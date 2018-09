Al viejo estilo del PRI al finalizar sexenio… Colegio de notarios dice que Yunes les entregará 22 notaríasc

Gobernantes | Xalapa, Ver.— Para no romper la tradición sexenal, aunque en este caso sería bianual, según la cual la administración saliente entrega como premios de consolación o “bonos de marcha” patentes de notarías públicas, el presidente del Colegio de Notarios, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila – y flamante miembro del Comité Ciudadano de Vigilancia del Proceso de Entrega y Recepción de la administración estatal – reconoció que antes de que concluya el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se entregarán 22 notarías públicas en el estado.

Eso sí, el presidente de los fedatarios públicos se apresuró a aclarar que se trata de las notarías cuyo proceso de designación está en manos de tribunales federales por los recursos de amparos interpuestos por aspirantes a notarios. “Hay notarías que tienen procesos desde hace dos años y están en juzgados federales y están por concluir el proceso y probablemente se trate de esas notarías, aunque no habría nuevas”.

Además, Gutiérrez Ávila refirió que hubo aspirantes que no aprobaron el examen escrito y consideraron que era meritorio el amparo y por eso lo interpusieron. Con relación al caso específico de la entrega de la patente de notario al hijo del ex secretario de Turismo, y ex duartista, Harry Grappa Guzmán, el presidente del Colegio afirmó que se trata de una patente de aspirante a notario y que él presentó el examen el 21 de junio de 2013, por lo que estaba pendiente de entregarse.

Del mismo modo, acerca de la notaría del ex gobernador Flavino Ríos Alvarado, quien sigue un proceso penal acusado de encubrimiento por favorecimiento y tráfico de influencias, Gutiérrez Ávila dijo que sigue suspendida.

“El asunto está en proceso y Flavino Ríos está defendiéndose y este proceso no deviene de su ejecución como notario, sino de otra cosa, y por eso no tenemos injerencia. Sigue suspendida, no está en funcionamiento, están esperando la resolución de la autoridad”.

Por otro lado, defendió el caso de los 13 notarios que habrían participado en la constitución de empresas “fantasma” en la administración anterior, pues dijo que ya no ha habido requerimiento de notarios por parte de la autoridad. “Aunque no sé si ya se finiquitó ese proceso porque está en manos de las autoridades competentes.

No ha habido sanciones al interior del Colegio porque está en manos de las autoridades competentes y como Colegio de Notarios somos respetuosos de ellos. Los compañeros notarios actuaron conforme a derecho y conforme a la norma aplicable”, sostuvo en su defensa, pese a que la PGR acaba de dar a conocer que entre los testimonios solicitados en un eventual juicio contra el ex gobernador Javier “N”, ha solicitado la comparecencia de varios notarios.

Por último, con relación a la nueva Ley del Notariado, el titular del Colegio reconoció que aunque ya concluyó la revisión con los diputados locales, no tienen la certeza de que se vote en el pleno. “Puede salir o no salir, eso le corresponde al Poder Legislativo y lo diputados nos escucharon”, concluyó.