Andrés Manuel señaló que contempla un esquema en el que las fuerzas de seguridad vayan autolimitando el uso de la fuerza y se respeten los derechos humanos

Noticieros Televisa / Ciudad de México.- AMLO: Tras toma de protesta irá al Zócalo CDMX y viajará a Veracruz Ciudad de México.- AMLO anuncia que tras la toma de protesta como presidente de México, el 1 de diciembre, irá al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y al día siguiente viajará a Veracruz. En conferencia de prensa desde su casa de transición, dijo que tiene claro lo que se requiere “para comenzar de inmediato con la acción transformadora desde el primer día”.

“Les puedo decir que el primer día vamos a tener la ceremonia de toma de posesión, vamos también a reunirnos en el Zócalo de la Ciudad de México y al día siguiente, que es domingo, voy a hacer una gira por el sur de Veracruz. El lunes 3 nos vamos a encontrar con ustedes (los periodistas) y así todos los días, a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, para tratar el tema de la seguridad. Es decir, informar sobre la seguridad pública, este asunto que tanto preocupa a los mexicanos”.

Andrés Manuel López Obrador señaló que contempla un esquema en el que las fuerzas de seguridad vayan autolimitando el uso de la fuerza y se respeten los derechos humanos. Admitió que es un proceso de formación que llevará tiempo; primero actuará con base en el marco legal vigente y a mediados de sexenio actualizará ese marco legal para actuar de manera conjunta, coordinada, para que todas las corporaciones ayuden a combatir la inseguridad pública.

Detalló que difundirá su estrategia de seguridad antes de que asuma la Presidencia de la República, “qué es lo que yo veo, qué es lo que yo he constatado en mis giras” y lo que considera necesario para recuperar la paz.

El presidente electo reiteró que siempre habrá comunicación y atención a los ciudadanos, dijo que todos los ciudadanos que quieran tratar algo con el Gobierno podrán acudir a la Oficina de Atención Ciudadana en Palacio Nacional, a cargo de Leticia Ramírez.

Andrés Manuel Lopez Obrador también anunció trabajos en el ajuste al marco legal, sobre todo cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública para trabajar, desde el 1 de diciembre, con una legislación acorde con las necesidades que tenemos de transformar al país, “que permita actuar con honestidad, austeridad, eficiencia”.

También dijo que trabajan en la elaboración de la propuesta de Ley de Ingresos y el presupuesto del 2019, con la colaboración del Gobierno actual, de manera particular la Secretaría de Hacienda.

Tenemos como límite para presentar el presupuesto el 15 de diciembre, pero lo vamos a hacer con anticipación para tener la Ley de Ingresos y el presupuesto autorizado desde los primeros días de diciembre”.

El presidente electo de México anunció que ya elaboran las convocatorias para licitar obras públicas.

Ya estamos trabajando para tener la licitación del Tren Maya, para tener la licitación del tren de contenedores de carga del Istmo” y para ofrecer los aviones y helicópteros que actualmente se usan para transportar a altos funcionarios. “Como lo dije en campaña, se va a cumplir el compromiso de vender, rentar, hacer lo que más convenga”.

AMLO dijo que ya ha recibido ofertas y contemplan a una empresa de Florida. Afirmó que dará a conocer el oficio con la lista de aviones y helicópteros que quiere rentar esa empresa. Explicó que, en su momento, se lanzaría la convocatoria para venta o renta. Dijo que será claro en el uso de los recursos que serán recuperados con la licitación de esas aeronaves.

Nosotros no vamos a utilizar esa flotilla”.

López Obrador reveló que trabaja para definir un mecanismo para dispersar recursos económicos dirigidos a beneficiados de los programas sociales: cómo se hará llegar de manera directa, sin intermediarios, su pensión a los adultos mayores, cómo se hará llegar pensión a discapacitados pobres y becas. Apuntó que resolverán el envío de recursos porque sólo el 25% del territorio nacional tiene comunicación por internet y la gente más pobre vive en comunidades más apartadas.

No hay inclusión financiera, no hay sucursales bancarias. (En) México solamente en el 65% de las cabeceras municipales hay sucursales bancarias. Entonces estamos creando un sistema de entrega de fondos de manera directa para que no haya intermediarios y no se use dinero en efectivo, que no haya traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo”.