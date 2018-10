Criminal abandono oficial en Nanchital

Pos’ que siempre no viene el “Prejidente Choco-jarocho” a Veracruz para su Foro de Paz… ¿Y ora, pue?

–Chopenjawer

Un derrame de combustible en el arroyo Tepeyac, de Nanchital, se suscitó desde el pasado miércoles, lo cual se complicó por la noche del jueves y alertó a las autoridades locales.

Así lo reportaba el ayuntamiento a medios locales: “En atención a los recientes hechos que afectan a la población de Nanchital, ocasionado por la fuga de producto químico de un ducto de Petróleos Mexicanos, en el rancho Los Ávalos que se derramó sobre el cuerpo de agua del arroyo Tepeyac, desde su percepción, personal de Protección Civil municipal, acordonó el área e informó a las instancias correspondientes de PEMEX y a la coordinación de Protección Civil Zona Sur, y aproximadamente a las 20:00 horas del día jueves 4 de octubre, esta situación se complicó, motivo por el cual personal del Ayuntamiento de Nanchital y DIF municipal bajo la coordinación de Protección Civil, implementó un operativo, en el que se atendió a la población de las colonias Tepeyac, Gustavo Díaz Ordaz, La Noria, El Oasis, Los Coquitos, Manuel Ramírez Romero, Brunet y Lázaro Cárdenas, así como a las Congregaciones Cangrejera, Nahualapa y al Ejido Pollo de Oro, por las emanaciones del producto derramado, que con la combinación de todos los afluentes del arroyo, están generando las condiciones para que este agente perturbador genere un fenómeno sanitario ecológico que está afectando la salud de las familias que viven en las cercanías del arroyo y zonas aledañas”.

Y es que según reportes previos, personas reportaban irritación en la piel tras meterse al arroyo, así como fuertes olores, muy penetrantes.

No es la primera vez que ocurren estas desgracias en dicho afluente: se recuerda que a principios de la década pasada, hubo una fuga de petróleo crudo que se derramó en ese mismo lugar debido a que una máquina retroexcavadora golpeó un ducto y lo reventó. Por fortuna, no hubo una explosión que hubiese sido de dimensiones catastróficas, pero la ciudad prácticamente se paralizó. Personal de rescate, PEMEX, policiacas, varios reporteros, estuvieron por varios días cubriendo la desgracia en Nanchital.

También se recuerda que en esas épocas habían serios señalamientos de corrupción de las empresas de saneamiento, que cobraban contratos millonarios a Petróleos Mexicanos (PEMEX) para limpiar las zonas donde ocurrían derrames.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Nanchital también reportó datos previos de un ecocidio: “Se está manteniendo una alerta generalizada para evitar en su caso, incendios y afectaciones mayores, ya que en el arroyo Tepeyac se ha detectado la mortandad de un número considerable de peces, reptiles y aves, además de algunos casos de intoxicación por los olores del químico”, según el mensaje que dio la alcaldesa Zoila Balderas.

En horas siguientes hubo señalamientos serios de que PEMEX sólo hizo arreglos superficiales y no atendió como se suponía, pese a tener conocimiento de la situación. Por lo anterior, la autoridad anunció que se realizará la denuncia correspondiente para exigir la indemnización y reparación del daño, además de exigirle a Petróleos Mexicanos que asuma su responsabilidad.

El que tampoco ha hecho un recorrido por la zona ha sido el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y eso que Nanchital es gobernado por la alianza PAN-PRD. Hasta donde se sabe, sólo llegó personal de la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud para el muestreo del agua y determinar las afectaciones a la salud. También hay personal de Protección Civil.

No obstante, este sábado el gobernador que presume de sensibilidad hacia los animalitos y ser uno de los políticos más informados, minimizó los hechos de Nanchital en una improvisada rueda de prensa a la que convocó en el parque Juárez de Xalapa, a donde salió para darse un baño de pueblo (fue el segundo del día, porque el primero lo hizo muy temprano, pero como no había periodistas tuvieron que programar otro y convocar a la prensa).

