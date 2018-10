¿El tren maya, un daño ecológico?

MYLM muerde la mano de quienes lo apoyaron.

En el congreso de la unión se aplicará la “aplanadora Morena”.

Este jueves inició la consulta para determinar si el aeropuerto que se construye en Texcoco debe ser cancelado (la obra) o bien, si se decide su construcción en Santa Lucía. Es obvio que ganará la segunda opción, sobre todo porque la gente ve a Andrés Manuel López Obrador como un dios y lo seguirán a muerte.

Lo curioso aquí es que habrá otra obra anunciada por AMLO –sin asumir su cargo aún- y que bien requeriría una consulta o por lo menos, un estudio a fondo, nos referimos al tren Maya, que cruzará varios estados, pero que sin duda traerá un daño ecológico brutal. Aquí AMLO no llamó a consulta y anunció con bombo y platillos una obra que costará mucho dinero y no parece que vaya a beneficiar a nadie. Las cosas que hay que ver en estos días.

La resistencia que emprendieron empresarios xalapeños contra la terquedad del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en no pagarles ha costado cara. Muchos de esos empresarios viven prácticamente “de prestado” pues están en quiebra y no descartamos que lo que le ocurrió al exdelegado de Economía Alejandro Cossío en su hogar ubicado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río haya sido una especie de advertencia por las protestas que lanzó contra el gobierno estatal. No olvidamos que Cossío fue uno de los promotores para colocar un reloj que marca el tiempo que falta para que Yunes Linares deje el cargo, sino que también fue sacado a la fuerza de palacio de gobierno y todo por una cafetería que iba a sacar del lugar. Si algo le ha faltado a Yunes Linares ha sido respeto, pues no debe olvidar que varios de esos empresarios apoyaron su llegada al gobierno y ahora, como un Judas, les da la espalda.

En las próximas semanas, en el Congreso de la Unión se discutirán dos temas importantes: las bodas entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto, temas en las que no se ha aplicado ningún tipo de consulta pues lo que funcionará allí será una maquinaria llamada “Morena” que sin más, aprobará ambos temas y no dudamos que el ambiente se polarice, pues aunque hay un extraño espíritu libertador y libertino de aquellos que quieren que se aprueben ambas cosas y también un reclamo a favor de la vida y el orden por parte de grupos que se oponen a esas legalizaciones. Curioso el caso de esas minorías que quieren imponer sus ideas y su vida, sin mayor respeto hacia una sociedad mayoritaria. Habrá varias manifestaciones, a favor y en contra.

Si hubo alguien que se mantuvo leal al alcalde Hipólito Rodríguez fue el dirigente del sindicato de empleados del Ayuntamiento de Xalapa, Rolando Ortega, quien luchó para que la situación no se saliera de control cuando se vino el problema de la basura que tantos dolores de cabeza provocaron al edil. Ortega maneja un sindicato con buenas cuentas y su personal cumple en el ayuntamiento y otras áreas. La traición hacia el alcalde provino de otras organizaciones. El líder sindical y esto es un llamado al priismo xalapeño ha mostrado lealtad y un trabajo sobrio y no hay duda que en la próxima administración obtenga una regiduría. Se la ha ganado.