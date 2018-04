Alternativas laborales al alcance de todos: Rafael Fararoni

Propone RFM refuerzo de seguridad mediante programas federales que devuelvan la tranquilidad a las familias

Comunicado de PRENSA | Lerdo de Tejada, Ver.- Rafael Fararoni recorre colonias, recibe solicitudes de los ciudadanos quienes expresan la necesidad de reimpulsar al municipio económicamente.

Rafael Fararoni refrendó su compromiso con los lerdenses y se comprometió a llevar todas las peticiones al congreso federal, buscando solucionar el problema de raíz, dando seguimiento puntual, no mintiendo ni prometiendo lo que no es posible.

“Sé que muchos candidatos y diputados han pasado por aquí y vienen a prometerles cosas que no son posibles, los engañan diciéndoles lo que ustedes quieren escuchar. Yo no vengo a decirles mentiras, pero sí quiero comprometerme en ser un digno representante de ustedes, trabajando diariamente por resolver cada una de las necesidades que me expresan, la problemática es la misma en todo el distrito”.

Rafael Fararoni expresó que con el fortalecimiento de la seguridad pública municipal desde la federación, las familias de este distrito podrán estar más tranquilas y eso es una demanda general en la región, por ello buscará aterrizar los recursos que aporten al desarrollo, profesionalización y certificación policial.

Asimismo, manifestó el candidato de la coalición Por México Al Frente, es necesario también, gestionar alternativas laborales para que Lerdo se reimpulse, teniendo otras opciones laborales en estos tiempos de crisis, para eso, indicó trabajarán de manera conjunta los tres niveles de gobierno e iniciativa privada.

Una de las propuestas es establecer un Fondo de Desempleo con participación del gobierno y de las grandes empresas del país que, aunque hay crisis, no les va mal en términos de resultados. Cada nuevo proyecto empresarial, en el sector que sea, tendrá la posibilidad de contratar a un desempleado.