Cónsul Cubano Recibe las llaves de la Ciudad de Ángel R. Cabada

LEO OLMOS | ÁNGEL R. CABADA, VER.- En el marco de las festividades carnavalesca de Angel R. Cabada 2018 se llevó acabo un acercamiento con la republica Cubana y fue así como el sábado 05 de Mayo se realizó un acto protocolario para entregar las llaves de la ciudad al Cónsul Cubano por parte del Presidente Municipal, dicho acto se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad.

El Lic. Arturo Herviz Reyes Presidente Municipal de Ángel R. Cabada realizo la entrega de las llaves de la ciudad al Honorable Cónsul General del Republica Cubana el Señor Víctor Caricabel Cruz, un acto que quedo grabado en la historia de este municipio, puesto que también se firmó una acta donde la Republica Cubana y el municipio veracruzano se hermanan; haciendo un intercambio cultural, medicinal y deportivo.

El munícipe resalto el trabajo arduo que ha realizado Cuba para ser una república sin rezago educativo, un ejemplo en América Latina, que su gobierno ha sabido sacar adelante a su pueblo y que se ha preocupado por la salud, Cuba ha educado a miles de jóvenes en Medicina y muchos de ellos son mexicanos e incluso cabadenses; también comento “Cabada es un municipio pequeño pero tenemos riquezas en su gente, en sus jóvenes, riqueza natural, playas, lagunas, ríos, manantiales y uno de los principales productores de caña, Veracruz y Cuba tienen semejanzas y es por eso que celebro este hermanamiento”

Por su parte el Cónsul Cubano el Señor Victor Caricabel Cruz agradeció al pueblo cabadense por su cálido recibimiento, por la comida, por las atenciones, también resalto el trabajo de Cuba en las últimas décadas en el campo de la medicina y deportiva, agradece el hermanamiento puesto dice que hay que ser valientes para ser solidarios con Cuba; cito a José Martí un revolucionario cubado con su célebre frase “Si yo no fuera cubano quisiera ser mexicano” en sus palabras el cónsul dijo “De corazón les digo que si yo no fuera Cubano quisiera ser Veracruzano”; en el momento de la entrega de las llaves reafirmo diciendo “Si yo no fuera cubano sería veracruzano y si Veracruz no me aceptara seria cabadense”

En tan importante evento se encontraron presentes la Sindica Única Claudia Santamaría García, El Regidor Primero Juan Guillermo Uscanga, Regidora Segunda Mariana Parra Zapot, la presidenta del DIF Municipal Dra.

Diana Guerra Campos, El secretario del Ayuntamiento Gastón Fomperosa, como invitados especiales se encontraron la Lic. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Alexis Román Román Diputado Juvenil del Distrito 24; por parte de la delegación cubana la distinguida Señora Miguelina Marín encargada de asuntos consulares de Cuba en Veracruz, el Dr. Octavio Jiménez Díaz encargado del intercambio médico y de Cooperación México-Cuba, el Lic. Pedro Domínguez Rodríguez Representante Cultural Cubano.