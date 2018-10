¿Habrían sido las cosas mejorpara el PRI si se hubiese ido Duarte a medio sexenio?

Ni Nanchital, ni Los Tuxtlas. Al Gober Mesero de plano ya le vale madre Veracruz.

–Chopenjawer

A mediados del sexenio de Javier Duarte (2010-2016) había rumores de que el entonces gobernador posiblemente iba a ser llamado al gabinete del entonces nuevo presidente Enrique Peña Nieto, especialmente porque en campaña –al menos eso quisieron vender– al veracruzano y al mexiquense siempre se les vio como amigos muy cercanos.

De hecho, en la campaña presidencial, Peña hizo varias deferencias a Duarte como parte de la nueva generación del “nuevo PRI”, así que los rumores (filtrados por los mismos cercanos de Duarte a periodistas) eran para hacer creer que entre Peña y el gobernador había más que una relación institucional y política.

El asunto es que en materia de números, a Peña Nieto no le fue tan bien en Veracruz con la votación, porque ya para entonces comenzaba la caída de simpatía y popularidad del ex gobernador veracruzano que se agudizó con el tema de los periodistas asesinados, los señalamientos de corrupción y las malas estrategias que el mandatario (y su gente más cercana) tomó a partir de que empezó la segunda mitad de su sexenio.

La supuesta licencia también se comentaba en grupos priistas no alineados al joven gobernador, que daban como un hecho que lo mejor para Veracruz en esos momentos era que Duarte saliera del poder y que tomara las riendas alguien con experiencia en el estado. Uno de estos visos se dio cuando el 1 de octubre de 2011, entró al gabinete el experimentado político Amadeo Flores Espinoza como Procurador de Justicia, quien finalmente renunció al cargo el 18 de febrero de 2014 –según rumores– por diferencias por la manera de operar del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Ya en plena campaña a la gubernatura, en 2016, se decía que una de las condiciones que había pedido el candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, era que Duarte saliera del Palacio de Gobierno para que no le afectara, algo que nunca ocurrió.

Este miércoles preguntaba a una persona que trabajó en el gobierno del hoy convicto en el Reclusorio Norte, que si hubiesen sacado a Duarte a la mitad de su sexenio, ¿habría cambiado el panorama para Meade? ¿Algo más favorable al PRI?

Nos reservamos la identidad por razones obvias. Esta fue su respuesta:

“No. Sin duda el fenómeno Duarte afectó al PRI, pero los mayores costos del presidente EPN/PRI/Meade, fueron a causa de la Casa Blanca (que le rompió el eje a todo el sexenio apenas empezando) y la terrible estupidez de haberse comido Ayotzinapa sin que le tocara. Pero mi teoría va más allá: el agotamiento del sistema institucional en su conjunto, la brutal desigualdad en la distribución de la riqueza y la frustración de expectativas son el verdadero signo de los tiempos, además de la violencia, la inseguridad y la falla crítica del aparato de justicia. Cualquiera que estuviese gobernando se enfrentaría a esos mismos factores de desencanto y es muy probable que hubiese terminado igual, con o sin un Duarte de por medio”.

–¿En Veracruz hubiera sido mejor si ganaba Pepe?

–Mira: en resumen se perdió la oportunidad histórica de tener un buen gobernador, quizá el mejor de todos. Pero mucho me temo que era un destino manifiesto, inevitable. No había poder humano que hiciera ganar al PRI en Veracruz. Aquí sí, para que veas, la pésima gestión del Duartismo tuvo un costo insalvable.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: ¿Antorcha Campesina servirá ahora al PAN? Parece inconcebible, pero no imposible… Y es que al menos en Veracruz, este miércoles los antorchistas hicieron protesta/berrinche frente a las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) porque no les dieron una diputación plurinominal que, según ellos, les tocaba. A nivel nacional, el líder Aquiles Córdova Morán arremetió en un artículo contra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Lo que queda claro, es que los “antorchos”, sin duda, podrían ser un grupo de choque contratado para desestabilizar al Morenismo entrante, como ya se ha visto en protestas en el Ayuntamiento de Xalapa… La sospecha de que –al menos en Veracruz– los “antorchos” ahora se pinten de azul, es que anoche no fueron tocados ni con el pétalo de un toletazo por parte de los policías del gobierno yunerasta pese a que bloqueaban la calle Juárez de Xalapa, a diferencia de otros bloqueos que sí han sido desalojados… ¿O será que todavía el PRI los contrata para movilizaciones cuando les han quedado mal en otras elecciones?

OTRA NOTA: Llovió en San Andrés Tuxtla en un día lo de todo un mes, reportó el Ayuntamiento. Según comunicado oficial, el Frente Frío 6 dejó 220 mm de agua en un día, lo que equivale a la lluvia que en promedio se registra en un mes en la región tuxtleca. En cuanto al pronóstico, se indican condiciones similares para las próximas horas, por lo que en la zona se mantiene la contingencia y el monitoreo de ríos y arroyos, así́ como de la presa Canseco operada por la CFE. El alcalde Octavio Pérez dice que son más de 170 familias cuyas casas se vieron afectadas.

LA ÚLTIMA PORQUE… ¡ES VIERNES!: Otro presunto derrame de combustible en el sur de Veracruz, ahora en el río Coatzacoalcos. Lo anterior quedó constatado en imágenes donde se aprecia lirio impregnado desde el paseo ribereño a la altura de la primera cuadra de la calle Malpica, donde también reportaron un intenso olor a petróleo. Lo anterior lo consignan las agencias ReporteroSurMx y AVC Noticias.