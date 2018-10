 Yunes tira la toalla en tiempos de contingencia; ya ni llegan a oficinas

Faltando prácticamente un mes y días para que el gobierno yunerasta de Veracruz ya le caiga a la gaver, nos comentan que en oficinas de diversas dependencias de plano ya ni se quieren presentar o atender pendientes.

Por ejemplo, no se ha visto a la Secretaría de Protección Civil encabezando reuniones de emergencia por las contingencias ocasionadas por las lluvias y apenas este lunes será la primera que encabezará el “Gober Mesero”. Según versiones, en la dependencia están más dedicados a las cuentas que no les cuadran y a la recomposición de la inflada nómina donde incluso aparecieron periodistas como “analistas”.

Ahora, en pleno tiempo de lluvias y frentes fríos (vaya cierre para el Cascarita) el único que ha apoyado a los 30 municipios afectados ha sido el Ejército Mexicano, porque el Gobierno de Veracruz de plano los ha abandonado y la están sorteando solos.

Se recuerda que hasta en tiempos del malvado y villano Doctor Duarte se hacían con antelación reuniones de emergencia para desplegar dependencias por zonas para actuar de manera preventiva y no sólo reactiva. Es decir, ante la gravedad que se veía, debió haber apoyo previo y de hecho hay una estrategia de solicitud anticipada de Declaratoria de Emergencia para que lleguen los insumos antes del desastre.

¿Lo anterior será venganza del gobernador porque no acudieron a lo de la coalición –pedorra– de alcaldes veracruzanos que serviría para hacer frente al gobierno entrante?

Y como dice la periodista Natalia González: “¿Y se van a suspender las clases en municipios inundados de Veracruz? ¿O es mayor el temor a las comparaciones con Duarte?”.

Según el último reporte del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, en los siguientes dos días aún pueden presentarse lluvias máximas en 24 horas de 100 a 150 mm en la parte sur del estado y valores máximos de 50 a 70 mm en el resto del estado

OTRAS OFICINAS, EN PLENA HUEVA

En Comunicación Social, dicen que al “Cámaras Prestadas” ya poco se le ve en las oficinas: a lo mejor anda en alguna casa de empeño comprando una, con eso de que es marro para comprarse una nueva; algunos jefes de área de plano ya mejor llegan tarde y se van temprano, por aquello de que ya no hay mucho qué hacer en la oficina, pese a que eran los más “dedicades” (nótese el lenguaje inclusivo) a llegar temprano.

Tan tirados a la hueva estaban en Comunicación Social, que a una hora de que el gobernador anunciara su reunión dominical de seguridad, apenas y llevaba un retuit en sus redes sociales; alguien tuvo que pasar el dato para que al minuto siguiente se pusieran las pilas y entonces ahora sí pusieran a los empleados a retuitear.

Otra área es la misma oficina del Gobernador, donde se sabe que algunos jefes pidieron sus “merecidas” vacaciones luego de andar de mapaches en la campaña de “Miguel Chiquito”. El asunto no es si se las merecen por ley, sino que prácticamente lo hicieron a unos cuantos días de que dejen el gobierno, desatendiendo lo que es el cierre.

Lo dicho: ya Veracruz les vale madre… Y como perdió su “Chiquito”, al gobernador ya se le ve hastiado, con ganas de irse antes de tiempo para no verle la jeta a Cuitláhuac.

En una de esas se repite lo de Duarte, y se cumplirá el sueño de Rogelio Franco, secretario de Gobierno, de ser gobernador aunque sea por dos minutitos.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: La que ya sería el colmo que parara actividades es la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, cuyos elementos tuvieron mucha actividad por la zona de Omealca este domingo, donde se habrían confrontado con un grupo de huachicoleros. Según datos extraoficiales, 20 camionetas con civiles armados llegaron a la población de Paso Real para enfrentarse con Fuerza Civil, Marina Armada de México y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes desde el mediodía de este domingo realizaron un fuerte operativo en esa zona de Matatenatito, El Callejón, Palma Sola, Paso Real y la colonia Miguel Hidalgo, apoyados incluso con helicóptero. Hasta el momento no se sabe de algún enfrentamiento, pero trascendió que algunos elementos fueron retenidos.

OTRA NOTA: Que la semana pasada se llevó a cabo un ¿simulacro? de entrega/recepción en algunas oficinas del Gobierno de Veracruz… Sí, una ocurrencia del “Gober Mesero”, el mismo que no quiso abandonar su evento político magno en pleno sismo del 19 de septiembre hace un año, pero ahora salió con esta “succionada”.

LA ÚLTIMA PORQUE QUIERE VER LA TERCERA TEMPORADA DE DAREDEVIL: Que este sábado, en la marcha de “Sí A La Vida” encabezada por la Iglesia Católica en Xalapa, parece que alguien no puso atención al playlist de los músicos invitados, que interpretaron una oda a la pederastía llamada “17 años”… ¿O habrá sido algún mensaje velado para Palacio de Gobierno o para algún cura descarriado? ¿Entonces sí a la vida y a acostarse con menores de edad? ¿O cómo era?