Ambiente cálido y bochornoso continuará en próximos días

Lluvias muy aisladas, se incrementarán hacia el fin de semana.

Información de SMN y SPC | Xalapa, Ver. — Si bien la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico inicia el 1 de junio y gran parte del mismo aún se encuentra anómalamente “frío”, el Caribe oriental y la zona de Bahamas ya muestra temperaturas favorables para un posible desarrollo, algo que puede ocurrir a partir del viernes 4; justamente al sureste de Bahamas con la llegada de una vaguada.

De acuerdo al modelo GFS, mismo que también indica que dicho meteoro no tendría el potencial para alcanzar la categoría de Ciclón Tropical o Subtropical. Mantendremos la vigilancia independientemente de que no sea amenaza para México.

Se espera que durante el día hoy jueves, el potencial de lluvias se mantenga limitado especialmente en zonas de planicie y costas, ya que en zonas de montaña no se descarta la presencia de algún chubasco (5.1 a 25 mm) dispersas vespertinos a nocturno, acompañado por actividad eléctrica, tanto sobre el occidente de Tamaulipas como en zonas montañosas de Veracruz; esperando que a partir del viernes y durante el fin de semana, el potencial tienda a incrementarse, esperando lluvias localmente fuertes (25 a 50 mm) a lo largo de las zonas fronterizas entre Tamaulipas y Nuevo León.

En zonas de montaña del territorio veracruzano, destaca la presencia de actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo.

Se prevé que tanto el viento como la temperatura no presenten cambios relevantes durante el resto de la semana, fluyendo del Sur y Sureste en Tamaulipas y variando en la componente Este sobre Veracruz, en ambos casos de 25 a 35 km/h y presentando rachas cercanas a 60 km/h en el norte y zona costera de Tamaulipas; mientras que el ambiente seguirá caluroso a muy caluros en gran parte de la región de pronóstico.