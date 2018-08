9 de Agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Un nutrido grupo de ciudadanos de Catemaco, San Andrés y Santiago Tuxtla, conmemoraron este día, encabezado por el Señor Gonzalo Villegas Onorio, en representación del procurador indígena Wilfrido Reyes Martínez.

Durante esta reunión el Diputado Local Electo del Distrito XXV, Contador Público Juan Javier Gómez Cazarín, vía celular dirigió unas breves palabras a los asistentes a este acto.

Francisco Javier Malaga Baxin | San Andrés Tuxtla, Ver.— Cómo cada 9 de agosto de cada año los integrantes de la Organización del Gobierno Autónomo Indígena (OGAI) que dirige y representa el Procurador Indígena Wilfrido Reyes Martínez, realizaron un magno evento en el parque Sebastián Lerdo de Tejada del este municipio sanandresino, reunión que dirigió el señor Gonzalo Villegas Onorio en representación del Reyes Martínez quién como invitado especial acudió a la ciudad de Oaxaca en apoyo de un nuevo grupo de organizaciones indígenas de Chimalapa de Oaxaca, Ejido Bajo Grande, La Joya, el Carmen del municipio de Uxpanapan Veracruz, mismo que por primera vez festejaron está importante fecha.

En este evento estuvieron presentes ciudadanos de los municipios de Catemaco, San Andrés y Santiago Tuxtla, así como coordinadores en las diversas comunidades de Los Tuxtlas de la OGAI quienes escucharon atentamente las indicaciones y el mensaje que brindó el señor Gonzalo Villegas en representación de su dirigente “Amigos y compañero de la OGAI hoy en todo el mundo se festeja “El Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y por primera vez lo conmemoramos sin nuestros amigo y líder el licenciado Wilfrido Reyes Martínez, quién fue invitado de manera especial en el estado de Oaxaca por una organización hermana que acaba de nacer y constituirse como Organización Indígena, la cual no está sola y cuenta con todo el apoyo y respaldo de nosotros como organización conformada ya haces varios años, es por eso que nuestro amigo Wilfrido en apoyo moral fue a motivarlos para continuar con la lucha y seguir promoviendo nuestros valores de indígenas mismo que pretende pisotear los que se creen reyes y españoles de raza pura”

“Nosotros hermanos no tenemos por qué avergonzarnos de nuestros orígenes y raíces, por eso hago un atento llamado a la unidad, a la colectividad de los pueblos sin distinción de razas y de niveles económicos, es el día que se le reconoce a los dueños originarios de estas tierras y que debemos ser respetados por las instituciones administrativas por ser autónomos y soberanos con nuestros propios usos y costumbres” así lo expresó Villegas Onorio en representación del Procurador Indígena Wilfrido Reyes Martínez.

Para finalizar, a escaso minutos de terminar la reunión el Diputado Local Electo del Distrito XXV, Contador Público Juan Javier Gómez Cazarín, vía celular se comunicó con el señor Gonzalo Villegas para dirigir una breves palabras a los presentes, donde manifestó “Quiero externarle a todos los presentes que un servidor proviene de un municipio donde más del 40% es de raza indígena y dos e todavía se habla el Popoluca, gracias a ellos y a todos ustedes el país ha sufrido grande transformaciones, me habría gustado caminar a lado de ustedes en esta fecha tan importante, sin embargo me encuentro en la ciudad de Xalapa atendiendo unos cursos y encomiendas de nuestro próximo gobernador, pero desde aquí les mando un fuerte abrazo a Wilfrido, a Gonzalo, así como a todos los presentes que se encuentra escuchándome, me siento contento porque no niega su raíces ni su raza, así como yo no niego las mías, quiero externarle que cuentan con un servidor para todos lo que se les ofrezca, no les voy a fallar principalmente a la todos ustedes que me brindaron un voto de confianza el pasado primero de julio, es por eso hay que trabajar imparablemente para descartar el campo veracruzano” puntualizó el Diputado Electo.