“No se provocó ninguna afectación ambiental, PEMEX detectó muy rápido el derrame y lo pudo remediar, (…) lo controlaron desde el viernes en la mañana. No hay ningún riesgo, Protección Civil ha estado en comunicación con los de PROFEPA y no hubo ningún daño”, expresó Yunes Linares, según nota del portal Al Calor Político.

No obstante, este domingo, la alcaldesa de Nanchital, acompañada del diputado federal Eulalio Ríos Fararoni, realizaron un recorrido en el arroyo Tepeyac y zonas aledañas para valorar el impacto ocasionado por el derrame de hidrocarburo (hasta el momento, PEMEX no ha identificado el tipo de producto; sólo ha informado que es una fuga de hidrocarburo provocada por un acto vandálico).

“En Nanchital sí hay contaminación ambiental, desconozco quien le informó al Gobernador del estado que todo estaba controlado; eso es falso, por eso lo invito para que realice un recorrido por esta ciudad, para comprobar la magnitud del daño tengo en mi poder un video que se grabó durante el recorrido”, comentó el diputado Federal, Eulalio Ríos Fararoni a la agencia Imagen del Golfo.

Y es así como al gober y PEMEX, de plano (y perdonen la leperada) les vale madre lo que pase en Nanchital. A menos de dos meses de que cambie el gobierno federal y estatal, andan más concentrados en otros asuntos que en atender emergencias como esta. Qué mal.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: El gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, habló sobre la deuda que el gobierno de Yunes dejará antes diversas instancias, por ejemplo que no pagó la deuda que el gobierno estatal tiene con el SAT, que asciende a 13 mil millones de pesos. Ante esa situación, dijo que se buscarán las alternativas necesarias ante el gobierno federal para cumplir con ese compromiso, pagar la deuda que está pendiente del ISR que de manera irresponsable no se pagó nada en estos dos años. En conferencia de prensa, señaló que otro problema financiero es el que están enfrentando algunos Ayuntamientos, que tienen que pagar laudos laborales, por lo que solicitará al congreso federal que se incremente el presupuesto para poder atender estos problemas en la próxima administración… “Sí existen desfalcos en esta administración de Miguel Ángel Yunes Linares, si él no está enterado lo van a enterar los órganos de fiscalización Estatal y el Federal. Eso que salió a la luz recientemente es tan sólo del año 2017, pero no es todo, todavía se va a saber más, pues también hay malos manejos y actos de corrupción detectados en algunos de sus funcionarios, y también todo esto se va a conocer, y lo más grave va a ser cuando se revise la Cuenta pública 2018 tanto por el Orfis como obra auditoría superior de la Federación”, advirtió el electo.

OTRA NOTA: Se ven dados cargados a favor de Joaquín Rosendo Guzmán (a) “El Chapito”, cacique de Tantoyuca y dueño del padrón municipal de militantes panistas más grande del país. Los desaciertos y escándalos de corrupción de contratos irregulares con el Gobierno de Veracruz y Congreso del Estado por parte del dirigente estatal, Pepe Mancha, lo borran del panorama de la reelección. El Yunismo sabe que no puede ni debe soltar el control del PAN en Veracruz, porque es prioritario avanzar para volver a posicionar a “Miguel Chiquito” para contender por la próxima gubernatura. La oposición contra Yunes al interior del blanquiazul es prácticamente nula, y en ese sentido, tanto “Chapito” como Mancha son gente del gobernador y éste no estaría apostando por una sola fórmula, aunque quieran aparentar distanciamiento y autonomía.

LA ÚLTIMA PORQUE HOY TOCA: En Xalapa se dio el pitorreo este domingo porque comenzaron a circular imágenes de flores sembradas en los baches de Xalapa, además de que divulgaron nombres de colonias ficticias como “Mártires de los Baches” para recordarle al Ayuntamiento que tiene ese pendiente del cual se quiso deslindar echándole la culpa a PEMEX y a pasadas administraciones. A marchas forzadas tuvieron que tragar sapos y ponerse a trabajar, incluso en redes sociales para tratar de “contrarrestar” las pésimas declaraciones del alcalde, pero teniendo como jefe de prensa al “Meme Más-asno” pues nomás no logra convencer el presidente Don Xipólite.