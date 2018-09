Canelo Álvarez habló, prometió y cumplió ante Gennady Golovkin

ESPN | DEPORTES.- Campanazo inicial: Cuidado con lo que deseas

Durante el periodo previo a la revancha entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez por el título mundial unificado de peso medio de GGG en la pelea más importante del año, el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, criticó la manera en que Álvarez hizo su primera pelea, un empate enormemente controvertido en septiembre pasado.

Álvarez corrió, dijo Sánchez. Él no peleaba en el estilo de un verdadero mexicano. Sánchez alentó a Alvarez a pelear como un hombre esta vez. Llamó a la primera pelea una “competencia de atletismo” y le dijo a Álvarez, “No corras”.

Sánchez afirmó que Álvarez estaba “pegado en reversa” en la primera pelea y dijo que esperaba que Álvarez “trajera valor” al ring dentro del T-Mobile Arena para la revancha el sábado por la noche.

Toda esa charla de Sánchez agregó a la mala sangre que ya existía entre los campamentos sobre las dos pruebas de drogas fallidas de Álvarez en febrero, cuando se encontró el medicamento clenbuterol que mejora el rendimiento en su sistema. Eso causó que la fecha de revancha inicial del 5 de mayo fuera cancelada, con Álvarez suspendido por seis meses. Su explicación de las pruebas fallidas fue que se debían a que él comió carne contaminada en su México natal.

Para mí y para los demás fue evidente que lo que Sánchez quería hacer era apelar al machismo de Álvarez y animarlo a ponerse de pie y golpearse con el poderoso Golovkin, que buscaba una récord en la división de 21 defensas de títulos consecutivas.

Alvarez no corrió en la primera pelea. Hizo un contragolpe, que es su instinto natural, y boxeó y quiso que GGG viniera a él. Así es como siempre peleaba. Ahora, no boxeó lo suficiente a los ojos de la mayoría para garantizar una victoria o incluso el empate, pero se apegó a un plan de juego específico que a menudo ha empleado. Simplemente se quedó corto. Además, ¿por qué alguien simplemente se pararía y se pegaría con un gran pegador de todos los tiempos como Golovkin?

Resultó que Sánchez y el Equipo GGG deberían haber tenido cuidado de lo que deseaban, porque en la revancha, Alvarez hizo exactamente lo que querían y pagaron el precio. Alvarez fue el agresor el sábado por la noche. Se puso de pie y se enfrentó a Golovkin durante su emocionante pelea y lo ganó por el margen más estrecho, 115-113 en dos tarjetas de jueces y la otra en 114-114.

El puntaje prevaleciente en el ringside fue un empate, y también hubo muchos cubriendo la pelea que lo tenían 115-113 para Golovkin. No pude encontrar ningún miembro de los medios que calificara la pelea por Canelo. Sin embargo, fue una pelea muy cerrada que con el cambio de un asalto habría sido otro empate. Esta no fue una decisión controvertida como en la primera pelea.

Pero como sea que lo hayas anotado, Canelo demostró su punto. No se echó para atrás, no corrió. Y fue en contra de su instinto natural de contraatacar. En cambio, se fue de frente e intercambió. De hecho, forzó a GGG a retroceder como nunca antes lo había hecho nadie. Cuando Sánchez desafió su dureza, Alvarez respondió no con palabras sino con sus acciones dentro del ring.

Es algo raro ver a Golovkin (38-1-1, 34 KOs) en retirada, buscando aire y tembloroso en sus piernas a veces, quizás una señal de que sus 36 años lo han alcanzado. Tomó muchos golpes limpios y quedó todo marcado al final de la pelea.

Alvarez (50-1-2, 34 KOs), de 28 años, hizo algo extremadamente difícil para un boxeador, una de las razones por las que debería obtener crédito por ser un boxeador de calibre élite libra-por-libra. Él alteró radicalmente su estilo en su momento más importante. Me recordó un poco a un boxeador que hizo lo contrario de lo que Alvarez hizo, pero aún así hizo un gran cambio.

Me recordó al gran Marco Antonio Barrera, quien durante muchos años fue un peleador directo, el epítome de un guerrero mexicano. Él peleó, aporreó y golpeó su camino hacia la victoria. Luego, cuando se enfrentó a Prince Naseem Hamed, un gran pegador de todos los tiempos, para la supremacía del peso pluma en 2001, Barrera se convirtió en el boxeador y claramente superó a Hamed en una sorpresiva pero fantástica actuación.

Después de la pelea del sábado, Sánchez se comportó de la manera en que se supone que debes comportarte en esos momentos. Es un buen tipo y mostró su clase después de la pelea. Él no se quejó ni puso excusas.

“Tenemos que felicitar a Canelo”, dijo Sánchez. “Hicieron una gran pelea. Canelo es un campeón hoy. Se lo merece. Hicieron una gran pelea. Ojalá, podamos hacerlo de nuevo. Tenemos que darle crédito a Canelo en lugar de decir lo que no hicimos. una gran pelea. No podemos ser hipócritas y quejarnos de cada decisión que perdemos. Eran excelentes jueces. Quizás la próxima vez ganemos. No se lo puede quitar a Canelo”.

Golovkin también fue elegante en la derrota, a pesar de que no estaba de acuerdo con el resultado y tenía todo el derecho a pensar que ganó.

“Quiero felicitar a Canelo”, dijo. “Podemos hablar de muchas cosas, pero quiero felicitar a Canelo”.

Álvarez dijo que su plan desde el principio era pararse frente a Alvarez y tratar de noquearlo, lo que sin duda intentó hacer.

“Hice todo lo que hice para completar mi objetivo. Desafortunadamente, no obtuvimos el golpe de gracia, pero todo mi trabajo duro valió la pena en el ring”, dijo. “Era mi plan desde el principio [avanzar]. Estaba buscando el nocaut, pero estoy feliz por la victoria. Pero era mi plan [pelear de esta manera]. Es una victoria muy importante para mí y para mí, una victoria muy importante para mi país, así que estoy muy feliz. Es uno de los días más felices de mi vida”.

Eddy Reynoso, el entrenador de Alvarez, que es como parte de su familia, jugó un gran papel en el ajuste del plan de juego y demostró que es uno de los mejores entrenadores jóvenes del boxeo, merecedor de ser mencionado entre los mejores en las esquinas en el deporte hoy en día.

“Estábamos estudiando mucho la primera pelea, y cuando tienes un boxeador [como Alvarez] que puede hacer muchas cosas, puedes cambiar la estrategia para una pelea”, dijo Reynoso. “Vimos que la mejor manera de derrotar a [Golovkin] era hacerlo retroceder. Comenzamos en el centro del ring y lentamente lo movimos hacia atrás. Fue entonces cuando vimos cómo podíamos obtener la victoria. No trabajamos en nuestra piernas tanto, trabajamos en todo lo demás, y esa fue la clave de la victoria”.