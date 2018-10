La enfermedad de la egolatría

Comenzaron censos para el bienestar

Incumple MÁYL a damnificados

El pasado jueves 11 de octubre del presente año en un periódico (Medio de comunicación estatal) el periodista Bernardo Gutiérrez Parra da su opinión sobre el culto a la personalidad que es una enfermedad que no se le puede quitar a los políticos, principalmente los que han desgraciado al país o a su estado natal y lo titula la enfermedad de la egolatría, y el comunicador dice que: “Es muy común ver el nombre de los políticos en calles, avenidas y escuelas” Así menciona que el pasado 1 de octubre, el patronato de la construcción de la calle: Lic. Argeniz Vázquez Copete, envió una carta al presidente municipal (que se llama igual que el patronato), donde le piden “que los apoye con la pavimentación de esta calle y que la calle lleve su nombre en agradecimiento por el apoyo, para que se pavimente esta calle que por muchos años se ha retrasado” además dice el artículo que el Alcalde Argeniz tiene diez meses de haber llegado al cargo, gracias a los buenos oficios de su mamá la diputada Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, que es la QUE parte el queso en esta zona (buena repartía solo le falta un mes y días para que salga de diputada y ya no lo podrá hacer) y el articulo citado también dice que si Argeniz pavimenta esta calle que es su obligación como Alcalde, que por eso le pagan. Al saberse esta situación en Santiago Tuxtla, ciudadanos tuxtlecos opinan a favor y en contra, algunos dicen (que ha hecho el por Santiago Tuxtla, para que le pongan su nombre a la calle, otros opinan que, si otras calles llevan al nombre de Alcaldes Anteriores, (el de Argeniz porque no). Un servidor piensa que ya se debe de legislar para que ningún político (solo si hizo algo relevante para su municipio) lleve su nombre de alguna calle o avenida. Ojalá llegue algún alcalde en próximas administraciones municipales y les quiten el nombre a las calles que no fueron muy honestos, tal y como se hizo en la ciudad de México, que le quitaron las placas al presidente Gustavo Díaz Ordaz por su participación en la masacre de Tlatelolco en 1968 lo que estuvo muy bien. ¿o no lo cree usted así amable lector?…

Ya inicio en toda la República Mexicana los censos para el bienestar del gobierno que tomará posesión este 1 de diciembre de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente Electo de México, y en el periodo de transición se hacen estos censos para apoyar a todas las personas que los requieran, y casa por casa “los servidores de la nación” están recabando información para validar los patrones de personas beneficiarias de los programas actuales de SEDESOL y SAGARPA, y registrar a posibles beneficiarios de 9 programas, tales como:

Jóvenes construyendo el futuro (Apoyo para aprendices y becas para estudiantes de nivel superior).

Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior.

Pensión para el bienestar de los adultos Mayores.

Pensión para el bienestar a las personas discapacidad de escasos recursos.

Crédito ganadero a la palabra.

Plan de reconstrucción para damnificados (septiembre 2017).

Desarrollo urbano en las colonias marginadas.

Microcréditos para el bienestar.

Producción para el bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria.

Estos son los 9 programas, después se lograrán otros 16 programas que se implementarán para impulsar el bienestar y el desarrollo y lograr el renacimiento de México.

Este nuevo gobierno en transición, impulsará la cuarta transformación de México. Y ninguno de los programas requiere que los beneficiarios se afilien a algún partido político. Los derechos serán para todas y todos por igual; sin importar el origen étnico, ni la preferencia religiosa o partidista. En suma, se trata de lograr el bienestar de todas las familias mexicanas con equidad, para lograr un desarrollo social y sostenible.

Desde hace un año en Santiago Tuxtla personas que viven en la rivera del Rio Tepango esperan el apoyo que prometió el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, (por los desastres que les causo este Rio en las pasadas inundaciones,) que hasta ahora nunca los apoyo, y pensamos que ya no los apoyara porque solamente le quedan 1 mes y días para terminar su gestión por lo que solo quedo en promesas incumplidas…