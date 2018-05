A propósito de la reciente visita de AMLO a los TUXTLAS…

Dennis Villarruel Zamudio | San Andrés Tuxtla, Ver.

Considero sin temor a equivocarme que en esa enésima visita que hizo a San Andrés Tuxtla Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio una importante concentración ciudadana pero esta no pudo superar las expectativas de los organizadores de este evento político morenista, que son los perredistas de ayer y que hoy mantienen secuestrado al partido de MORENA en el distrito XIX Electoral Federal, tampoco impactó como se esperaba a la ciudadanía tuxtleca, ya que esperaban una mega concentración-mitin en favor de AMLO. Sin embargo, en esta columna reconozco también que lo evidente no se puede ocultar, como tampoco se puede tapar el Sol con un dedo, en esta ocasión (la tercera) luego de que lógicamente ha hecho prácticamente ya tres campañas político-electorales en busca del voto mayoritario para alcanzar la tan anhelada y obstinada obsesión de ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esta recalcitrante porfía ha podido con esta tercera vez, hacer una mejor campaña que ahora si lo posiciona preferentemente entre todo el electorado de la nación, cambiando paulatinamente sus anteriores estrategias de proselitismo en las cuales desde la primera vez en que incursionó utilizó los típicos y muy propios de él incendiarios discursos, hoy en su tercera participación utiliza su nueva y actual estrategia que lo somete ya por sus fracasadas actitudes anteriores que estaban llenas de soberbia, arrogancia, despotismo, altivez y despectivez hacia todo lo que consideraba y considera enemigos políticos tales como Gobiernos Federal y Estatales, así como a los políticos de cualquier nivel ya sea de la Republica o de las Entidades Federativas, como también a los empresarios, líderes naturales y representantes de los diversos medios de comunicación que no le brindan la cortesía de buenos cometarios a su incólume e inmaculada persona (según él), que lo hacía verse como al Donald Trump mexicano que ahora promueve su imagen personal con una supuesta actitud reconciliadora en la cual haciendo la señal de victoria con sus manos pregona la muy trillada frase de “amor y paz”.

