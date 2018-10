Trabajo serio y constante en el poder judicial.

Disputan nuevos diputados por coordinación.

Lluvias y más lluvias en todo el estado.

Aunque no ha sido fácil, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Edel Álvarez Peña ha cumplido con un excelente papel. Y no ha sido fácil porque tuvo que tomar decisiones muy complicadas tras la desaparición de algunos juzgados, la reubicación de personal, lo costoso de cada ciudad judicial y otros temas que a cualquiera le habrían provocado dolores de cabeza. Se sobrepuso a críticas, a denuncias de supuesto espionaje, a presiones de los sindicatos y muchas otras cosas. Bien puede decirse que el magistrado, oriundo del sur de Veracruz cumplió. Si no hubiese sido así, no gozaría del respeto de sus compañeros magistrados ni mucho menos del gobierno estatal y los diputados locales. Álvarez Peña estableció cambios y eso ha sido algo que se recordará cuando ya no esté allí.

A unos días que inicie labores la próxima legislatura y en la que se cree que podría estar funcionando una “aplanadora” llamada Morena, más de un analista político ha mencionado que hay una disputa muy particular por la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque el candidato natural es Amado Cruz Malpica, se coló el nombre del diputado local por Tuxpan, José Manuel Pozos Castro. Y hay uno o dos más por allí y no ha faltado quien ha incluido a Mónica Robles, sin embargo, aunque parece que será Cruz Malpica el próximo líder parlamentario, la inclusión de Pozos Castro llama la atención en el sentido de que es impulsado por un grupo de personas que se adhirieron a Morena por necesidad –ex priistas y ex panistas-. Nadie olvida que hasta hace unos dos o tres años, Pozos Castro laboró en el PAN estatal y defendió a ese partido hasta el final, pero no olvidemos que las cosas cambian y ese tema del amor a la camiseta si no existe en el futbol, mucho menos va a existir en la política.

De acuerdo a los pronósticos climáticos, esta semana habrá mucha lluvia en el estado de Veracruz. Por un lado, una depresión tropical en el pacífico ocasionó fuertes lluvias en las zonas centro y sur, amén de que este lunes tocará tierra un frente frío con fuertes vientos y por supuesto, mucha lluvia. El llamado es a la población para que tome medidas y se mantenga al tanto de los avisos de Protección Civil. Del mismo modo se espera que en los municipios en donde llueve con más intensidad se implementen albergues. Nadie desea que ocurra algún desaguisado y más aún que el pronóstico indica que el citado frente frío será algo fuerte.

Algo es claro con el tema de la reforma educativa que se aprobó e implementó en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y es que, aunque incidió en lo laboral, también afectó a las escuelas públicas pues ahora hay una mayor participación de los padres ocupándose de los gastos en los planteles cuando antes no ocurría eso. Y es que ahora hay planteles en donde se tienen que comprar sillas con paletas, pintarrones, pantallas planas, bocinas y todo lo que se requiere como el pago por servicios de luz, teléfono y hasta internet. Veremos qué medidas tomará el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.