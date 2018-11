Al cierre: MORENA dobla al gobernador

Gómez Cazarín, nuevo presidente de la JUCOPO

Y fueron los mismos panistas quienes confirmaron: nunca hubo intenciones de crear el municipio 213. Fue sólo una tomada de copete.

–Chopenjawer

Nos informan de fuentes de muy alto nivel que el diputado electo de San Andrés Tuxtla, Juan Javier Gómez Cazarín (del Partido Encuentro Social) será el presidente de la Junta de Coordinación Política. Se acaban las especulaciones.

El joven Gómez Cazarín es originario Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz; y ganó el distrito 25 que está integrado por 3 municipios: Catemaco, Hueyapan de Ocampo y San Andrés Tuxtla, con más de 44 mil votos.

Pasando a otro tema: pues este jueves finalmente MORENA le dobló las manitas al PAN-Gobierno de Veracruz y, por ende, al gobernador Yunes Linares. Luego de tres días de protesta donde los simpatizantes del partido de izquierda cerraron los accesos al Congreso del Estado, obligaron a echar para atrás algunos dictámenes que de última hora pretendió colocar el mandatario estatal, como la donación de diversos bienes del estado a los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, donde mantiene zona de influencia y gobierna uno de sus hijos.

Fuentes extraoficiales, al momento de la manifestación, nos confiaron que debido a una denuncia impuesta por Sergio Hernández, todavía como presidente de la Junta de Coordinación Política, ya existían órdenes de aprehensión contra diputados locales electos y salientes de MORENA, lo que muchos catalogan como un “suicidio político” tanto del gobernador como del Fiscal Jorge “N” (a) “El Verduritas”.

No obstante, lo anterior lleva una lógica perversa propia de las conocidas ansias vengativas de Yunes Linares: al detener a los diputados locales (tanto electos como salientes), habría un golpe tremendo a la moral de MORENA en Veracruz, aparte de descomponer el escenario para el partido que tendrá la mayoría en el Congreso del Estado a partir de este lunes.

Por lo pronto, podemos decir que todavía está latente todavía el tema de las detenciones, pero ¿se aventarán el tiro de picar el avispero el Fiscal Verduritas y el Gober Cascarita?

“Haiga sido como haiga sido”, MORENA y sus simpatizantes le dieron tremendo arrimón al gobernador justo cuando inicia la cuenta regresiva de los últimos 30 días de Yunes Linares en el Poder Ejecutivo.

No era para menos la “vendetta prieta”: les habían quitado el derecho de encabezar la Junta de Coordinación Política; sobornaron a miembros de su partido, a quienes utilizaron para el golpeteo político con sorna; y ya de paso impusieron a un Fiscal Anticorrupción, entre otras barbaridades.

A lo mejor en una de esas lo de la posible detención y extradición de la ex primera dama Karime Macías de Duarte fue como una cortesía de la PGR para darle a ganar algo al gobernador saliente para que no se vaya tan derrotado al ostracismo.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Ni la Secretaría de Turismo, ni el Instituto Veracruzano de la Cultura, ni la Universidad Veracruzana se acordaron del ilustre Sergio Pitol para hacerle un homenaje este Día de Muertos. Fue la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla la que se acordó del escritor que vivió sus últimos días en Xalapa. La Galería de Arte Contemporáneo de esta ciudad capital (reporta la maestra Beda García, de Multigráfica) permaneció cerrada este jueves ante la falta de exposiciones y ni siquiera del tradicional altar que cada año se instalaba se acordaron. Al interior de Palacio de Gobierno, el magno altar en uno de los patios centrales lo hicieron con tanta hueva, que mejor no hubieran hecho nada.

OTRA NOTA: El 19 de abril de 2017 dimos a conocer en este espacio lo de la casa del Fiscal Verduritas regalada por el ex secretario de Educación duartista, Adolfo Mota Hernández. Aquí el texto a recordar: “EPÍLOGO INMOBILIARIO: Según fuentes muy bien informadas, se sabe que el fiscal Jorge Winckler Ortiz ya vive en Xalapa y no en Boca del Río a donde en un principio viajaba diariamente para encontrarse con su familia… ¿Y adivine usted dónde reside el abogado personal del gobernador? En el Campo de Golf donde vivió alguna vez Javier Duarte, en una mansión que pertenecía al ex secretario de Educación y hoy diputado federal, Adolfo Mota Hernández, quien –según la fuente– entregó al gobernador Yunes Linares a cambio de indulgencia y el “gober cascarita” se la prestó a Winculín para que ahí resida con su familia. Para mayores referencias, Motita tenía su casa cerca de la casa de otro diputado federal priista/duartista, Édgar Spinoso Carrera, y de la primera casa que tuvo Duarte cuando comenzó su carrera política en Veracruz… Luego dicen que no habrá perdón ni olvido.. Ajá… Seeeeee…”… En ese entonces, vía recaderos, el Fiscal negó los hechos; hoy se sabe que efectivamente, era casa del ex secre de Educación… ¿Ya ven quién era el mentiroso?

OTRA EXTRA: Renuncia Omar Gómez García al PRI en Veracruz… O mejor dicho, de lo que aún queda en el PRI de Veracruz que se cae a pedazos. Este jueves por la tarde renunció quien fue Presidente estatal del Movimiento PRIMx. Tras su salida, queda claro que las decisiones del partido alejan a los cuadros y cada día disminuye la posibilidad de un resurgimiento. Nomás hay que ver cómo le dieron nombramiento de Delegado Regional al innombrable tenebroso Erick Lagos, aunque dicen que el cargo en realidad es meramente honorífico y de adorno.

LA ÚLTIMA PORQUE HAY QUE LLEGAR A CASA EN ALGÚN MOMENTO: Y mientras se tenía tomado el Palacio Legislativo por parte de simpatizantes de MORENA, los equipos de transición del próximo sexenio entraron triunfantes al Palacio de Gobierno, encabezados por el próximo secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Por cierto que en la actual administración estatal hay muchos jefes –mandos medios y hasta directores– que juran y perjuran que ya tienen asegurado un puesto en el próximo sexenio de Cuitláhuac García Jiménez. Se avientan hasta decir que tienen “amistades poderosas” que ya los han recomendado… ¡Ternuritas!…