En esta tercera y renuente incursión, como nunca antes se vislumbra a un Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con verdaderas y fuertes posibilidades de lograr su cometido, su más grande objetivo que es el de gobernar a México (aunque no hay que descartar a Ricardo Anaya Cortés de la posible oportunidad de lograr el sorprendente triunfo electoral que lo convierta en nuestro futuro Presidente de la República). AMLO al parecer ya adquirió el temple necesario para convencer a importantes sectores y actores políticos, sociales y económicos del país que antes ni de relajo le daban el voto, no obstante, hoy a diferencia de las dos veces anteriores ahora si le brindan el apoyo, la confianza y el impulso en pos de poder concretar por fin su sueño más deseado, el de ser Presidente de la República Mexicana. Y en honor a la realidad, el pueblo mexicano ya desea este cambio de personas y de sistema político, esperando con mucha fé y esperanza que así sea y es precisamente en este sentido en donde se encuentra el meollo, o como dijera Cantinflas “ahí está el detalle” porque si el voto popular mayoritario en favor de AMLO resulta defraudado por él mismo, porque este, suponiendo, ya como Presidente de México llegara actuar mal y desatinadamente en su forma de gobernar, de dirigir, quizás equivocadamente los destinos hacia la prosperidad de todas las familias mexicanas, el desencanto, la desilusión y el voto se consideraría traicionado, y si esto sucediera, frustraría gravemente “La esperanza de México” y para que el pueblo mexicano volviera a creer en otro supuesto “Mesías” Stak Brawn. Ahora, en lo que concierne a nuestro grandioso y glorioso Estado de Veracruz, es bueno también ser reflexivo en lo que es la contienda por la gubernatura, si a nivel nacional la vox populli indica que el grueso poblacional ciudadano de nuestro país le dará el triunfo contundente en las urnas electorales el próximo 1º de Julio a AMLO porque por su perseverancia la victoria ya se la merece, esto no debe ser factor para que como niños de kínder nos lleven de la mano y nos digan que igualmente hay que votar por Cuitláhuac García, el candidato de MORENA para gobernador de nuestro Estado, de él lo único que nos queda es deducir que es un total desconocido, oportunista, que a todas luces lo vemos como una planta parásita que vive bajo la sombra y cobijo de su árbol frondoso llamado AMLO y además se sabe también que es un advenedizo en el escenario político veracruzano y que por ende no es capaz de organizar y hacer campaña él, ya que no tiene propuestas reales y mucho menos cuenta con poder de convocatoria, puesto que está a expensas de que venga a Veracruz AMLO para pegársele a su campaña y como la Luna (Astro sin luz propia) solo lo vean por reflejar los destellos que recibe de la figura de López Obrador. Así mismo, también hay que razonar que después de la mala experiencia que por décadas padecimos inmersos en el sistema político del PRI y que consistía en que este partido tricolor siempre en las elecciones Federales y Locales se llevaba el “carro completo”, es decir; la Presidencia de la República, la gran mayoría de las Senadurías, de la Diputaciones Federales, o sea; el Congreso de la Unión y en lo que respectaba a las Entidades Federativas, también se llevaba las gubernaturas, las diputaciones locales en gran mayoría, o sea, las legislaturas de los estados y de igual forma también arrasaba en los municipios con las alcaldías, y con casi todos sus respectivos cabildos, este catastrófico sistema solo sirvió para convertir a los Presidentes de la República en turno, en Reyes, Emperadores o Monarcas y en los estados los gobernadores prácticamente en Virreyes, los que nos mantuvo inmerso por muchos años en regímenes en el cual nuestro papel como ciudadanos era equivalente a ser súbditos. Por tal razonada situación estoy convencido respetado y apreciado lector, que si usted cree fervientemente en Andrés Manuel, pues dele el voto a él, no así a su incipiente y erróneo capricho, que en nuestro estado se le conoce como su gran intento de imposición, que es Cuitláhuac García y mucho menos vaya usted a darle sus votos a los candidatos morenistas al Senado de la República, Rocío Nahle y Ricardo Ahued, ni a sus candidatos a Diputados Federales, no volvamos a la jodida época de política retrograda y a la de ir en contra de los intereses legítimos de nuestro pueblo mexicano, de nosotros, no volvamos a la deprimente era del “carro completo” que le da cause a la repudiada época del autoritarismo y de la tiranía, si, en el cual con el beneplácito de sus representantes populares en mayoría (al final de cuentas no nuestros), el Presidente de la República terminaba por transformarse en un tirano, en un dictador, en un gobernante sordo y cruel con su pueblo, convirtiéndose casi en un anticristo y todo esto para nuestra desgracia ya lo padecimos, ya lo soportamos y ya lo sufrimos, por lo tanto ya no más “carros completos” para un solo partido o para un solo hombre, luego no hay que cantar la de José Alfredo Jiménez “Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores”. Nuestro voto el próximo 1º de Julio debemos hacerlo de forma diferenciada, diversa, variada. Como ya lo expresé quizá AMLO Presidente por MORENA, pero por MORENA no hay que votar por el oportunista de Cuitláhuac García, ni por sus candidatos a Senadores, Diputados Federales y locales. Que quede muy claro para gobernador de Veracruz y para los Congresos Federal y Locales hay muchos mejores propuestas en otros partidos en otros frentes o alianzas. Así que hay que darle diversidad o variedad a nuestros votos para que no resucitemos al Presidencialismo que tanto daño nos hizo, di no a los gobernantes absolutos. Si en esta próxima jornada electoral vamos a demostrar que votaremos con inteligencia y con mucho patriotismo ¡vamos hacerlo! conscientes de que el voto diferenciado nos permite contar con la autonomía de los poderes legislativo para con el Ejecutivo, ya que solo así lograremos la equidad política y social, el valioso equilibrio político que desde siempre hemos deseado todos los veracruzanos y en general todos los mexicanos y solo así “juntos haremos historia”, anteponiendo necesariamente a “Veracruz y a México al frente”, sin cansarnos de esperar por fin a “un Veracruz y a un México mejor”. Recuerda amigo lector, estás en la oportunidad histórica de diferenciar tus votos para que finalmente la democracia sea un hecho en México. De chile, de manteca o de Tuti Frutti resultaría ser un bocado democrático aún más sabroso ¡Buen provecho! ¿Qué no?