: Qué perro oso del hijo de la directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Lily Xóchitl Torres Yeekon, quien evidentemente alcoholizado fue detenido en un retén y se puso a hacer un show para que no lo detuvieran: ya sabe, el clásico junior pedante que luego-luego sacó a relucir quién era su mami. Según personal presente, el tipejo fue sacado del lugar por orden de su mamita… Está bien que chingue, pero a su madre… que no le dé problemas, vaya.

LA ÚLTIMA PORQUE SE ME VA EL ADO: Mancebos del Yunismo se preguntaban indignados porqué no figuraron el trabajo de las Empresas Fantasmas y los libros que tanto se han publicado del caso Duarte en el juicio contra el ex gobernador… Fácil, sólo sirvieron para una cosa: para la campaña del Gober Mesero… y ya.