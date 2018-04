Convocan a ciclistas a la carrera “Carnaval Cabada 2018”

La carrera será el domingo 29 de abril del 2018 a las 08:00 de la mañana.

Redacción | Ángel R. Cabada, Ver.— La comisión municipal del d1eporte de Ángel R. Cabada, Veracruz con el aval de la asociación de ciclismo formativo, recreativo y competitivo del estado de Veracruz en coordinación del patronato de la celebración del “Carnaval Cabada 2018” convocan a todos los ciclistas del estado de Veracruz y entidades vecinas a la carrera ciclista denominada “Carnaval Cabada 2018” el día domingo 29 de abril del 2018 a las 08:00 a.m. con las siguientes bases:

La competencia tendrá lugar en el la avenida Juan Rodríguez Clara, frente al campo deportivo 15 de Septiembre. La hora de inscripción para participar en la competencia será a partir de las 07:00 a.m. Con una cuota de recuperación de $100.00.

Los jueces serán designados por la ACFRCEV y su fallo será inapelable. Se competirá de acuerdo al regularmente vigente de la federación de ciclismo. Será necesario portar casco y guantes durante la competencia y bicicleta en buen estado.

También tendrán que presentar credencial de elector para inscribirse y hacer valida la premiación. Los competidores menores de edad deberán presentar una responsiva firmada por el padre o tutor.

Para la competencia de categoría juvenil deberán mostrar copia de acta de caimiento y licencia SIRED.

Los competidores se les descontaran el 15% de la premiación conforme al reglamento de la Federación Mexicana de Ciclismo. Se requerirá de 10 corredores mínimo para todas las categorías de lo contrario pasar a la siguiente categoría inmediata. Quedan Prohibidas Aero barras para todas las categorías.

Los organizadores no se hacen responsables de cualquier cadente antes, durante y después de la carrera.

Se contará con primeros auxilios. Lo no previsto en la convocatoria será resuelto por el comité organizador y su decisión será inapelable. Asimismo ante cualquier duda pueden asistir a las oficinas de DIMUDE donde con gusto serán atendidos.